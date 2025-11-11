Red Sea Global gibt die Eröffnung von AMAALA bekannt: Das neue Reiseziel für einen Lebensstil an der Küste

RIYADH, Saudi-Arabien--(BUSINESS WIRE)--Red Sea Global (RSG), der Immobilienentwickler und Pionier des regenerativen Tourismus, gab während des ersten TOURISE-Gipfels die mit Spannung erwartete Eröffnung von AMAALA Triple Bay bekannt.

Eingebettet in drei natürliche Buchten an der zerklüfteten Nordwestküste Saudi-Arabiens, wo die Hijaz-Berge auf das Rote Meer treffen, soll das ultra-luxuriöse Wellness-Reiseziel in den kommenden Monaten eröffnet werden.

„Der Name AMAALA leitet sich vom arabischen Wort für Hoffnung ab und steht für einen neuen, auf Wellness basierenden Lebensstil an der Küste Saudi-Arabiens. Gäste und Bewohner sind eingeladen, zu entdecken und zu würdigen, was es für sie bedeutet, länger und besser zu leben, sei es in ruhigen Rückzugsorten oder bei Abenteuern am Meer und in der Sonne. AMAALA knüpft direkt an die zeitlosen saudischen Traditionen des Rückzugs, der Erneuerung und der Verbundenheit an und ist die neue Heimat für Wellness in der Welt“, sagte John Pagano, Group CEO von Red Sea Global.

Mit der Eröffnung werden zunächst sechs Luxusresorts von Weltklasse sowie ein Yachtclub, ein Meeresleben-Institut, ein hochmoderner Yachthafen und das lebhafte Marina Village ihre Pforten öffnen. Die Wellness Route, ein 5 km langer linearer Park, der die Resorts und Erlebnisse durch unberührte Natur verbindet, wird ebenfalls in den nächsten Monaten eröffnet.

Erste eröffnete Resorts und Erlebnisse

Equinox Resort and Residences, AMAALA: Das Resort wird mit 128 schlafoptimierten Gästezimmern, Suiten und zwei Penthäusern sowie 21 Markenresidenzen eröffnet und definiert das Luxusresort-Erlebnis durch hohe Leistungsfähigkeit neu. Das Resort wird einen Ansatz der nächsten Generation für Gesundheit, Regeneration und Erholung einführen – mit einem Magnesium-Vitality-Pool unter freiem Himmel, einer unterirdischen Spa-Grotte, Überdruckkammern, personalisierten IV-Therapien, einem Equinox Fitness Club und fünf verschiedenen gastronomischen Einrichtungen.

Four Seasons Resort and Residences, AMAALA in Triple Bay: Üppige Landschaften und Wasserfälle, unterbrochen von wunderschön gestalteten Außenbereichen, schaffen eine Oase der Entspannung. Ergänzt wird dies durch sechs Restaurants, ein umfangreiches Programm „Kids For All Seasons” und ein Discovery Centre. Bietet 202 Zimmer und 25 Residenzen.

Nammos Resort and Residences, AMAALA: Als sozialer und individueller Wellness-Spielplatz verfügt die Anlage über 110 Zimmer und 20 Apartments mit Penthouse-Blick auf den Yachthafen sowie eine Reihe von Gastronomieangeboten. Dazu gehören die Ilios Bar mit Blick auf den Sonnenuntergang über dem Roten Meer und das Nammos Restaurant auf einer exklusiven Insel vor der Küste des Resorts.

Rosewood Resort, AMAALA:Mit 110 Gästezimmern und Suiten sowie 26 wunderschön gestalteten Privatresidenzen bietet das Rosewood AMAALA maßgeschneiderte Luxuserlebnisse, die raffinierte Eleganz mit der natürlichen Schönheit des Roten Meeres verbinden. Das Resort ist in verschiedene Bereiche unterteilt, die unterschiedliche Erlebnisse bieten, darunter ein Familienhotel, ein Hotel für Paare und ein Spa- und Wellnessbereich. Das Signature Asaya Spa lädt die Gäste ein, sich mit traditionell inspirierten Behandlungen, verjüngenden Aktivitäten und gesunden Speisen und Getränken zu verwöhnen.

Six Senses, AMAALA: Mit 100 Pool-Suiten und Villen sowie 25 Markenresidenzen bietet Six Senses AMAALA ein immersives, personalisiertes Erlebnis der Verjüngung und Entdeckung. Das 3.000 m² große Spa bietet die charakteristischen Six Senses Wellness-Programme, darunter Schlaf, Yoga, Fitness, Entgiftung, Langlebigkeit und ein Programm für Gastpraktiker. Außerdem werden Biohacking-Programme angeboten, die die allgemeine Vitalität und Leistungsfähigkeit steigern sollen.

AMAALA Yacht Club: Der Yachtclub, der sich zu einem der weltweit führenden Yachting-Ziele entwickeln wird, bietet einen außergewöhnlichen Veranstaltungskalender, darunter das Grand Finale des Ocean Race 2027, sowie eine eigene Segelakademie, die maritime Enthusiasten neue Gewässer erschließt und gleichzeitig die lange Geschichte des Segelsports in der Region wiederbelebt.

Der Yachtclub, der sich zu einem der weltweit führenden Yachting-Ziele entwickeln wird, bietet einen außergewöhnlichen Veranstaltungskalender, darunter das Grand Finale des Ocean Race 2027, sowie eine eigene Segelakademie, die maritime Enthusiasten neue Gewässer erschließt und gleichzeitig die lange Geschichte des Segelsports in der Region wiederbelebt. Corallium: Corallium ist eine der Hauptattraktionen von Triple Bay AMAALA und zelebriert die Schönheit und Widerstandsfähigkeit des Roten Meeres. Mit immersiven Ausstellungen auf drei Ebenen, atemberaubenden Meeresausstellungen und Geschichten, die von passionierten Experten erzählt werden, lädt es Besucher dazu ein, die Wunder des Ozeans zu erkunden und das zu schützen, was wir lieben.

Corallium ist eine der Hauptattraktionen von Triple Bay AMAALA und zelebriert die Schönheit und Widerstandsfähigkeit des Roten Meeres. Mit immersiven Ausstellungen auf drei Ebenen, atemberaubenden Meeresausstellungen und Geschichten, die von passionierten Experten erzählt werden, lädt es Besucher dazu ein, die Wunder des Ozeans zu erkunden und das zu schützen, was wir lieben. AMAALA Hotel: Das Resort, das ebenfalls in der ersten Phase eröffnet wird, gehört Red Sea Global und wird von diesem Unternehmen betrieben. Es befindet sich im Staff Village, wo die Betreiber des Reiseziels leben. Das Hotel verfügt über 144 Zimmer, ein levantinisches Restaurant, das den ganzen Tag über geöffnet ist, einen mediterranen Strandclub und eine Snackbar zum Mitnehmen.

Während Saudi-Arabien seinen Transformationsprozess im Rahmen der Vision 2030 fortsetzt, trägt RSG dazu bei, diese Vision zu verwirklichen, indem es Reiseziele schafft, die nachhaltiges Wachstum fördern, saudische Talente stärken und eine dauerhafte sozioökonomische Wirkung erzielen. Allein AMAALA soll nach seiner Fertigstellung bis zu 50.000 neue Arbeitsplätze schaffen und 11 Milliarden SAR (3 Milliarden USD) zum BIP des Landes beitragen.

RSG investierte 51,04 Milliarden SAR in die erste Phase der Entwicklung des Reiseziels. Nach seiner Fertigstellung wird es insgesamt neun Resorts mit mehr als 1.600 Zimmern umfassen, darunter Marken- und Nicht-Marken-Residenzen. Die verbleibenden drei Resorts, die die erste Phase vervollständigen, sind das Clinique La Prairie Health Resort, das Jayasom Wellness Resort und das Ritz-Carlton Resort. Alle sollen in den kommenden Monaten eröffnet werden und das vielfältige Luxus- und Wellnessangebot von AMAALA weiter verbessern.

Wegweisender regenerativer Tourismus

AMAALA hat sich zum Ziel gesetzt, über die Nachhaltigkeit hinauszugehen und bis 2040 durch die Verbesserung biologisch vielfältiger Lebensräume einen Netto-Naturschutzbeitrag von 30 % für die lokalen Ökosysteme zu leisten. Das Reiseziel wurde sorgfältig so konzipiert, dass es jährlich nicht mehr als 500.000 Besucher aufnehmen kann, um die unberührte Umwelt zu erhalten. Das gesamte Reiseziel wird zu 100 % mit erneuerbarer Energie versorgt, wodurch jährlich 350.000 tCO2eq eingespart werden.

Gäste können über den internationalen Flughafen Red Sea nach AMAALA reisen, der nun Direktflüge aus Doha, Dubai, Jeddah und Riad anbietet, und mit einer Flotte von luxuriösen Elektrofahrzeugen weiterreisen. Eine direkte Verbindung nach Europa wird in Kürze hinzukommen. 2026 wird der Flughafen AlWajh nach Renovierungsarbeiten wiedereröffnet und für eine verbesserte Anbindung des Reiseziels sorgen.

-ENDE-

Über Red Sea Global

Red Sea Global (RSG - www.redseaglobal.com) ist ein vertikal integrierter Immobilienentwickler mit einem vielfältigen Portfolio in den Bereichen Tourismus, Wohnen, Erlebnisse, Infrastruktur, Transport, Gesundheitswesen und Dienstleistungen.

Dazu gehören das luxuriöse regenerative Reiseziel The Red Sea, das seit 2023 Gäste empfängt, und das Thuwal Private Retreat, das 2024 eröffnet wurde. RSG wurde außerdem mit den Renovierungsarbeiten am Flughafen Al Wajh beauftragt, deren Schwerpunkt auf der Modernisierung des bestehenden Terminals und der Infrastruktur sowie dem Bau eines neuen internationalen Terminals liegt.

RSG ist ein Unternehmen der PIF und ein Eckpfeiler der Bestrebungen Saudi-Arabiens, seine Wirtschaft zu diversifizieren. Mit seinem wachsenden Portfolio an Reisezielen, Tochtergesellschaften und Geschäftsbereichen möchte RSG die Welt zu einer nachhaltigeren Zukunft führen und zeigen, wie verantwortungsbewusste Entwicklung Gemeinschaften stärken, die Wirtschaft ankurbeln und die Umwelt verbessern kann.

Über die TOURISE

Die TOURISE ist die weltweit führende Plattform, die neue Horizonte für den globalen Tourismus eröffnet.

Unter der Schirmherrschaft des saudischen Tourismusministeriums und mit Unterstützung der saudischen Tourismusbehörde findet vom 11. bis 13. November 2025 in Riad, Saudi-Arabien, der erste TOURISE-Gipfel statt.

Die Veranstaltung bringt Visionäre aus Politik, Wirtschaft, Investment, Tourismus und Technologie zusammen, um transformative Vereinbarungen voranzutreiben und wirkungsvolle Initiativen zu entwickeln, die die Zukunft der globalen Tourismusbranche neu definieren.

Die TOURISE gewährleistet eine weltweite Beteiligung und bietet gleichzeitig Zugang zu Entscheidungsträgern, die die Entwicklung der Branche prägen. Nach dem Summit wird TOURISE als ganzjährige Plattform fortgesetzt, auf der mutige Ideen in reale Lösungen umgesetzt werden.

Hier werden die nächsten 50 Jahre des Tourismus gestaltet. Gemeinsam sind wir unaufhaltsam.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.tourise.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.