HGrégoire, partenaire d’Opération Nez rouge depuis 22 ans, renouvelle son engagement en tant que président d’honneur de trois campagnes régionales

MONTRÉAL--(BUSINESS WIRE)--HGrégoire renouvelle son engagement de longue date envers la sécurité routière en assumant la présidence d’honneur d’Opération Nez rouge dans trois régions : Montréal, Laval–Basses-Laurentides et Mascouche–Lanaudière-Sud. Pour souligner cette collaboration, HGrégoire tiendra une soirée de mobilisation le 7 décembre, invitant ses employés à devenir bénévoles afin de contribuer activement à la cause. L’entreprise encourage également tous les citoyens à se joindre aux équipes locales de bénévoles pour aider à rendre les routes plus sécuritaires durant le temps des Fêtes.

Ce partenariat illustre la responsabilité sociale et l’engagement communautaire de l’entreprise. HGrégoire soutient Nez rouge Laval–Basses-Laurentides depuis 22 ans et Nez rouge Montréal depuis cinq ans. Sa participation à Mascouche–Lanaudière-Sud pour une deuxième année consécutive témoigne d’une volonté constante de promouvoir la prudence sur les routes pendant la période des Fêtes.

« La sécurité routière est une priorité pour HGrégoire, et c’est pourquoi nous souhaitons investir temps et énergie aux côtés des équipes de Nez rouge, affirme Harry Kasparian, vice-président marketing chez HGrégoire et président d’honneur des campagnes Nez rouge. En tant que chef de file de la vente automobile au Québec, nous avons la responsabilité de sensibiliser le public aux dangers de la conduite avec facultés affaiblies. Nous invitons tous les citoyens à profiter des services d’Opération Nez rouge afin que chacun rentre à la maison en toute sécurité. »

Dans le cadre de cet engagement, HGrégoire poursuivra sa campagne de sensibilisation sur ses plateformes numériques et ses réseaux sociaux, rappelant l’importance de la prudence et de la responsabilité au volant pendant la période des Fêtes.

À propos de HGrégoire

Fondée en 1993 et célébrant plus de 30 ans de service cette année, HGrégoire s’engage à simplifier le processus d’achat d’un véhicule en s’appuyant sur des valeurs d’excellence, de transparence, d’utilisation judicieuse de la technologie et d’une rafraîchissante philosophie axée sur le client. Forte d’une équipe passionnée d’amateurs d’auto, HGrégoire exploite des concessions au Québec, en Floride et en Californie, offrant des véhicules neufs et d’occasion.

Pour en savoir plus, visitez www.hgregoire.com.

À propos de l’Opération Nez rouge

L’Opération Nez rouge est un organisme à but non lucratif dont la mission est de valoriser l’adoption d’un comportement responsable pour prévenir la conduite avec les facultés affaiblies. En plus d’offrir un service de raccompagnement bénévole dont les retombées locales profitent à la jeunesse et au sport amateur, l’organisme coordonne différentes activités de sensibilisation tout au long de l’année.