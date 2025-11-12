Veolia remporte 700M AUD de contrats pour faire avancer l’innovation technologique dans la gestion de l’eau en Australie

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Veolia (Paris:VIE) poursuit la forte croissance de son activité dans le secteur de l’eau à travers le pays, consolidant ainsi sa position parmi les plus grands opérateurs privés d’infrastructures de traitement de l’eau et des eaux usées d’Australie.

Ce succès s’inscrit dans le programme stratégique GreenUp, qui met l’accent sur le développement d’innovations permettant aux territoires et aux communautés d’économiser des dizaines de millions de dollars.

Nouveaux contrats

Central Highlands Water, opérateur public de distribution d’eau dans la région des Central Highlands, dans l’État de Victoria, a signé avec Veolia un contrat de 15 ans portant sur six usines de traitement de l’eau autour de Ballarat, assorti d’une option de prolongation de cinq ans. La particularité de cet accord est qu’il est associé à un contrat d’approvisionnement en énergie durable pour les trois premières années, réunissant ainsi deux des domaines d’expertise clés de Veolia.

« Ce nouveau partenariat nous permet de concrétiser la vision More than Water 2040 de Central Highlands Water, en prenant soin de notre communauté et de notre environnement, et en garantissant que les services essentiels liés à l’eau restent sûrs, fiables et abordables aujourd’hui et pour les années à venir », a déclaré Jeff Hayden, directeur général de Central Highlands Water.

Hunter Water, entreprise publique d’État de la région du Lower Hunter, en Nouvelle-Galles du Sud, a également renouvelé sa confiance à Veolia pour 10 années supplémentaires, avec une option de prolongation de cinq ans. Veolia continuera d’exploiter et d’assurer la maintenance de l’ensemble des installations de traitement de Hunter Water, y compris la nouvelle usine de dessalement de Belmont (Nouvelle-Galles du Sud) une fois qu’elle sera opérationnelle. Veolia y développera de nouvelles technologies visant à réduire la consommation énergétique du site. Ce nouveau contrat s’inscrit dans la continuité d’une collaboration engagée depuis 2014, au cours de laquelle Veolia a exploité les installations de Hunter Water, desservant aujourd’hui plus d’un demi-million d'Australiens.

« Hunter Water illustre parfaitement la manière dont Hubgrade, notre plateforme numérique, crée une réelle valeur ajoutée pour nos clients et leurs communautés. À l’usine de traitement des eaux usées de Belmont, par exemple, Hubgrade permettra de réduire la consommation d’énergie de 18% et de renforcer la sécurité de l’approvisionnement en eau lors d’épisodes de tempêtes majeures », a expliqué Richard Kirkman, directeur général de Veolia Australie et Nouvelle-Zélande.

Prolongation du contrat de l’usine de dessalement de Gold Coast, Queensland

Seqwater, autorité statutaire du gouvernement du Queensland chargée d’assurer les services d’eau pour la région du Sud-Est de l'Etat, a prolongé le contrat d’exploitation et de maintenance (O&M) confié à Veolia pour l’usine de dessalement de Gold Coast, pour une durée de 4 ans. En partenariat avec Seqwater, Veolia installe 2 500 panneaux solaires, capables de produire 2,32 GWh d’énergie sans émission. L’usine peut produire jusqu’à 43 milliards de litres d’eau potable par an pour les habitants du sud-est du Queensland et joue un rôle essentiel en assurant une source d’eau de secours lors d’inondations ou de catastrophes naturelles comme ce fut le cas lors du passage du cyclone Alfred en début d’année.

« En tant que leader mondial de la transformation écologique, Veolia est fière de contribuer à façonner l’avenir du secteur de l’eau en Australie. Avec l’une des plus vastes implantations opérationnelles du pays, nous travaillons aux côtés de nos clients pour fournir chaque jour de l’eau potable à plus de 3 millions d’Australiens, tout en gérant des actifs essentiels dans les domaines des eaux usées et de l’eau recyclée à travers le pays. À travers notre programme stratégique GreenUp, nous accélérons l’innovation avec nos partenaires via des contrats de long terme comme ceux signés avec Central Highlands Water et Hunter Water soutenue par l’optimisation alimentée par l’intelligence artificielle. Notre ambition est d’accompagner nos clients dans la mise en place de systèmes d’eau toujours plus résilients, efficaces et durables pour les australiens, tout en créant des emplois locaux et en générant une valeur durable pour nos partenaires et pour la planète », a déclaré Estelle Brachlianoff, directrice générale de Veolia.

Activités dans le pays

Veolia Australia assure actuellement l’exploitation et la maintenance de 68 usines de traitement d’eau, d’eaux usées et d’eau recyclée à travers le pays, produisant chaque jour environ 1 480 ML d’eau potable pour plus de 3 millions d’Australiens. En parallèle, Veolia traite chaque jour 660 ML d’eaux usées, d’eau recyclée et d’eau industrielle, et gère 392 km de canalisations de grand diamètre.

