Venture Global en Mitsui kondigen 20-jarige overeenkomst voor de verkoop en aankoop van LNG aan

  • Dit is het derde langetermijncontract van Venture Global met een Japans bedrijf
  • Venture Global heeft tot nu toe in 2025 langlopende contracten ter waarde van 6,75 MTPA ondertekend

ARLINGTON, Va.--(BUSINESS WIRE)--Vandaag hebben Venture Global, Inc. (NYSE: VG) en Mitsui & Co., Ltd. uit Japan de uitvoering aangekondigd van een nieuw, langlopend verkoop- en aankoopcontract (SPA) voor vloeibaar aardgas (LNG). Volgens het SPA zal Mitsui 1,0 miljoen ton per jaar (MTPA) LNG afnemen van Venture Global voor een periode van 20 jaar, die in 2029 van start gaat.

"Venture Global is vereerd om onze nieuwe samenwerking met Mitsui, een vooraanstaande leider in de LNG-industrie, aan te kondigen in ons streven de stroom van Amerikaanse LNG naar Japan en de wereldwijde markt verder te vergroten," aldus Mike Sabel, CEO van Venture Global.

