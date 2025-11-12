Andersen Consulting與VaporVM合作，強化數位化轉型服務能力

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting透過與總部位於杜拜的雲端原生技術公司VaporVM攜手合作，進一步擴大其數位化轉型和網路安全服務能力。

VaporVM成立於2017年，致力於透過整合式雲端服務、開發維運、網路安全、資料科學和應用程式現代化服務，協助全球企業推進數位化轉型。該公司聚焦可擴充性和上市速度，與《財星》500大企業合作，憑藉自身的領域專業知識和自動化技術，簡化IT營運流程，加快數位化成果的實現。

VaporVM執行長兼創辦人Aqeel Asim表示：「在VaporVM，我們致力於協助企業不僅採用新技術，更能重新構想如何利用這些技術推動真正的轉型。與Andersen Consulting的合作讓我們能在全球擴大這一使命的影響力——將我們的雲端服務、網路安全和數位化轉型專業能力帶入新市場，協助各類組織取得可衡量的成果。」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz表示：「在當今環境下，快速回應和安全保障密不可分。VaporVM在網路安全和技術轉型領域的卓越記錄，使其成為我們平台極具價值的延伸。面對當今最緊迫的數位基礎架構挑戰，他們帶來了活力、創新和技術專注力。」

Andersen Consulting是一家全球性的顧問機構，提供一系列全面的服務，涵蓋企業策略、業務、科技和AI轉型，以及人力資本解決方案。Andersen Consulting與Andersen Global的多維服務模式相結合，在全球平台上提供世界一流的顧問、稅務、法律、估值、全球人員流動和顧問專業服務，在全球擁有超過44,000名專業人員，並透過其成員公司和合作公司在600多個地點設有分支機搆。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合夥企業，透過其在全球的成員公司和合作公司提供顧問解決方案。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。