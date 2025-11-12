Andersen Consulting versterkt aanbod op het gebied van digitale transformatie door samenwerking met VaporVM

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting breidt zijn capaciteiten op het gebied van digitale transformatie en cyberbeveiliging uit met de toevoeging van het samenwerkende bedrijf VaporVM, een cloud-native technologiebedrijf met hoofdkantoor in Dubai.

VaporVM, opgericht in 2017, helpt internationale ondernemingen bij hun digitale transformatie door middel van geïntegreerde clouddiensten, DevOps, cyberbeveiliging, datawetenschap en applicatiemodernisering. Met een focus op schaalbaarheid en snelheid op de markt werkt het bedrijf samen met Fortune 500-bedrijven en maakt het gebruik van hun domeinexpertise en automatisering om IT-activiteiten te stroomlijnen en digitale resultaten te versnellen.

"Bij VaporVM zetten we ons in om bedrijven niet alleen te helpen bij het invoeren van nieuwe technologieën, maar ook om hen te laten zien wat er mogelijk is wanneer die technologieën worden ingezet om echte transformatie te brengen," aldus Aqeel Asim, CEO en oprichter van VaporVM. "Door onze samenwerking met Andersen Consulting kunnen we die missie op wereldwijde schaal uitbreiden: we brengen onze expertise op het gebied van cloud, cyberbeveiliging en digitale transformatie naar nieuwe markten en stellen organisaties in staat om meetbare resultaten te behalen."

“In het huidige klimaat gaan reactievermogen en veiligheid hand in hand. De staat van dienst van VaporVM op het gebied van cyberbeveiliging en technologische transformatie maakt hen tot een waardevolle uitbreiding van ons platform,” aldus Mark L. Vorsatz, global chairman en CEO van Andersen. “Ze brengen energie, innovatie en technische focus in de meest urgente uitdagingen van vandaag op het gebied van digitale infrastructuur.”

Andersen Consulting is een wereldwijd adviesbureau dat een uitgebreid dienstenpakket biedt, variërend van bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering, technologie en AI-transformatie, tot oplossingen voor menselijk kapitaal. Andersen Consulting integreert met het multidimensionale servicemodel van Andersen Global en levert expertise van wereldklasse op gebied van consulting, belastingen, juridische zaken, waarderingen, wereldwijde mobiliteit en advies op een wereldwijd platform met meer dan 44.000 professionals wereldwijd en een aanwezigheid op meer dan 600 locaties via zijn lid- en samenwerkingsfirma's. Andersen Consulting Holdings LP is een commanditaire vennootschap en biedt adviesoplossingen via zijn lid- en samenwerkingsfirma's overal ter wereld.

