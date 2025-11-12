Andersen Consulting与VaporVM合作，强化数字化转型服务能力

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting通过与总部位于迪拜的云原生技术公司VaporVM携手合作，进一步拓展其数字化转型和网络安全服务能力。

VaporVM成立于2017年，致力于通过一体化云服务、开发运维、网络安全、数据科学和应用程序现代化服务，助力全球企业推进数字化转型。该公司聚焦可扩展性和上市速度，与《财富》500强企业合作，凭借自身的领域专业知识和自动化技术，简化IT运营流程，加速数字化成果落地。

VaporVM首席执行官兼创始人Aqeel Asim表示：“在VaporVM，我们致力于帮助企业不仅采用新技术，更能重新构想如何利用这些技术推动真正的转型。与Andersen Consulting的合作让我们能在全球范围内扩大这一使命的影响力——将我们的云服务、网络安全和数字化转型专业能力带入新市场，助力各类组织取得可衡量的成果。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz表示：“在当今环境下，快速响应和安全保障密不可分。VaporVM在网络安全和技术转型领域的卓越往绩，使其成为我们平台极具价值的延伸。面对当今最紧迫的数字基础设施挑战，他们带来了活力、创新和技术专注力。”

Andersen Consulting是一家全球性的咨询机构，提供一系列全面的服务，涵盖企业战略、业务、技术和AI转型，以及人力资本解决方案。Andersen Consulting与Andersen Global的多维服务模式相结合，在全球平台上提供世界级的咨询、税务、法律、估值、全球人员流动和咨询专业服务，在全球拥有超过44,000名专业人员，并通过其成员公司和合作公司在600多个地点设有分支机构。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合伙企业，通过其在全球的成员公司和合作公司提供咨询解决方案。

