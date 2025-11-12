Red Sea Global annonce l'ouverture d'AMAALA : la nouvelle destination côtière mondiale dédiée à l'art de vivre

RIYADH, Arabie saoudite--(BUSINESS WIRE)--Red Sea Global (RSG), promoteur immobilier et pionnier du tourisme régénératif, a annoncé l'ouverture très attendue d'AMAALA Triple Bay lors du premier sommet TOURISE.

Nichée entre trois baies naturelles sur la côte nord-ouest accidentée de l'Arabie saoudite, là où les montagnes du Hedjaz rencontrent la mer Rouge, cette destination bien-être ultra-luxueuse devrait ouvrir ses portes dans les prochains mois.

« Dérivé du mot arabe signifiant « espoir », AMAALA propose un nouveau style de vie côtier axé sur le bien-être ici même, en Arabie saoudite. Les visiteurs et les résidents sont invités à découvrir et à honorer ce que signifie pour eux vivre plus longtemps et mieux, qu'il s'agisse de retraites sereines ou d'aventures ensoleillées au bord de la mer. S'inspirant directement des traditions saoudiennes intemporelles de retraite, de renouveau et de connexion, AMAALA est le nouveau foyer du bien-être dans le monde », a déclaré John Pagano, PDG du groupe Red Sea Global.

Le lancement verra l'ouverture initiale de six complexes hôteliers de luxe de classe internationale, ainsi que d'un yacht club, d'un institut dédié à la vie marine, d'une marina ultramoderne et d'un village animé, Marina Village. La Wellness Route, un parc linéaire de 5 km qui relie les complexes hôteliers et les expériences à travers une nature préservée, ouvrira également ses portes dans les prochains mois.

Premières stations et expériences à ouvrir

Equinox Resort and Residences, AMAALA : Ce complexe, qui comptera 128 chambres et suites optimisées pour le sommeil, deux penthouses et 21 résidences de marque, redéfinira l’expérience des stations balnéaires de luxe à travers le prisme de la haute performance. Il proposera une approche nouvelle génération du bien-être, de la régénération et de la récupération – avec une piscine vitalité au magnésium en plein air, une grotte spa souterraine, des chambres hyperbares, des thérapies intraveineuses personnalisées, un club de mise en forme Equinox, ainsi que cinq restaurants distincts.

Four Seasons Resort and Residences, AMAALA à Triple Bay : des paysages luxuriants et des cascades d'eau entrecoupées d'espaces extérieurs magnifiquement aménagés créent un havre de paix propice à la détente. Six restaurants, un vaste programme Kids For All Seasons et un Discovery Centre viennent compléter l'offre. Le complexe compte 202 chambres et 25 résidences.

Nammos Resort and Residences, AMAALA : lieu de détente et de bien-être, seul ou entre amis, cet établissement dispose de 110 chambres et 20 appartements avec vue sur la marina depuis le penthouse, ainsi que de nombreux restaurants et bars. Parmi ceux-ci, on trouve le bar Ilios, qui offre une vue imprenable sur le coucher de soleil sur la mer Rouge, et le restaurant Nammos, situé sur une île exclusive au large de la côte du complexe.

Rosewood Resort, AMAALA : Avec ses 110 chambres et suites, ainsi que 26 résidences privées magnifiquement conçues, le Rosewood AMAALA offre des expériences de luxe sur mesure, alliant élégance raffinée et beauté naturelle de la mer Rouge. Le complexe est divisé en zones répondant à différents types d’expériences, dont un hôtel familial, un hôtel pour couples et une zone dédiée au spa et au bien-être. Le spa signature Asaya invite les clients à se ressourcer grâce à des soins inspirés des traditions, des activités régénérantes, ainsi qu’à une offre de restauration saine.

Six Senses, AMAALA : Offrant 100 suites et villas avec piscine, ainsi que 25 résidences de marque, le Six Senses AMAALA proposera des expériences immersives et personnalisées axées sur la régénération et la découverte. Le spa de 3 000 m² mettra en avant les programmes de bien-être emblématiques de Six Senses, dont Sommeil, Yoga, Mise en forme, Détox, Longévité et Programme de praticiens invités. Il offrira également des programmes de biohacking conçus pour améliorer la vitalité et la performance globales.

AMAALA Yacht Club : En passe de devenir l'une des premières destinations mondiales pour la navigation de plaisance, le yacht club proposera un calendrier d'événements exceptionnels, dont la grande finale de The Ocean Race en 2027, ainsi qu'une académie de voile dédiée, ouvrant ainsi de nouveaux horizons aux amateurs de sports nautiques, tout en faisant revivre la longue histoire maritime de la région.

Corallium : Attraction phare de Triple Bay AMAALA, Corallium célèbre la beauté et la résilience de la mer Rouge. À travers des expositions immersives réparties sur trois niveaux, de superbes présentations marines et des récits animés par des experts passionnés, il invite les visiteurs à explorer les merveilles de l'océan et à protéger ce que nous aimons.

AMAALA Hotel : Également ouvert lors de la première phase, le complexe appartient à Red Sea Global qui en assure également l'exploitation. Il est situé dans le Staff Village, où vivent les personnes qui gèrent la destination. L'hôtel propose 144 chambres, un restaurant levantin ouvert toute la journée, un club de plage méditerranéen et un snack-bar à emporter.

Dans le cadre de la transformation engagée par l'Arabie saoudite au titre de sa Vision 2030, RSG contribue à la concrétisation de ce projet en créant des destinations qui favorisent une croissance durable, valorisent les talents saoudiens et ont un impact socio-économique durable. À elle seule, AMAALA devrait créer jusqu'à 50 000 nouveaux emplois et contribuer à hauteur de 11 milliards de riyals saoudiens (3 milliards de dollars américains) au PIB national une fois achevée.

RSG a investi 51,04 milliards de riyals saoudiens dans la première phase du développement de la destination. Une fois achevée, celle-ci comprendra au total neuf complexes hôteliers, soit plus de 1 600 chambres, dont des résidences de marque et sans marque. Les trois complexes hôteliers restants qui complètent la première phase sont le Clinique La Prairie Health Resort, le Jayasom Wellness Resort et le Ritz-Carlton Resort. Tous sont en passe d'ouvrir leurs portes dans les prochains mois, enrichissant ainsi l'offre diversifiée d'AMAALA en matière de luxe et de bien-être.

Pionnier du tourisme régénérateur

AMAALA s'engage à aller au-delà de la durabilité, en visant un bénéfice net de conservation de 30 % pour les écosystèmes locaux d'ici 2040, grâce à l'amélioration de la diversité biologique des habitats. La destination a été soigneusement conçue pour accueillir au maximum 500 000 visiteurs par an afin de préserver l'environnement vierge. L'ensemble de la destination sera alimenté à 100 % par des énergies renouvelables, ce qui permettra d'éliminer l'équivalent de 350 000 tonnes CO2 par an.

Les clients peuvent se rendre à AMAALA via l'aéroport international de la mer Rouge, qui accueille désormais des vols directs en provenance de Doha, Dubaï, Djeddah et Riyad, puis effectuer le transfert à bord d'une flotte de véhicules électriques de luxe. Une liaison directe avec l'Europe sera ajoutée très prochainement. En 2026, l'aéroport d'AlWajh rouvrira ses portes après des travaux de rénovation, offrant ainsi une meilleure connectivité vers la destination.

À propos de Red Sea Global

Red Sea Global (RSG - www.redseaglobal.com) est un promoteur immobilier verticalement intégré qui dispose d'un portefeuille diversifié dans les domaines du tourisme, de l'immobilier résidentiel, des expériences, des infrastructures, des transports, des soins de santé et des services.

Cela comprend la destination touristique régénérative de luxe The Red Sea, qui a commencé à accueillir des clients en 2023, et Thuwal Private Retreat, qui a ouvert ses portes en 2024. RSG s'est également vu confier les travaux de rénovation de l'aéroport d'Al Wajh, axés sur la modernisation du terminal et des infrastructures actuels, ainsi que sur la construction d'un nouveau terminal international.

RSG est une société PIF et une pierre angulaire de l’ambition de l’Arabie saoudite de diversifier son économie. À travers son portefeuille croissant de destinations, de filiales et d'entreprises, RSG cherche à orienter le monde vers un avenir plus durable, en montrant comment le développement responsable peut sublimer les communautés, stimuler les économies et améliorer l'environnement.

À propos de TOURISE

TOURISE est la première plateforme mondiale qui façonne un nouvel horizon pour le tourisme mondial.

Placée sous l'égide du Ministère saoudien du Tourisme et soutenue par les autorités touristiques saoudiennes, la première session du sommet TOURISE se tiendra du 11 au 13 novembre 2025 à Riyad, en Arabie saoudite.

Cet événement rassemblera des visionnaires des secteurs public, privé, touristique et technologique , en vue de conclure des accords novateurs et de mettre en place des initiatives à fort impact qui repenseront l'avenir de l'industrie touristique mondiale.

TOURISE garantira une large participation mondiale tout en offrant un accès ciblé aux visionnaires qui façonnent l’avenir du tourisme mondial. À l’issue du Sommet, TOURISE deviendra une plateforme active toute l’année, où les idées audacieuses se traduisent en solutions concrètes.

C'est ici que se dessinent les 50 prochaines années du tourisme. Ensemble, nous sommes inarrêtables.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.tourise.com

