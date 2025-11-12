Wind River et Hyundai Rotem font progresser les systèmes ferroviaires industriels grâce à un environnement de développement logiciel moderne

ALAMEDA, Californie et SÉOUL, Corée du Sud--(BUSINESS WIRE)--Wind River, une filiale d’Aptiv et un leader mondial de la fourniture de logiciels pour l’intelligent edge, a annoncé aujourd’hui qu'Hyundai Rotem, l’un des principaux fournisseurs de solutions ferroviaires industrielles et logistiques intelligentes, utiliserait la plateforme Wind River® Studio Developer pour moderniser et automatiser son environnement de développement de logiciels pour systèmes ferroviaires.

S’appuyant sur une relation de 30 ans en tant qu’entreprise cliente de VxWorks® , Hyundai Rotem prévoit d’étendre l’utilisation des solutions de Wind River pour progresser vers un développement cloud natif. Cette démarche lui permettra de gagner en flexibilité, en évolutivité et en efficacité alors qu’elle passe à un système ferroviaire défini par logiciel.

« Nous sommes ravis d’accompagner Hyundai Rotem dans sa transition vers des systèmes de transport autonomes et définis par logiciel », a déclaré Javed Khan, vice-président exécutif d’Aptiv et président de la division Logiciels, Sécurité avancée et Expérience utilisateur. « Grâce à Wind River, Hyundai Rotem est en mesure de moderniser ses pratiques de développement logiciel sans faire de compromis en termes de sécurité, de sûreté ou de qualité. Cela va permettre d’accélérer l’innovation, d’améliorer l’efficacité et de réduire les coûts tout en livrant des systèmes périphériques sécurisés, conformes et fiables. »

« En tirant parti de la technologie de Wind River, Hyundai Rotem opère une transition stratégique vers des fonctions définies par logiciel, ce qui va nous aider à automatiser notre environnement de développement, à accélérer l’innovation et à maximiser le retour sur investissement dans le cadre de nos projets actuels et futurs. En collaboration avec Wind River, qui possède une expertise critique dans divers secteurs, nous sommes en train de façonner l’avenir du rail intelligent », a confié pour sa part Won-Sang Lee, vice-président et directeur technique du centre RS R&D d'Hyundai Rotem.

Studio Developer, une plateforme DevOps moderne, permettra à Hyundai Rotem de réaliser des avancées en matière de développement logiciel agile, comme le CI/CD et le déploiement cloud natif, afin de relever les défis actuels qui entravent l’automatisation du développement logiciel. L’entreprise utilisera également la Wind River Cloud Platform comme infrastructure cloud pour héberger Studio Developer, tout en continuant à utiliser VxWorks pour son système de signalisation et de gestion du contrôle des trains, qui a reçu une homologation de sécurité.

Studio Developer est conçue pour accélérer le développement, le déploiement et l’exploitation des systèmes critiques à l’intelligent edge. La plateforme permet des pratiques agiles telles que le CI/CD et le déploiement cloud natif pour surmonter les obstacles à l’automatisation. En renforçant l’automatisation et la collaboration, Studio Developer améliore l’efficacité des développeurs, permet des tests en amont (« shift-left testing »), stimule l’agilité et prolonge la durée de vie des systèmes.

La Cloud Platform fournit une solution cloud privée robuste et sur site permettant de déployer et de gérer des architectures cloud complexes dans les environnements les plus exigeants. VxWorks reste le système d’exploitation temps réel (RTOS) le plus fiable du secteur, garantissant les plus hauts niveaux de sécurité, de sûreté et de fiabilité pour les systèmes ferroviaires critiques.

À propos de Wind River

Wind River est un leader mondial dans la création de logiciels pour la périphérie intelligente. Depuis plus de quarante ans, l'entreprise se distingue par son esprit d'innovation et son rôle de pionnier en intégrant ses solutions à des milliards d'appareils et de systèmes nécessitant les niveaux de sécurité, de sûreté et de fiabilité les plus élevés. Les logiciels et l'expertise de Wind River accélèrent la transformation numérique dans des secteurs stratégiques comme ceux de l'automobile, de l'aérospatiale, de la défense, de l'industrie, des technologies médicales et des télécommunications. L'entreprise offre un portefeuille complet, soutenu par des services professionnels de premier ordre, un support mondial exceptionnel et un vaste écosystème de partenaires. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de Wind River à l'adresse suivante : www.windriver.com.

À propos d'Hyundai Rotem

Hyundai Rotem est une entreprise intégrée à l’échelle mondiale qui contribue à assurer la durabilité future dans les domaines des solutions ferroviaires, des solutions de défense et des usines écologiques. Elle travaille également dans le secteur de la logistique intelligente en fournissant des produits de mobilité et des installations d’automatisation visant à accroître l’efficacité logistique, des véhicules à guidage automatique (VGA), des robots mobiles autonomes (autonomous mobile robots, AMR) et des solutions d’entreposage automatisées. Hyundai Rotem contribue par ailleurs à la sécurité nationale sud-coréenne en développant des systèmes d’armes terrestres et des systèmes d’armes intelligents sans équipage. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site d'Hyundai Rotem.

