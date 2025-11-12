Venture Global e Mitsui anunciam contrato de compra e venda de GNL com duração de 20 anos

ARLINGTON, Virginia--(BUSINESS WIRE)--Hoje, a Venture Global, Inc. (NYSE: VG) e a Mitsui & Co., Ltd., do Japão, anunciaram a assinatura de um novo Contrato de Compra e Venda (SPA) de Gás Natural Liquefeito (GNL) de longo prazo. Conforme o contrato, a Mitsui irá comprar 1,0 milhão de toneladas por ano (MTPA) de GNL da Venture Global durante 20 anos, a partir de 2029.

"A Venture Global sente a honra de anunciar nossa nova parceria com a Mitsui, uma líder reconhecida no setor de GNL, para aumentar ainda mais o fluxo de GNL dos EUA para o Japão e o mercado mundial", disse Mike Sabel, Diretor Executivo da Venture Global. "Esta cooperação entre as nossas duas empresas irá intensificar a segurança energética, melhorar a balança comercial e aprofundar os laços de longa data entre nossas nações. Este contrato se baseia em nossas relações de longa data já existentes com empresas japonesas, e estamos profundamente gratos pela confiança contínua que depositam na Venture Global. Esperamos fornecer GNL de modo seguro e confiável por muitos anos."

Sobre a Venture Global

A Venture Global é uma produtora e exportadora americana de gás natural liquefeito (GNL) de baixo custo dos EUA, com mais de 100 MTPA de capacidade em produção, construção ou desenvolvimento. A Venture Global começou a produzir GNL em sua primeira instalação em 2022 e agora é uma das maiores exportadoras de GNL dos Estados Unidos. Os negócios verticalmente integrados da empresa incluem ativos em toda a cadeia de abastecimento de GNL, incluindo produção de GNL, transporte de gás natural, transporte marítimo e regaseificação. Os três primeiros projetos da empresa, Calcasieu Pass, Plaquemines LNG e CP2 LNG, estão localizados em Louisiana, ao longo do Golfo da América. A Venture Global está desenvolvendo projetos de captura e sequestro de carbono em cada uma de suas instalações de GNL.

Sobre a Mitsui

A Mitsui & Co. é uma empresa multinacional de comércio e investimento que opera em mais de 60 países e regiões, com um portfólio de negócios diversificado que abrange uma ampla gama de setores.

A empresa identifica, desenvolve e expande seus negócios em parceria com uma rede internacional de parceiros confiáveis, incluindo empresas líderes mundiais, combinando suas vantagens geográficas e intersetoriais para criar valor sustentável a longo prazo para suas partes interessadas.

Acesse https://www.mitsui.com/jp/en/ para mais informações.

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas. Pretendemos que tais declarações prospectivas sejam abrangidas pelas disposições de porto seguro para declarações prospectivas contidas na Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, em sua versão modificada (a “Lei de Valores Mobiliários”), e na Seção 21E da Lei de Bolsa de Valores de 1934, em sua versão modificada (a “Lei de Bolsa de Valores”). Todas as declarações, exceto as declarações de fatos históricos, incluídas neste documento são "declarações prospectivas". Em alguns casos, as declarações prospectivas podem ser identificadas por terminologia como "pode", "poderia", "irá", "deveria", "espera", "planeja", "projeta", "pretende", "antecipa", "acredita", "estima", "prevê", "potencial", "busca", "visa", "continua", o negativo de tais termos ou outra terminologia comparável.

Estas declarações prospectivas, sujeitas a riscos, incertezas e suposições a nosso respeito, podem incluir declarações sobre nosso desempenho futuro, nossos contratos, nossas estratégias de crescimento previstas e tendências que impactam nossos negócios. Estas declarações são apenas previsões com base em nossas expectativas e projeções atuais sobre eventos futuros. Existem fatores importantes que podem fazer com que nossos resultados reais, nível de atividade, desempenho ou conquistas sejam materialmente diferentes dos resultados, nível de atividade, desempenho ou conquistas expressos ou implícitos nas declarações prospectivas. Estes fatores incluem nossa necessidade de capital adicional significativo para executar e concluir projetos futuros e ativos relacionados, bem como nossa potencial incapacidade de obter tal financiamento em termos aceitáveis, ou mesmo de obtê-lo; nossa potencial incapacidade de estimar com precisão os custos de nossos projetos e o risco de que a construção e operação de gasodutos e conexões de gasodutos para nossos projetos sofram sobrecustos e atrasos referentes à obtenção de aprovações regulatórias, riscos de desenvolvimento, custos de mão de obra, indisponibilidade de trabalhadores qualificados, riscos operacionais e outros riscos; a incerteza quanto ao futuro da dinâmica do comércio mundial, contratos comerciais internacionais e a posição dos EUA sobre o comércio mundial, incluindo os efeitos das tarifas; nossa dependência de nossos contratados EPC (engenharia, compras e construção) e outros para concluir com sucesso nossos projetos, incluindo a potencial incapacidade de nossos contratados de cumprirem suas obrigações contratuais; diversos fatores econômicos e políticos, incluindo a oposição de grupos ambientalistas ou outros grupos de interesse público, ou a falta de apoio do governo local e da comunidade necessária para nossos projetos, o que poderia afetar negativamente o status de licenciamento, o cronograma ou o desenvolvimento, a construção e a operação geral associados a nossos projetos; e riscos referentes a outros fatores discutidos no "Item 1A - Fatores de Risco" de nosso relatório anual no Formulário 10-K para o ano concluído em 31 de dezembro de 2024, conforme apresentado à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA ("SEC") e quaisquer relatórios subsequentes apresentados à mesma.

Quaisquer declarações prospectivas contidas neste documento se referem apenas à data deste comunicado à imprensa e estão baseadas em suposições que consideramos razoáveis nesta data. Não assumimos qualquer obrigação de atualizar estas declarações para refletir eventos ou circunstâncias subsequentes, exceto conforme exigido por lei.

