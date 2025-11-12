AMAALA —el nuevo destino costero dedicado a experiencias de bienestar y lujo de Red Sea Global— abre sus puertas al mundo

Riad, Arabia Saudita--(BUSINESS WIRE)--Red Sea Global (RSG), el desarrollador inmobiliario y pionero del turismo regenerativo, anunció la tan esperada apertura de AMAALA Triple Bay durante la cumbre inaugural de TOURISE Summit.

Ubicado entre tres bahías naturales en la escarpada costa noroccidental de Arabia Saudita —donde las montañas de Hijaz se encuentran con el mar Rojo— este destino de ultra lujo enfocado en el bienestar abrirá sus puertas en los próximos meses.

"Derivado de la palabra árabe para 'esperanza', AMAALA ofrece un nuevo estilo de vida costero basado en el bienestar, aquí mismo, en Arabia Saudita. Invitamos a los huéspedes y residentes a descubrir y honrar el significado de una vida plena y duradera, ya sea a través de retiros serenos o aventuras bajo el sol en el mar. Inspirado directamente en las tradiciones sauditas de retiro, renovación y conexión, AMAALA es el nuevo hogar del bienestar para el mundo", afirmó John Pagano, director ejecutivo del grupo Red Sea Global.

El lanzamiento incluirá inicialmente seis resorts de lujo con estándares internacionales, además de un club náutico, un instituto marino, una marina de última generación y el impresionante Marina Village. También se inaugurará próximamente la Wellness Route, un parque lineal de 5 km que conecta los resorts y experiencias a través de un entorno natural ancestral.

Los primeros resorts y experiencias en abrir sus puertas

Equinox Resort and Residences, AMAALA: contará con 128 habitaciones optimizadas para el descanso, suites, dos penthouses y 21 residencias de marca. Introducirá un enfoque de última generación en salud, regeneración y recuperación, con piscina de magnesio al aire libre, gruta subterránea de spa, cámaras hiperbáricas, terapias intravenosas personalizadas, un Equinox Fitness Club y cinco espacios gastronómicos distinguidos.

Four Seasons Resort and Residences, AMAALA at Triple Bay: rodeado de paisajes exuberantes y cascadas, los espacios exteriores de diseño excepcional conforman un santuario de relajación. Esto se complementa con 202 alojamientos y 25 residencias, seis restaurantes, un programa infantil Kids For All Seasons y un Discovery Centre.

Nammos Resort and Residences, AMAALA: concebido como un espacio de bienestar tanto social como individual, el complejo cuenta con 110 habitaciones y 20 apartamentos con vistas al puerto desde sus penthouses, además de una variada oferta gastronómica. Entre sus propuestas se destacan el Ilios Bar, con vistas al atardecer sobre el mar Rojo, y el restaurante Nammos, ubicado en una isla exclusiva frente a la costa del resort.

Rosewood Resort, AMAALA: con 26 residencias privadas y 110 habitaciones y suites cuidadosamente diseñadas, Rosewood AMAALA ofrece experiencias de lujo personalizadas que combinan la elegancia refinada con la belleza natural del mar Rojo. El resort está dividido en zonas que se corresponden con los distintos perfiles de huésped, esto incluye un hotel familiar, un hotel para parejas y un área de spa y bienestar. El spa Asaya Signature invita a los visitantes a reconectar consigo mismos mediante tratamientos inspirados en tradiciones, actividades revitalizantes y una propuesta de gastronomía saludable.

Six Senses, AMAALA: con 100 suites y residencias privadas con piscina, además de 25 residencias de marca, Six Senses AMAALA propone experiencias inmersivas y personalizadas de rejuvenecimiento y descubrimiento. Su spa de 3000 m² ofrece los programas de bienestar característicos de Six Senses, que incluyen sueño, yoga, fitness, desintoxicación, longevidad y el programa de profesionales visitantes. También incorpora programas de biohacking diseñados para potenciar la vitalidad y el rendimiento.

AMAALA Yacht Club: aspira a convertirse en uno de los principales destinos náuticos del mundo. Albergará eventos como la gran final de The Ocean Race en 2027, contará con una academia de vela y celebrará la herencia marítima de la región.

aspira a convertirse en uno de los principales destinos náuticos del mundo. Albergará eventos como la gran final de The Ocean Race en 2027, contará con una academia de vela y celebrará la herencia marítima de la región. Corallium: la atracción emblemática de Triple Bay AMAALA —Corallium— celebra la belleza y la resiliencia del mar Rojo. A través de exhibiciones inmersivas distribuidas en tres niveles, impactantes muestras marinas y relatos guiados por expertos apasionados, invita a explorar el fascinante océano y a proteger lo que amamos.

la atracción emblemática de Triple Bay AMAALA —Corallium— celebra la belleza y la resiliencia del mar Rojo. A través de exhibiciones inmersivas distribuidas en tres niveles, impactantes muestras marinas y relatos guiados por expertos apasionados, invita a explorar el fascinante océano y a proteger lo que amamos. AMAALA Hotel: también está prevista su inauguración para la primera fase. Red Sea Global es propietario y encargado de la operación del resort, ubicado en Staff Village, donde viven aquellos que llevan adelante este destino. El hotel ofrece 144 habitaciones, un restaurante levantino con servicio continuo, un club de playa mediterráneo y un bar de refrigerios para llevar.

A medida que Arabia Saudita avanza en su transformación en concordancia con la Visión 2030, RSG contribuye activamente creando destinos que impulsan el crecimiento sostenible, empoderan al talento local y generan un impacto socioeconómico duradero. Solo AMAALA prevé crear hasta 50 000 nuevos empleos y aportar 11 000 millones de riyales saudíes (3 000 millones de dólares) al PBI nacional una vez finalizado.

RSG ha invertido 51 040 millones de riyales saudíes en la fase uno del desarrollo. Al completarse, incluirá nueve resorts con más de 1600 habitaciones disponibles, entre residencias de marca y sin marca. Los tres resorts restantes de esta fase —Clinique La Prairie Health Resort, Jayasom Wellness Resort y The Ritz-Carlton Resort— abrirán en los próximos meses, lo que ampliará la oferta de lujo y bienestar de AMAALA.

Turismo regenerativo pionero

AMAALA va más allá de la sostenibilidad: busca lograr un beneficio neto de conservación del 30 % en los ecosistemas locales para 2040, mediante la mejora de hábitats biológicamente diversos. El destino ha sido diseñado para recibir un máximo de 500 000 visitantes al año, lo que preserva su entorno natural ancestral. Funcionará con energía 100 % renovable, evitando la emisión de 350 000 toneladas al año de gases de efecto invernadero, expresados en CO₂ equivalente.

Los visitantes podrán llegar a AMAALA por el aeropuerto internacional del mar Rojo, que ya recibe vuelos directos desde Doha, Dubái, Yeda y Riad, con traslados en vehículos eléctricos de lujo. Pronto se añadirá una ruta directa desde Europa. En 2026, el aeropuerto de AlWajh reabrirá tras su renovación, lo que mejorará aún más la conectividad.

-FIN-

Acerca de Red Sea Global

Red Sea Global (RSG - www.redseaglobal.com) es un desarrollador inmobiliario integral con operaciones en turismo, residencias, experiencias, infraestructura, transporte, salud y servicios.

Entre sus proyectos se encuentran The Red Sea, el destino de turismo regenerativo de lujo que comenzó a recibir visitantes en 2023, y Thuwal Private Retreat, inaugurado en 2024. RSG también ha estado a cargo de las obras de renovación del aeropuerto de Al Wajh, centradas en la modernización de la terminal y la construcción de una nueva terminal internacional.

RSG es una empresa PIF y un pilar fundamental de la ambición de Arabia Saudita de diversificar su economía. A través de su creciente cartera de destinos, filiales y negocios, RSG busca liderar al mundo hacia un futuro más sostenible, demostrando cómo el desarrollo responsable puede impulsar a las comunidades, impulsar las economías y mejorar el medio ambiente.

Acerca de TOURISE

TOURISE es la principal plataforma del mundo que está concibiendo un nuevo horizonte para el turismo global.

Con el auspicio del Ministerio de Turismo de Arabia Saudita y el apoyo de la Autoridad de Turismo de Arabia Saudita, la primera Cumbre de TOURISE se celebrará del 11 al 13 de noviembre de 2025 en Riad, Arabia Saudita.

El evento reunirá a visionarios del ámbito gubernamental, empresarial, turístico, tecnológico y de inversores con el fin de impulsar acuerdos transformadores y llevar a cabo iniciativas de gran impacto que redefinan el futuro del sector turístico mundial.

TOURISE garantiza la participación internacional y ofrece acceso a los responsables de la toma de decisiones que dan forma a la evolución del sector. Tras la cumbre, TOURISE continuará como plataforma activa durante todo el año, donde las ideas osadas se puedan transformar en soluciones reales.

Aquí es donde se forjan los próximos 50 años del turismo. Juntos, somos imparables.

Para obtener más información, visite www.tourise.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.