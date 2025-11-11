-

Megasuper impulsa la innovación en el punto de venta con ELERA® Produce Recognition de Toshiba

Megasuper es el primer supermercado en Centroamérica y el Caribe en implementar con éxito ELERA® Produce Recognition de Toshiba, impulsado por inteligencia artificial.

original Megasuper es el primer supermercado en Centroamérica y el Caribe en implementar con éxito ELERA® Produce Recognition de Toshiba, impulsado por inteligencia artificial.

Megasuper es el primer supermercado en Centroamérica y el Caribe en implementar con éxito ELERA® Produce Recognition de Toshiba, impulsado por inteligencia artificial.

RESEARCH TRIANGLE PARK, N.C.--(BUSINESS WIRE)--Megasuper, el principal retailer de Costa Rica, se convierte en el primer supermercado de Centroamérica y el Caribe en adoptar ELERA® Produce Recognition de Toshiba Global Commerce Solutions, con el objetivo de transformar la experiencia de pago y optimizar las operaciones en tienda. Tras el exitoso despliegue de los quioscos self-checkout de Toshiba el año pasado, la compañía continúa ampliando sus inversiones en innovación al integrar ahora la tecnología ELERA® Produce Recognition, aprovechando al máximo los beneficios del hardware modular de Toshiba. Actualmente, más del 10% de los puntos de pago de Megasuper utilizan las soluciones MxP™ Self-Checkout de la marca.

David Salazar, CEO de Megasuper, señaló: “Creemos firmemente que la clave del crecimiento y el progreso está en escuchar y responder a las necesidades de nuestros clientes. La incorporación de tecnologías innovadoras como MxP™ Self-Checkout y ELERA® Produce Recognition de Toshiba es nuestra forma de agradecerles por la confianza y lealtad que nos brindan cada día. Nos esforzamos constantemente por mantenernos a la vanguardia y ofrecer un servicio más cómodo, rápido y eficiente, porque entendemos que nuestros clientes merecen lo mejor. Su fidelidad nos motiva a seguir mejorando y transformando la experiencia de compra; queremos seguir siendo su supermercado de referencia, siempre comprometidos con la excelencia y la innovación.”

Impulsado por la más avanzada tecnología de inteligencia artificial y visión por computadora, ELERA® Produce Recognition identifica de manera rápida y precisa los productos frescos, incluidos aquellos que no cuentan con código de barras, ofreciendo a los clientes una experiencia de pago más ágil, moderna y sin fricciones. Al reconocer automáticamente los artículos colocados en el quiosco self-checkout, los usuarios ya no necesitan ingresar códigos manualmente, lo que reduce los tiempos de transacción, optimiza la operación en tienda y aumenta la satisfacción del cliente.

“Nuestros clientes son quienes nos han consolidado como uno de los principales retailers de Costa Rica, y nuestra prioridad es ofrecerles experiencias de compra y un servicio cada vez mejores. Soluciones innovadoras como ELERA® Produce Recognition de Toshiba están transformando el futuro del retail, permitiendo un escaneo de productos más rápido y preciso, y una experiencia de pago realmente fluida que nuestros clientes valoran profundamente,” comentó Jonathan Velásquez, CIO de Megasuper. “La tecnología de vanguardia de Toshiba, junto con su acompañamiento experto y servicios de consultoría, se alinean con nuestro objetivo de conectar mejor con nuestros clientes y reafirmar nuestro liderazgo como un retail impulsado por la tecnología.”

Entre los principales beneficios de ELERA® Produce Recognition se destacan:

  • Pagos más rápidos y fluidos: los compradores pueden escanear productos frescos y artículos sin código de barras de manera ágil y precisa.
  • Operaciones optimizadas en tienda: la automatización basada en IA reduce los tiempos de transacción y fomenta el uso de los quioscos self-checkout.
  • Mayor prevención de pérdidas: la visión por computadora y la IA mejoran la precisión y disminuyen los errores de identificación de productos.
  • Mayor satisfacción del cliente: una experiencia de pago más fluida establece un nuevo estándar para las compras en supermercados modernos.

“En Toshiba estamos comprometidos con impulsar a la próxima generación de retailers y hacer realidad sus aspiraciones de innovación. Como líderes globales en tecnología para el retail, nuestra solución ELERA® Produce Recognition demuestra cómo la inteligencia artificial, combinada con un diseño escalable y modular, puede transformar las operaciones en tienda. Apoyamos a retailers innovadores como Megasuper a optimizar sus operaciones, reducir pérdidas y ofrecer experiencias de compra más rápidas, inteligentes y fluidas, estableciendo un nuevo estándar para el futuro del sector de supermercados en la región”, afirmó Eugene Shvartsman, vicepresidente senior de Ventas en Toshiba Global Commerce Solutions.

Toshiba trabajó junto a sus socios regionales Rhiscom y GBM para integrar con éxito ELERA® Produce Recognition en las operaciones de Megasuper. Rhiscom, integrador líder de soluciones para el retail, adaptó la nueva tecnología a los sistemas de punto de venta existentes. A su vez, GBM, referente en servicios tecnológicos, suministró el hardware —incluidos los quioscos self-checkout con cámaras EDGE—, el servicio en la nube ELERA® Produce Recognition (SaaS) y otros componentes clave, además de brindar acompañamiento experto durante todo el proceso de implementación.

LERA® Produce Recognition forma parte de la galardonada ELERA® Security Suite, reconocida con el RetailTech Breakthrough Award 2024 en la categoría AI Innovation of the Year, el Convrt Award a la Mejor Integración de Inteligencia Artificial y el Merit Technology Award a la Mejor Aplicación de IA en Retail.

Estos reconocimientos destacan el liderazgo de Toshiba en el desarrollo de soluciones impulsadas por inteligencia artificial que ayudan a reducir pérdidas, optimizar la eficiencia operativa y ofrecer experiencias de compra más ágiles y fluidas, estableciendo nuevos referentes de innovación en el sector.

Acerca de Megasuper

Megasuper es la cadena líder en ofertas y promociones del mercado costarricense. Con una red de 83 supermercados a nivel nacional, atendemos con orgullo a más de 1.2 millones de clientes. Como la segunda cadena más grande del país, Megasuper continúa ofreciendo valor y servicio excepcionales a sus consumidores.

Acerca de Toshiba Global Commerce Solutions

Toshiba Global Commerce Solutions impulsa la evolución del retail a través de un ecosistema dinámico de soluciones y servicios más ágiles e inteligentes, que permiten a los retailers adaptarse a las necesidades de los consumidores y a las condiciones del mercado. Con el respaldo de un equipo global de colaboradores y socios comprometidos, los retailers logran mayor visibilidad y control de sus operaciones, con la flexibilidad de diseñar, escalar y transformar experiencias que anticipan y superan las expectativas de los clientes.

Para más información visite commerce.toshiba.com y conéctese con nosotros en X (antes Twitter), Facebook, LinkedIn, Instagram y YouTube.

Toshiba Global Commerce Solutions es una subsidiaria de Toshiba Tec Corporation, listada en la Bolsa de Tokio.

Contacts

Contacto de medios:
Toshiba Global Commerce Solutions
Elizabeth Romero / Amy Gray
elizabeth.romero@toshibagcs.com
amy.gray@toshibagcs.com

Industry:

Toshiba

Release Versions
EnglishSpanish

Contacts

Contacto de medios:
Toshiba Global Commerce Solutions
Elizabeth Romero / Amy Gray
elizabeth.romero@toshibagcs.com
amy.gray@toshibagcs.com

More News From Toshiba

Merco moderniza la experiencia de compra con las innovadoras soluciones de self-checkout de Toshiba

RESEARCH TRIANGLE PARK, N.C.--(BUSINESS WIRE)--Toshiba Global Commerce Solutions anunció que Merco, una de las cadenas de supermercados regionales más importantes del norte de México, está implementando su avanzada solución MxP™ Self-Checkout en diversas tiendas de la región. Reconocida por su espíritu innovador, Merco identificó la necesidad de una alternativa de autoservicio que mejorara la experiencia de compra y respondiera a las expectativas cambiantes de sus clientes. Para ello, la MxP™ (...

Los supermercados de Olímpica S.A. transforman la experiencia en sus tiendas con los sistemas Self-Checkout y la Security Suite de ELERA® de Toshiba

RESEARCH TRIANGLE PARK, N.C.--(BUSINESS WIRE)--Toshiba Global Commerce Solutions se enorgullece de apoyar a Olímpica S.A., una de las cadenas de supermercados más grandes y reconocidas de Colombia, en su objetivo de transformar y modernizar la experiencia de sus clientes en la tienda. Olímpica es nuestro primer cliente en Latinoamérica en implementar la suite completa de seguridad de ELERA®. Olímpica puede prevenir pérdidas y mejorar la seguridad en tienda mediante el uso innovador de reconocim...

Cugat impulsa la eficiencia operativa y mejora la experiencia de compra con el Self Checkout de Toshiba

RESEARCH TRIANGLE PARK, N.C.--(BUSINESS WIRE)--Supermercados Cugat, una cadena familiar de supermercados líder en Chile, ha implementado con éxito la solución de Self Checkout de Toshiba Global Commerce Solutions. Este paso eleva las operaciones minoristas de Cugat y se centra en el crecimiento conjunto para impulsar la innovación. "En Toshiba Global Commerce Solutions, estamos entusiasmados de colaborar con Cugat en este proyecto transformador. La implementación del Self Checkout de Toshiba re...
Back to Newsroom