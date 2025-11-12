-

Andersen Consulting reforça sua oferta de transformação digital através da cooperação com VaporVM

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Consulting amplia suas capacidades em transformação digital e segurança cibernética com a adição da empresa colaboradora VaporVM, uma empresa de tecnologia nativa de nuvem com sede em Dubai.

Fundada em 2017, a VaporVM ajuda empresas multinacionais a navegar pela transformação digital mediante serviços integrados em nuvem, operações de desenvolvimento, segurança cibernética, ciência de dados e modernização de aplicativos. Com foco em escalabilidade e agilidade no lançamento de produtos, a empresa trabalha com empresas da Fortune 500 e aproveita sua experiência e automação para otimizar as operações de TI e acelerar os resultados digitais.

"Na VaporVM, nos dedicamos a ajudar as empresas não só a adotar novas tecnologias, mas também reinventar o que é possível quando estas tecnologias são empregadas para impulsionar uma transformação real", disse Aqeel Asim, Diretor Executivo e Fundador da VaporVM. "Nossa cooperação com a Andersen Consulting nos permite ampliar esta missão em escala mundial, que leva nossa experiência em nuvem, segurança cibernética e transformação digital a novos mercados e permite que as organizações obtenham resultados mensuráveis."

"No contexto atual, capacidade de resposta e segurança caminham juntas. O histórico da VaporVM em segurança cibernética e transformação tecnológica a converte em uma valiosa extensão de nossa plataforma", disse Mark L. Vorsatz, Presidente Global e Diretor Executivo da Andersen. "Elas trazem energia, inovação e foco técnico para os desafios mais urgentes da infraestrutura digital do momento."

Andersen Consulting é uma consultoria internacional que oferece um conjunto completo de serviços que abrangem estratégia corporativa, negócios, tecnologia e transformação de IA, bem como soluções de capital humano. A Andersen Consulting se integra ao modelo de serviço multidimensional da Andersen Global, fornecendo serviços de consultoria, tributação, assessoria jurídica, avaliação, mobilidade global e consultoria de classe mundial em uma plataforma internacional com mais de 44.000 profissionais em todo o mundo e presença em mais de 600 locais através de suas empresas-membro e colaboradoras. A Andersen Consulting Holdings LP é uma sociedade limitada que oferece soluções de consultoria através de suas empresas-membro e colaboradoras ao redor do mundo.

