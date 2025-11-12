Andersen Consulting wzmacnia ofertę w dziedzinie cyfrowej transformacji w drodze współpracy z VaporVM

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting rozszerza zdolności w dziedzinie cyfrowej transformacji i cyberbezpieczeństwa, zawierając umowę o współpracy z firmą VaporVM z siedzibą w Dubaju specjalizującą się w rozwiązaniach w chmurze.

Założona w 2017 r. firma VaporVM pomaga przedsiębiorstwom z całego świata przeprowadzać procesy cyfrowej transformacji z zapewnieniem zintegrowanych usług w chmurze, DevOps, cyberbezpieczeństwa, analiz danych oraz modernizacji aplikacji. Koncentrując się na skalowalności i szybkim tempie wprowadzania rozwiązań na rynek, firma współpracuje z przedsiębiorstwami sklasyfikowanymi w rankingu Fortune 500 i wykorzystuje ich znajomość odnośnych branż w połączeniu z automatyzacją w celu usprawnienia procesów IT i przyspieszenia cyfrowych efektów podejmowanych działań.

– VaporVM pragnie pomagać firmom nie tylko wdrażać nowe technologie, ale również wykorzystywać je na wiele nowych sposobów w celu pobudzenia prawdziwych zmian – powiedział Aqeel Asim, dyrektor generalny i założyciel VaporVM. – Dzięki nawiązaniu współpracy z Andersen Consulting możemy zwiększyć zasięg naszej misji na cały świat, zapewniając naszą wiedzę fachową w zakresie chmury, cyberbezpieczeństwa i cyfrowej transformacji nowym rynkom i umożliwiając organizacjom osiąganie wymiernych rezultatów.

– W dzisiejszych warunkach zdolność reakcji i bezpieczeństwo idą ze sobą w parze. VaporVM może się poszczycić bogatym doświadczeniem w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i transformacji technologicznej, dlatego stanowi cenne uzupełnienie naszej platformy – powiedział Mark L. Vorsatz, globalny prezes i dyrektor generalny Andersen. – Firma wnosi energię, innowacyjność i koncentrację na aspektach techniczych, czyli wszystko, co niezbędne, by stawić czoła najpilniejszym z dzisiejszych wyzwań związanych z infrastrukturą cyfrową.

Andersen Consulting jest globalną praktyką konsultingową świadczącą kompleksowy zestaw usług w dziedzinie strategii przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, technologii i transformacji pod kątem wdrażania AI, a także rozwiązań w zakresie kapitału ludzkiego. Andersen Consulting stosuje wielowymiarowy model usług Andersen Global, organizacji zapewniającej światowej klasy konsultacje, usługi podatkowe, prawne, wyceny, usługi w zakresie globalnej mobilności oraz specjalistyczne doradztwo za pośrednictwem ogólnoświatowej platformy skupiającej ponad 44 000 specjalistów z całego świata i obecnej w ponad 600 lokalizacjach dzięki firmom członkowskim i współpracownikom. Andersen Consulting Holdings LP jest spółką komandytową dostarczającą rozwiązania konsultingowe za pośrednictwem firm członkowskich i współpracowników z całego świata.

