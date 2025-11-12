-

Andersen Consulting styrker sine kompetencer inden for digital transformation gennem samarbejde med VaporVM

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting udvider sine kompetencer inden for digital transformation og cybersikkerhed med tilføjelsen af samarbejdspartneren VaporVM, der er et cloud-native teknologifirma med hovedsæde i Dubai.

VaporVM, der blev grundlagt i 2017, hjælper globale virksomheder med at navigere i digital transformation gennem integrerede cloud-tjenester, DevOps, cybersikkerhed, datavidenskab og modernisering af applikationer. Med fokus på skalerbarhed og hurtigere lanceringer arbejder firmaet med Fortune 500-virksomheder og udnytter deres ekspertise og automatisering til at effektivisere it-drift og fremskynde digitale resultater.

"Hos VaporVM brænder vi for at hjælpe virksomheder med ikke bare at tage nye teknologier til sig, men også at gentænke, hvad der kan lade sig gøre, når de bruges til at skabe reel forandring," siger Aqeel Asim, der er CEO og grundlægger af VaporVM. "Samarbejdet med Andersen Consulting giver os mulighed for at løfte vores mission til et globalt niveau – så vi kan bringe vores ekspertise inden for cloud, cybersikkerhed og digital transformation ud til nye markeder og hjælpe organisationer med at opnå konkrete, målbare resultater."

"I det moderne forretningsklima går reaktionsevne og sikkerhed hånd i hånd. VaporVM's erfaring inden for både cybersikkerhed og teknologisk transformation gør dem til en værdifuld udvidelse af vores platform," siger Mark L. Vorsatz, der er global formand og CEO for Andersen. "De tilfører energi, innovation og teknisk fokus til nogle af de mest presserende udfordringer inden for digital infrastruktur i dag."

Andersen Consulting er en global konsulentvirksomhed, der tilbyder et omfattende udvalg af ydelser inden for virksomhedsstrategi, forretningsudvikling, teknologi- og AI-transformation samt løsninger inden for humankapital. Andersen Consulting er integreret med den multidimensionelle servicemodel hos Andersen Global, der tilbyder brancheførende ekspertise inden for rådgivning, skat, jura, værdiansættelse, global mobilitet og forretningsrådgivning på en global platform med mere end 44.000 specialister verden over og tilstedeværelse på over 600 lokationer gennem sine medlems- og samarbejdsfirmaer. Andersen Consulting Holdings LP er et kommanditselskab og tilbyder konsulentløsninger gennem sine medlems- og samarbejdsfirmaer over hele verden.

