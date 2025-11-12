Hoffmann Green signe un partenariat de distribution avec Matériaux Travaux Publics, acteur majeur du négoce de matériaux du Sud-Ouest

CHAILLÉ-SOUS-LES-ORMEAUX, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement » ou la « Société »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce la signature d’un partenariat avec Matériaux Travaux Publics (MTP), acteur de référence du négoce de matériaux destinés aux entreprises de travaux publics en Aquitaine et Occitanie.

Depuis 1988, Matériaux Travaux Publics (MTP) incarne l’expertise et l’innovation dans la distribution de matériaux et solutions destinées aux entreprises de travaux publics. Forte de plus de 35 ans d’expérience, l’entreprise s’appuie sur une équipe de 200 collaborateurs et un réseau de 22 agences couvrant l’ensemble du Sud-Ouest et du Sud de la France, pour rester au plus près des besoins de terrain. Avec un portefeuille de 5 500 références en stock et près de 250 000 m² de surface de stockage, MTP accompagne au quotidien grands groupes, artisans, collectivités et professionnels agricoles à travers neuf métiers essentiels : assainissement collectif et non collectif, adduction d’eau, réseaux secs, bâtiment, génie civil, aménagement urbain, chimie et outillage.

Filiale du Groupe Etchart, acteur majeur de la construction et des travaux publics, MTP partage le même engagement en faveur de l’innovation et du développement durable. Son ambition : proposer des solutions techniques performantes et responsables, tout en cultivant une relation de proximité et de confiance. Ce partenariat avec Hoffmann Green lui permet désormais de proposer aux entreprises de travaux publics des ciments 0 % clinker décarbonés, répondant aux exigences techniques et environnementales des chantiers sur l’ensemble du territoire couvert par ses agences.

En s’associant à une société de négoce solidement implantée dans le Sud-Ouest, Hoffmann Green consolide son positionnement régional, dans le prolongement du partenariat récemment conclu avec Etchart Construction. Cette nouvelle collaboration s’inscrit pleinement dans la stratégie de l’entreprise visant à diversifier ses marchés et à étendre l’usage de ses ciments décarbonés grâce au large éventail de secteurs d’activité adressés par MTP.

Julien BLANCHARD et David HOFFMANN, Co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, déclarent : « Ce partenariat marque une nouvelle étape dans notre stratégie de maillage territorial. En nous associant à un acteur reconnu comme MTP, nous renforçons notre proximité avec les entreprises de travaux publics et accélérons la diffusion de solutions cimentaires décarbonées dans le Sud de la France. »

Philippe BORRELY, Directeur Général de Matériaux Travaux Publics et Durand Béton, ajoute :

« En intégrant les ciments Hoffmann Green à notre offre, nous permettons à nos clients d’accéder à des matériaux innovants, conciliant performance et respect de l’environnement, en cohérence avec notre engagement pour un développement durable des territoires. »

À PROPOS DE HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES

Fondé en 2014 et basé à Bournezeau en Vendée, Hoffmann Green Cement Technologies conçoit, produit et commercialise des ciments 0% clinker innovants, fortement décarbonés, avec une empreinte carbone divisée par 5 par rapport à des ciments traditionnels, qui présentent, à dosage équivalent et sans aucune modification du processus de fabrication du béton, des performances supérieures au ciment traditionnel.

Hoffmann Green est doté de deux unités de production alimentées par un parc de trackers solaires sur le site de Bournezeau : une usine 4.0 et H2, la première cimenterie verticale au monde qui a été inaugurée en mai 2023. Une troisième usine verra le jour en région Rhône-Alpes avec une construction à horizon 2027-2028 pour porter la capacité de production totale du Groupe à environ 1 000 000 de tonnes par an. Le groupe a industrialisé une véritable rupture technologique fondée sur la modification de la composition du ciment et la création d’un processus de fabrication à froid, 0% clinker et à faible consommation énergétique, qui font de lui un acteur leader et unique sur le marché du ciment qui n’a pas évolué depuis 200 ans.

Dans un contexte d’urgence climatique et d’inflation des prix de l’énergie, Hoffmann Green Cement participe donc activement à la transition énergétique en produisant un ciment propre 0% clinker qui consomme 10 à 15 fois moins d’énergie qu’un ciment Portland, ainsi qu’en œuvrant pour des constructions éco-responsables et en favorisant l’économie circulaire et la préservation des ressources naturelles. Grâce à son savoir-faire technologique sans équivalent et en évolution permanente, porté par des équipes performantes, Hoffmann Green Cement Technologies s’adresse à l’ensemble des marchés du secteur de la construction aussi bien en France qu’à l’international.

Hoffmann Green a intégré la promotion 2022 des 20 pépites vertes Françaises dans le cadre du programme French Tech Green20, piloté par la Mission French Tech, en partenariat avec le Ministère de la Transition écologique. En juin 2023, la société a été sélectionnée dans la French Tech 2030, un nouveau programme d’accompagnement ambitieux opéré par La Mission French Tech aux côtés du Secrétariat général pour l’investissement (SGPI) et de Bpifrance.

La société poursuit son développement à l’international sous le modèle de société de licences avec la signature de contrats au Royaume-Uni et Irlande, en Arabie Saoudite et aux Etats-Unis.

Pour plus d’informations : www.ciments-hoffmann.fr/

À PROPOS DE MATERIAUX TRAVAUX PUBLICS

Fondée en 1988, Matériaux Travaux Publics (MTP) est un acteur majeur du négoce de matériaux et de solutions pour les entreprises de travaux publics, du bâtiment et du génie civil. L’entreprise s’appuie sur 200 collaborateurs, 22 agences implantées dans le Sud-Ouest et le Sud de la France, et près de 250 000 m² de surface de stockage pour garantir réactivité, disponibilité et proximité avec ses clients.

Avec un portefeuille de 5 500 références couvrant neuf grands métiers – de l’assainissement aux réseaux secs, en passant par l’aménagement urbain et la chimie – MTP propose des solutions techniques complètes et un accompagnement personnalisé pour chaque chantier. Filiale du Groupe Etchart, MTP partage les mêmes valeurs d’innovation, de performance durable et de développement des territoires, confirmant sa position de partenaire de confiance des professionnels du secteur.

Pour plus d’informations : https://www.mtp-sa.com