Red Sea Global宣布AMAALA正式启幕：全球全新海岸生活方式目的地盛大开业

沙特阿拉伯利雅得--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Red Sea Global（简称RSG），作为以再生型旅游理念著称的房地产开发先锋，于首届TOURISE峰会上正式宣布备受期待的AMAALA Triple Bay盛大启幕。

位于沙特阿拉伯西北部壮丽海岸线上、希贾兹山脉与红海相交之处，AMAALA Triple Bay坐拥三座天然海湾，未来数月内即将盛大启幕，倾力打造集顶级奢华与身心健康于一体的海滨度假胜地。

Red Sea Global首席执行官John Pagano表示：“AMAALA一名源自阿拉伯语中意为‘希望’的词语，代表着一种根植于沙特、以健康为核心的全新海岸生活方式。我们诚邀宾客与业主在此探索并诠释属于自己的理想人生——无论是静谧疗愈的休憩时光，还是阳光与海浪相伴的活力之旅。AMAALA传承了沙特悠久的静修、焕新与联结传统，必将成为全球健康生活方式的全新标杆。”

此次启幕将率先呈献六家世界级奢华度假酒店，并配备专属游艇俱乐部、海洋生物研究中心、先进的游艇码头及繁华的码头村（Marina Village）。与此同时，全长5公里的“健康之路”（The Wellness Route）也将在未来数月内正式开放，以纯净自然的环境串联各大度假酒店与体验场所。

首批度假酒店与体验项目即将启幕

Equinox Resort and Residences, AMAALA：该度假酒店将以128间专为优化睡眠而设计的客房与套房、两间顶层豪华公寓及21套品牌公寓盛大亮相，以高绩效生活理念重新定义奢华度假体验。酒店将引入新一代健康、焕活与复原理念，配备露天镁元素活力泳池、洞穴式水疗中心、高压氧疗舱、个性化静脉营养疗法、Equinox健身俱乐部，以及五家独具特色的餐厅。

Four Seasons Resort and Residences, AMAALA at Triple Bay：酒店坐拥繁茂园林与层叠水景，配以匠心打造的户外空间，营造宁静惬意的度假圣地。酒店设有六家风格各异的餐厅、专属的“四季儿童天地”（Kids For All Seasons）项目及探索中心（Discovery Centre）。其中共设有202间客房及25套品牌公寓。

Nammos Resort and Residences, AMAALA：作为集社交活力与静谧疗愈于一体的度假胜地，酒店拥有110间客房与20套公寓，顶层客房可饱览壮丽的码头景致。度假村提供丰富的餐饮体验，其中包括可眺望红海落日的Ilios酒吧，以及坐落于度假酒店专属离岸小岛上的Nammos餐厅。

Rosewood Resort, AMAALA：酒店拥有110间客房与套房，以及26套精心打造的私享公寓，将红海的自然之美与Rosewood品牌的优雅格调完美融合，为宾客呈献量身定制的奢华体验。度假村规划为多个主题区域，包括家庭酒店、情侣酒店及水疗康养区，满足不同宾客的多元需求。标志性的Asaya水疗中心以传统启发的疗程、焕活身心的康养活动及健康膳食，为宾客打造静谧平衡的疗愈之旅。

Six Senses, AMAALA：酒店拥有100间带私人泳池的套房与别墅，以及25套品牌公寓，致力于为宾客呈现融合焕活与探索的沉浸式个性化体验。度假酒店设有占地3,000平方米的水疗中心，汇集Six Senses品牌标志性的健康疗程，包括睡眠优化、瑜伽、健身、排毒、长寿计划及特邀疗愈师项目（Visiting Practitioner Program）。同时，酒店还引入前沿生物优化疗程，助力宾客全面提升活力与身心表现。

AMAALA游艇俱乐部： AMAALA游艇俱乐部有望成为全球最具盛名的游艇目的地之一，计划举办一系列顶级国际赛事，其中包括2027年“环球帆船赛”（The Ocean Race）总决赛。俱乐部还将设立专属帆船学院，为航海爱好者开启全新探索之旅，同时致力于复兴该地区源远流长的航海文化与精神。

Corallium： 作为AMAALA Triple Bay的标志性景点，Corallium旨在礼赞红海的壮丽之美与蓬勃生命力。馆内设有跨越三层的沉浸式展览空间与精彩纷呈的海洋生物展示，由富有热情的专家团队带领访客探索海洋的奥秘，通过引人入胜的故事体验，激发人们对海洋的敬畏与保护之心。

AMAALA Hotel：作为首期开业项目之一，该度假酒店由Red Sea Global投资并运营，坐落于员工生活区（Staff Village），为负责目的地运营的专业团队提供优质居停与服务。酒店共设144间客房，配备黎凡特风格全日制餐厅、地中海风情海滩俱乐部及便捷小食吧。

在“沙特愿景2030”（Vision 2030）的宏伟蓝图下，RSG正积极推动国家转型进程，通过打造兼具可持续发展、人才赋能与长期社会经济价值的世界级目的地，将愿景化为现实。单是AMAALA项目，预计建成后即可创造约5万个就业机会，并为沙特国内生产总值（GDP）贡献约110亿沙特里亚尔（折合约30亿美元）。

RSG在AMAALA项目一期开发中投资达510.4亿沙特里亚尔。项目全面竣工后将汇聚九家度假酒店，提供逾1,600间客房，并包含品牌及非品牌公寓。其余三家完善一期版图的度假酒店——Clinique La Prairie健康度假村、Jayasom康养度假村及The Ritz-Carlton度假酒店——均将在未来数月内相继开业，进一步丰富AMAALA提供的奢华与康养体验。

引领再生型旅游新标杆

AMAALA致力于超越传统可持续发展的范畴，力争在2040年前实现对当地生态系统净增30%的保护效益，通过修复与丰富生物多样性栖息地，推动自然环境的持续复原与繁荣。为守护这片原始净土，目的地年接待游客量将严格限制在不超过50万人次。整个项目将全面采用100%可再生能源供电，每年减少约35万吨二氧化碳当量排放。

宾客可经由红海国际机场（Red Sea International Airport）抵达AMAALA。该机场现已开通来自多哈、迪拜、吉达及利雅得的直飞航班，并配备豪华电动车队提供无缝接驳服务。直飞欧洲的航线也将于近期开通。2026年，阿勒瓦杰机场（AlWajh Airport）将完成升级改造并重新启用，进一步提升AMAALA与国内外主要城市的便捷连通性。

——结束——

关于Red Sea Global

Red Sea Global（RSG，官方网站www.redseaglobal.com）是一家全方位整合型房地产开发商，业务版图涵盖旅游、住宅、体验、基础设施、交通、医疗及服务等多个领域。

旗下项目包括奢华再生型旅游目的地“红海项目”（The Red Sea），已于2023年迎来首批宾客，以及于2024年开幕的Thuwal Private Retreat。此外，RSG还受托负责阿勒瓦杰机场（Al Wajh Airport）的翻新工程，重点升级现有航站楼与基础设施，并新建国际航站楼。

作为PIF旗下企业，RSG是沙特实现经济多元化战略的重要基石。通过不断扩大的旅游目的地组合、子公司及业务网络，RSG致力于引领全球迈向更可持续的未来，展现负责任的发展如何赋能社区、驱动经济并改善环境。

关于TOURISE

TOURISE是引领全球旅游业开拓新纪元的顶级平台。

在沙特旅游部的指导下，由沙特旅游局提供支持，首届 TOURISE 峰会将于 2025 年 11 月 11–13 日在沙特阿拉伯利雅得举行。

此次活动将汇聚来自政府、商业、投资、旅游与科技领域的远见卓识者，促成变革性合作与高影响力倡议，共同重塑全球旅游业的未来格局。

TOURISE确保全球参与，同时为塑造行业发展的决策者提供接触渠道。峰会落幕之后，TOURISE将持续作为全年无休的运营平台，让每一个大胆构想转化为现实解决方案。

这里将是塑造未来五十年旅游业格局的策源地。当我们携手同行，前路将无可阻挡。

有关更多信息，请访问 www.tourise.com

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。