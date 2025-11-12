Venture Global e Mitsui annunciano un accordo ventennale di compravendita di GNL

ARLINGTON, Va.--(BUSINESS WIRE)--Oggi, Venture Global, Inc. (NYSE: VG) e la giapponese Mitsui & Co., Ltd. hanno annunciato l'esecuzione di un nuovo Contratto di compravendita (SPA, Sales and Purchase Agreement) di gas naturale liquefatto (GNL) a lungo termine. Il Contratto prevede l'acquisto da parte di Mitsui di 1,0 milioni di tonnellate all'anno (MTPA) di GNL da Venture Global per 20 anni a partire dal 2029.

“Venture Global è onorata di annunciare la nostra nuova collaborazione con Mitsui, un leader di eccezione nel settore del GNL, per incrementare ulteriormente il flusso di GNL dagli Stati Uniti al Giappone e al mercato globale”, ha affermato Mike Sabel, CEO di Venture Global.

