-

Andersen Consulting renforce son offre de transformation numérique grâce à un accord de collaboration passé avec VaporVM

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting a choisi d’élargir ses capacités de transformation numérique et de cybersécurité grâce à l’ajout du cabinet collaborateur VaporVM, un cabinet spécialisé dans les technologies cloud natives et dont le siège social est basé à Dubaï.

Fondé en 2017, VaporVM aide des entreprises internationales à mener à bien leur transformation numérique grâce à des services cloud intégrés, au DevOps, à la cybersécurité, à la science des données et à la modernisation des applications. Axé sur l’évolutivité et la rapidité de mise sur le marché, le cabinet travaille avec des entreprises figurant dans le classement Fortune 500 et utilise son expertise sectorielle ainsi que ses capacités d’automatisation pour optimiser les opérations informatiques et accélérer les résultats numériques.

« Chez VaporVM, nous nous engageons à aider les entreprises non seulement à adopter les nouvelles technologies, mais aussi à réinventer ce qui est possible lorsque ces technologies sont mises à profit pour mener une véritable transformation », a déclaré Aqeel Asim, directeur général et fondateur de VaporVM. « Notre collaboration avec Andersen Consulting nous permet d’amplifier cette mission à l’échelle mondiale, et d’offrir notre expertise en matière de cloud, de cybersécurité et de transformation numérique à de nouveaux marchés, tout en permettant aux organisations d’obtenir des résultats mesurables. »

« Dans le contexte actuel, la réactivité et la sécurité sont deux notions indissociables. Les compétences de VaporVM en matière de cybersécurité et de transformation technologique en font un complément précieux pour notre plateforme », a confié pour sa part Mark L. Vorsatz, président mondial et directeur général d’Andersen. « L’énergie, l’innovation et l’expertise technique qu’ils apportent permettent de relever les défis les plus urgents d’aujourd’hui en matière d’infrastructures numériques. »

Andersen Consulting est une société de conseil internationale qui propose une gamme complète de services dans les domaines de la stratégie d’entreprise, des affaires, de la technologie et de la transformation basée sur l’intelligence artificielle, ainsi que des solutions en matière de ressources humaines. Présente dans plus de 600 sites par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs, Andersen Consulting s’intègre au modèle de service multidimensionnel d’Andersen Global, offrant une expertise de classe mondiale dans les domaines du conseil, de la fiscalité, du droit, de l’estimation et de la mobilité internationale, le tout via une plateforme mondiale comptant plus de 44 000 professionnels à travers le monde. Andersen Consulting Holdings LP est une société en commandite qui fournit des solutions de conseil par l’intermédiaire de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs basés dans le monde entier.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

Industry:

Andersen Consulting

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalianDutchDanishPolishChinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

More News From Andersen Consulting

Andersen Consulting ajoute la société collaboratrice Vivaldi

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting annonce un accord de collaboration avec Vivaldi, un cabinet international de conseil en stratégie commerciale et de marque, renforçant ainsi l'offre de l'organisation en matière de stratégie et de transformation commerciale. Fondée en 1999, Vivaldi est reconnue pour son approche consistant à faire converger marque, stratégie d’entreprise et technologie afin de maintenir ses clients dans une position de leadership. Présente aux États-Unis, en E...

Andersen Consulting améliore sa plateforme grâce à sa collaboration avec threon

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting améliore ses capacités en matière de transformation commerciale et numérique grâce à un accord de collaboration avec threon, un cabinet de conseil basé en Belgique réputé pour son soutien pragmatique et complet à la mise en œuvre de stratégies. Depuis plus de 20 ans, threon est un conseiller de confiance pour les organisations qui cherchent à transformer leurs grandes idées en résultats commerciaux concrets. L'entreprise met à profit son exper...

Andersen Consulting s’apprête à collaborer avec Acronotics pour approfondir ses capacités en matière de transformation numérique axée sur l’IA

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting a choisi de renforcer ses capacités technologiques et de transformation commerciale en concluant un accord de collaboration avec Acronotics, un cabinet de conseil numérique en pleine expansion dont le siège social est situé au Royaume-Uni et qui bénéficie également d’une présence aux États-Unis et en Inde. Spécialiste de la transformation commerciale basée sur l’IA, Acronotics collabore avec des entreprises du classement Fortune 500 pour accél...
Back to Newsroom