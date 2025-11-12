-

Andersen Consulting versterkt aanbod op het gebied van digitale transformatie door samenwerking met VaporVM

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting breidt zijn capaciteiten op het gebied van digitale transformatie en cyberbeveiliging uit met de toevoeging van het samenwerkende bedrijf VaporVM, een cloud-native technologiebedrijf met hoofdkantoor in Dubai.

VaporVM, opgericht in 2017, helpt internationale ondernemingen bij hun digitale transformatie door middel van geïntegreerde clouddiensten, DevOps, cyberbeveiliging, datawetenschap en applicatiemodernisering. Met een focus op schaalbaarheid en snelheid op de markt werkt het bedrijf samen met Fortune 500-bedrijven en maakt het gebruik van hun domeinexpertise en automatisering om IT-activiteiten te stroomlijnen en digitale resultaten te versnellen.

"Bij VaporVM zetten we ons in om bedrijven niet alleen te helpen bij het invoeren van nieuwe technologieën, maar ook om hen te laten zien wat er mogelijk is wanneer die technologieën worden ingezet om echte transformatie te brengen," aldus Aqeel Asim, CEO en oprichter van VaporVM. "Door onze samenwerking met Andersen Consulting kunnen we die missie op wereldwijde schaal uitbreiden: we brengen onze expertise op het gebied van cloud, cyberbeveiliging en digitale transformatie naar nieuwe markten en stellen organisaties in staat om meetbare resultaten te behalen."

“In het huidige klimaat gaan reactievermogen en veiligheid hand in hand. De staat van dienst van VaporVM op het gebied van cyberbeveiliging en technologische transformatie maakt hen tot een waardevolle uitbreiding van ons platform,” aldus Mark L. Vorsatz, global chairman en CEO van Andersen. “Ze brengen energie, innovatie en technische focus in de meest urgente uitdagingen van vandaag op het gebied van digitale infrastructuur.”

Andersen Consulting is een wereldwijd adviesbureau dat een uitgebreid dienstenpakket biedt, variërend van bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering, technologie en AI-transformatie, tot oplossingen voor menselijk kapitaal. Andersen Consulting integreert met het multidimensionale servicemodel van Andersen Global en levert expertise van wereldklasse op gebied van consulting, belastingen, juridische zaken, waarderingen, wereldwijde mobiliteit en advies op een wereldwijd platform met meer dan 44.000 professionals wereldwijd en een aanwezigheid op meer dan 600 locaties via zijn lid- en samenwerkingsfirma's. Andersen Consulting Holdings LP is een commanditaire vennootschap en biedt adviesoplossingen via zijn lid- en samenwerkingsfirma's overal ter wereld.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

Industry:

Andersen Consulting

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalianDutchDanishPolishChinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

More News From Andersen Consulting

Andersen Consulting breidt platform uit door samenwerking met threon

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting verdiept zijn mogelijkheden op het gebied van bedrijfstransformatie en digitale transformatie via een samenwerkingsovereenkomst met threon, een in België gevestigd adviesbureau dat bekendstaat om zijn pragmatische, end-to-end ondersteuning bij strategische implementatie. Threon is al meer dan 20 jaar een vertrouwde adviseur voor organisaties die grote ideeën willen omzetten in daadwerkelijke impact op de bedrijfsactiviteiten. Het bedrijf bunde...

Andersen Consulting neemt samenwerkingspartner Vivaldi over

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting kondigt een samenwerkingsovereenkomst aan met Vivaldi, een wereldwijd adviesbureau voor bedrijfs- en merkstrategie, ter versterking van het aanbod van de organisatie op het gebied van strategie en bedrijfstransformatie. Vivaldi, opgericht in 1999, staat bekend om zijn aanpak om merk, bedrijf en technologie te laten samensmelten om klanten hun leidende positie te laten behouden. Vivaldi is actief in de VS, Europa en Latijns-Amerika en werkt sam...

Andersen Consulting werkt samen met Acronotics om AI-gestuurde digitale transformatiemogelijkheden uit te breiden

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting versterkt haar capaciteiten op het gebied van technologie en bedrijfstransformatie door een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met Acronotics, een snelgroeiend digitaal adviesbureau met hoofdkantoor in het Verenigd Koninkrijk en vestigingen in de Verenigde Staten en India. Acronotics is gespecialiseerd in AI-gestuurde bedrijfstransformatie en werkt samen met Fortune 500-bedrijven om de digitale transformatie te versnellen door gebruik te ma...
Back to Newsroom