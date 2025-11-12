-

HGrégoire, partenaire d’Opération Nez rouge depuis 22 ans, renouvelle son engagement en tant que président d’honneur de trois campagnes régionales

original Michèle Létourneau, porte-parole pour HGrégoire, Marouan BelFakir, conseiller en relations avec le milieu à la Société de l’assurance automobile du Québec, et Jean-Sébastien Hamel, agent aux relations communautaires du Service de police de Mascouche, posent ici avec leurs équipes respectives lors du lancement d’Opération Nez rouge, le 11 novembre 2025.

Michèle Létourneau, porte-parole pour HGrégoire, Marouan BelFakir, conseiller en relations avec le milieu à la Société de l’assurance automobile du Québec, et Jean-Sébastien Hamel, agent aux relations communautaires du Service de police de Mascouche, posent ici avec leurs équipes respectives lors du lancement d’Opération Nez rouge, le 11 novembre 2025.

MONTRÉAL--(BUSINESS WIRE)--HGrégoire renouvelle son engagement de longue date envers la sécurité routière en assumant la présidence d’honneur d’Opération Nez rouge dans trois régions : Montréal, Laval–Basses-Laurentides et Mascouche–Lanaudière-Sud. Pour souligner cette collaboration, HGrégoire tiendra une soirée de mobilisation le 7 décembre, invitant ses employés à devenir bénévoles afin de contribuer activement à la cause. L’entreprise encourage également tous les citoyens à se joindre aux équipes locales de bénévoles pour aider à rendre les routes plus sécuritaires durant le temps des Fêtes.

Ce partenariat illustre la responsabilité sociale et l’engagement communautaire de l’entreprise. HGrégoire soutient Nez rouge Laval–Basses-Laurentides depuis 22 ans et Nez rouge Montréal depuis cinq ans. Sa participation à Mascouche–Lanaudière-Sud pour une deuxième année consécutive témoigne d’une volonté constante de promouvoir la prudence sur les routes pendant la période des Fêtes.

« La sécurité routière est une priorité pour HGrégoire, et c’est pourquoi nous souhaitons investir temps et énergie aux côtés des équipes de Nez rouge, affirme Harry Kasparian, vice-président marketing chez HGrégoire et président d’honneur des campagnes Nez rouge. En tant que chef de file de la vente automobile au Québec, nous avons la responsabilité de sensibiliser le public aux dangers de la conduite avec facultés affaiblies. Nous invitons tous les citoyens à profiter des services d’Opération Nez rouge afin que chacun rentre à la maison en toute sécurité. »

Dans le cadre de cet engagement, HGrégoire poursuivra sa campagne de sensibilisation sur ses plateformes numériques et ses réseaux sociaux, rappelant l’importance de la prudence et de la responsabilité au volant pendant la période des Fêtes.

À propos de HGrégoire

Fondée en 1993 et célébrant plus de 30 ans de service cette année, HGrégoire s’engage à simplifier le processus d’achat d’un véhicule en s’appuyant sur des valeurs d’excellence, de transparence, d’utilisation judicieuse de la technologie et d’une rafraîchissante philosophie axée sur le client. Forte d’une équipe passionnée d’amateurs d’auto, HGrégoire exploite des concessions au Québec, en Floride et en Californie, offrant des véhicules neufs et d’occasion.

Pour en savoir plus, visitez www.hgregoire.com.

À propos de l’Opération Nez rouge

L’Opération Nez rouge est un organisme à but non lucratif dont la mission est de valoriser l’adoption d’un comportement responsable pour prévenir la conduite avec les facultés affaiblies. En plus d’offrir un service de raccompagnement bénévole dont les retombées locales profitent à la jeunesse et au sport amateur, l’organisme coordonne différentes activités de sensibilisation tout au long de l’année.

Contacts

Pour plus d’informations :

Jacob Brunette-Savard
Torchia Communications
jacob@torchiacom.com
438 777-8876

Industry:

HGreg

Release Summary
HGrégoire renouvelle son engagement envers Opération Nez rouge, marquant 22 ans de partenariat.
Release Versions
EnglishFrench

Contacts

Pour plus d’informations :

Jacob Brunette-Savard
Torchia Communications
jacob@torchiacom.com
438 777-8876

Social Media Profiles
HGregoire sur Facebook
HGregoire sur Instagram
HGregoire sur X
More News From HGreg

HGrégoire célèbre un troisième Prix canadien d’excellence en affaires consécutif lors d’une cérémonie à Toronto

MONTRÉAL--(BUSINESS WIRE)--HGrégoire a officiellement reçu son troisième Prix canadien d’excellence en affaires consécutif dans le secteur privé lors d’une cérémonie tenue au prestigieux Eglinton Grand de Toronto. La réception-cocktail, organisée par Excellence Canada dans le cadre des célébrations de son 40e anniversaire, a réuni des leaders de partout au pays afin de reconnaître les organisations qui se distinguent par leurs pratiques exemplaires en service à la clientèle, mobilisation des em...

HGrégoire est finaliste dans deux catégories du prestigieux concours Dunamis

MONTRÉAL--(BUSINESS WIRE)--HGrégoire est finaliste dans deux catégories du prestigieux concours Dunamis, présenté par la Chambre de commerce et d’industrie de Laval....

Cinq concessions HGrégoire figurent sur la liste 2025 des “Best Dealerships to Work For” d’Automotive News Canada

MONTRÉAL--(BUSINESS WIRE)--Cinq concessions HGrégoire figurent sur la liste 2025 des “Best Dealerships to Work For” d’Automotive News Canada...
Back to Newsroom