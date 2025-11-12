Red Sea Global宣布全球最新海濱休閒生活勝地「AMAALA」開幕消息

沙烏地阿拉伯，利雅德--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 率先提倡再生旅遊的不動產開發商Red Sea Global（以下簡稱「RSG」）在首屆TOURISE峰會上宣布各方熱切期待的「AMAALA Triple Bay」隆重開幕的消息。

沙烏地阿拉伯的西北濱是漢志山與紅海交會之處，以曠麗奇偉稱著。這座頂級奢華健康休閒勝地環抱於西北濱的三座天然海灣之間，即將在幾個月內隆重開幕。

「『AMAALA』這個字在阿拉伯語中的意思是『希望』，它提供一片淨土，讓訪客在沙烏地阿拉伯享受健康至上的全新濱海休閒生活。我們邀請遊客和居民共同發掘並謳歌活得更長久、更美好對他們意味著什麼：是一方寧謐的世外桃源？還是豔陽下的海洋的冒險之旅？AMAALA是一座獻給全球的健康新居，帶您親身體驗阿拉伯歷久彌新的傳統：休養、再生與情感締結。」Red Sea Global集團執行長John Pagano說。

這次開幕將率先推出六座世界級奢華渡假村，以及一座遊艇俱樂部、海生館、先進遊艇碼頭和熱鬧的碼頭村 (Marina Village)。這些渡假村由全長5公里的帶狀公園「健康之道」(The Wellness Route) 連通，提供貼近原始自然的體驗。健康之道也將在接下來幾個月內啟用。

即將開放的第一批渡假村及活動體驗

AMAALA——Equinox渡假村及住宅：這座渡假村將獻上128間讓您安享一夜好夢的客房、套房，兩間頂樓公寓以及21間品牌住宅，以高度機能性重新定義豪華度假體驗。內設露天鎂元素活力池、地穴水療、高壓氧療艙、個人靜脈內療法、Equinox健身俱樂部和五處別樹一幟的餐飲場所，鼓吹下世代健康、再生與恢復之道。

AMAALA at Triple Bay——Four Seasons渡假村及住宅：它精心設計戶外空間以蓊鬱的景觀與流泉組構出幫助您徹底放空的秘境。另設六處餐飲場所、一個四季皆宜的大型兒童活動場所和一座探索中心，使機能更形完備。共有202間客房和25間住宅。

AMAALA——Nammos渡假村及住宅：這座健康休閒勝地整合社交和個人健康休閒於一體，設有110間客房和20間坐擁頂樓碼頭美景的公寓。另外還有多項餐飲選擇，包括可欣賞紅海日落美景的Ilios Bar，以及位於渡假村外海一座專屬島嶼上的Nammos餐廳。

AMAALA——Rosewood渡假村：Rosewood AMAALA擁有110間客房和套房、26間精雕細琢的私人住宅，完美融合精雅細膩與紅海自然美景，為住客量身打造奢華體驗。這座渡假村分為多個區域，各有不同風情，包括家庭式旅館、雙人旅館以及水療和健康中心。招牌Asaya水療中心提供傳統療法、煥生活動以及健康餐飲呵護賓客的需求。

AMAALA——Six Senses：Six Senses AMAALA共有100間泳池套房和別墅，以及25間品牌公寓，為賓客安排沉浸式的個人化煥活身心探索之旅。內設面積達3000平方公尺的水療中心，提供Six Senses標誌性的健康養生服務，包括睡眠、瑜珈、健身、排毒、樂齡和特聘物理治療師。這座水療中心也提供可提高整體活力和表現的生物駭客活動。

AMAALA遊艇俱樂部： 這座遊艇俱樂部以晉身世界級遊艇活動地點為目標，將舉辦一系列精彩活動，包括2027年的海洋競賽總決賽 (Grand Finale of The Ocean Race)。此外，還將開設渡假村專屬帆船學院，為航海愛好者拓展新的水域，同時重振該地的航海傳統。

AMAALA飯店：Red Sea Global所有並經營的AMAALA飯店也將於第一期開幕，由Red Sea Global擁有並經營。它位於員工村 (Staff Village)，也是渡假村管理人員的住處。這間飯店共有144間客房，設有黎凡特風味全日餐廳、地中海海灘俱樂部和便利小吃吧。

沙烏地阿拉伯在「2030願景」的引導之下繼續推動轉型，RSG共襄盛舉，加速實現這份願景，打造能夠推動永續成長、協助沙烏地阿拉伯人才、貢獻長久社會經濟效益的旅遊休閒勝地。僅是AMAALA一項計畫，便預計可在建成後創造多達5萬個新就業機會，並為沙烏地阿拉伯國內生產毛額注入110億沙烏地里亞爾（約30億美元）的價值。

RSG已投資510.4億沙烏地里亞爾用於該休閒勝地的第一期開發案。完工後將包含九家度假村，客房數在1600間以上（包括品牌和非品牌公寓）。第一階段的其餘三家渡假村分別是Clinique La Prairie健康渡假村、Jayasom健康渡假村和The Ritz-Carlton渡假村。所有渡假村均按進度將於未來幾個月內開幕，為AMAALA多元化的奢華和健康體驗充實更多豐富內容。

開創再生旅遊

AMAALA致力突破永續發展表現，透過提升生物多樣性棲息地，在2040年之前為當地生態系統帶來30%的淨保護效益。為了保護原始環境，這個休閒勝地精心規劃每年接待遊客人次，以不超過50萬為原則。整個休閒勝地將100%使用再生能源，每年減少35萬噸二氧化碳當量排放。

遊客可從紅海國際機場 (Red Sea International Airport) 前往AMAALA。該機場目前已有航班直飛多哈、杜拜、吉達和利雅德，並計畫於近期開放直飛歐洲的航線。遊客抵達後可搭乘豪華電動車前往渡假村。AlWajh機場將於2026年完成整修後將重新開放，進一步提高AMAALA的交通便利性。

關於Red Sea Global

Red Sea Global (RSG - www.redseaglobal.com) 是一家垂直整合的不動產開發商，旗下專案型態跨旅遊、住宅、體驗、基礎設施、交通運輸、醫療保健與服務不等。

這包括奢華再生旅遊勝地The Red Sea（已於2023年開幕）和Thuwal私人渡假村（已於2024年開幕）。RSG也受託負責Al Wajh機場的整修工程，重點是升級現有航站樓和基礎設施，並建造一座新的國際航站大樓。

RSG是PIF旗下子公司，也是沙烏地阿拉伯實現經濟多元化願景的基石。RSG集團透過其不斷成長的旅遊勝地開發案、子公司和業務組合，引領世界走向更為永續的未來，展現負責任的發展如何提升社區福祉、推動經濟發展並改善環境。

關於 TOURISE

TOURISE 是世界上首屈一指的平臺，為全球旅遊業開闢了新的視野。

首屆TOURISE峰會將在沙烏地旅遊部的領導下，由沙烏地旅遊局贊助，於2025年11月11日至13日在沙烏地阿拉伯利雅德舉行。

該活動將召集來自政府、企業、投資、旅遊和科技界的遠見卓識者，推動變革性方案，並推出可重新定義全球旅遊業未來的高影響力倡議。

TOURISE 確保全球參與，同時為塑造行業發展的決策者提供機會。 峰會結束後，TOURISE 將繼續作為一個全年開放的平臺，大膽的想法將轉化為現實世界的解決方案。

這就是未來50年旅遊業的發展方向。 團結起來，我們勢不可擋。

欲瞭解更多資訊，請訪問 www.tourise.com

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。