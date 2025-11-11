Guyana : TotalEnergies devient opérateur avec un nouveau permis d’exploration offshore

PARIS--(BUSINESS WIRE)--TotalEnergies (40 %, opérateur) (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) et ses partenaires QatarEnergy (35 %) et Petronas (25 %) ont signé un contrat de partage de production pour le bloc S4 avec le ministère des Ressources naturelles du Guyana, représenté par Son Excellence Vickram Bharrat, à la suite de l’attribution du bloc en 2023 lors de l’appel d’offres « Guyana 2022 Licensing Round ».

Ce bloc, d’une superficie de 1 788 km2, se situe à 50-100 km des côtes. Le programme de travail initial comporte une campagne d’acquisition de données sismiques 3D sur 2 000 km2.

« TotalEnergies se réjouit d’apporter son expertise en tant qu’opérateur au Guyana, sur un bloc offshore conventionnel situé dans un bassin prolifique, et de consolider ainsi ses partenariats stratégiques avec QatarEnergy et Petronas », a déclaré Nicola Mavilla, Directeur Exploration de TotalEnergies. « Ce bloc s’inscrit dans notre stratégie d’exploration de ressources significatives, à faible coût et faibles émissions. »

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies intégrée mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel, biogaz et hydrogène bas carbone, renouvelables et électricité. Nos plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour fournir au plus grand nombre une énergie plus abordable, plus disponible et plus durable. Présente dans environ 120 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable au cœur de sa stratégie, de ses projets et de ses opérations.

