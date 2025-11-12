Red Sea Global anuncia inauguração do AMAALA: o novo destino mundial para um estilo de vida costeiro

RIAD, Arábia Saudita--(BUSINESS WIRE)--A Red Sea Global (RSG), incorporadora imobiliária e pioneira em turismo regenerativo, anunciou a tão aguardada inauguração do AMAALA Triple Bay durante a primeira edição da TOURISE Summit.

Localizada em três baías naturais na acidentada costa noroeste da Arábia Saudita, onde as montanhas de Hijaz encontram o Mar Vermelho, este destino de bem-estar ultraluxuoso tem previsão de inauguração nos próximos meses.

"Inspirado na palavra árabe para esperança, AMAALA oferece um novo estilo de vida costeiro com foco no bem-estar, aqui mesmo na Arábia Saudita. Hóspedes e residentes são convidados a descobrir e valorizar o que significa viver mais e melhor, seja através de retiros serenos ou aventuras banhadas pelo mar e pelo sol. Baseado diretamente nas tradições sauditas de retiro, renovação e conexão, AMAALA é o novo lar do bem-estar no mundo", disse John Pagano, Diretor Executivo do Grupo Red Sea Global.

O lançamento irá contar inicialmente com a estreia de seis resorts de luxo de padrão internacional, além de um iate clube, um instituto de vida marinha, uma marina de última geração e a vibrante Vila da Marina. A Rota do Bem-Estar, um parque linear de 5 km que conecta os resorts e as experiências em meio à natureza intocada, também será inaugurada nos próximos meses.

Primeiros resorts e experiências a serem inaugurados

Equinox Resort and Residences, AMAALA: Com inauguração prevista para 128 quartos, suítes e duas coberturas otimizadas para o sono, além de 21 residências de marca, o resort redefine a experiência de luxo sob a ótica do alto desempenho. O empreendimento irá apresentar um enfoque de última geração para saúde, regeneração e recuperação, oferecendo uma piscina de vitalidade de magnésio ao ar livre, uma gruta de spa subterrânea, câmaras hiperbáricas, terapias intravenosas personalizadas, um Equinox Fitness Club e cinco espaços gastronômicos distintos.

Four Seasons Resort and Residences, AMAALA em Triple Bay: Paisagens exuberantes e cascatas, intercaladas com espaços ao ar livre belissimamente projetados, criam um santuário de relaxamento. Isso é complementado por seis opções gastronômicas, um amplo programa infantil para todas as estações e um centro de descobertas. Oferece 202 quartos e 25 residências.

Nammos Resort and Residences, AMAALA: Um refúgio de bem-estar para encontros sociais e individuais, a propriedade oferece 110 quartos e 20 apartamentos com vista panorâmica para a marina, além de diversas opções gastronômicas. Entre elas, o Ilios Bar, com vista para o pôr do sol no Mar Vermelho, e o Restaurante Nammos, situado em uma ilha exclusiva próxima à costa do resort.

Rosewood Resort, AMAALA: Com 110 quartos e suítes, e 26 residências privativas primorosamente decoradas, o Rosewood AMAALA oferece experiências de luxo personalizadas, combinando elegância refinada com a beleza natural do Mar Vermelho. O resort é dividido em zonas que atendem a diferentes experiências, incluindo um hotel para famílias, um hotel para casais e uma área de spa e bem-estar. O Signature Asaya Spa convida os hóspedes a cuidarem de si mesmos com tratamentos inspirados na tradição, atividades rejuvenescedoras e opções saudáveis ​​de alimentação e bebidas.

Six Senses, AMAALA: Com 100 suítes e vilas com piscina privativa, além de 25 residências de marca, o Six Senses AMAALA oferece experiências imersivas e personalizadas de rejuvenescimento e autodescoberta. O spa de 3.000 m² apresenta os programas exclusivos de bem-estar Six Senses, incluindo sono, ioga, fitness, desintoxicação, longevidade e programa com profissionais de saúde. Também oferece programas de 'biohacking' desenvolvidos para melhorar a vitalidade e o desempenho em geral.

AMAALA Yacht Club: Com o objetivo de se tornar um dos principais destinos de iatismo do mundo, o clube náutico será sede de um calendário de eventos excepcional, incluindo a Grande Final da The Ocean Race em 2027, além de oferecer uma academia de vela dedicada, que abre novas possibilidades para os entusiastas do mar, enquanto revive a longa tradição náutica da região.

Corallium: Uma das principais atrações do Triple Bay AMAALA, o Corallium celebra a beleza e a resiliência do Mar Vermelho. Através de exposições imersivas distribuídas em três níveis, impressionantes mostras marinhas e histórias contadas por especialistas apaixonados, o espaço convida os visitantes a explorar as maravilhas do oceano e proteger aquilo que amamos.

AMAALA Hotel: Também inaugurado na primeira fase, o resort é propriedade da Red Sea Global e por ela operado, estando localizado na Vila dos Funcionários, onde reside a equipe diretiva do destino. O hotel oferece 144 quartos, um restaurante com cozinha levantina aberto todo o dia, um clube de praia mediterrâneo e um bar de comida rápida com opções para levar.

À medida que a Arábia Saudita continua sua jornada de transformação no marco da Visão 2030, a RSG ajuda a realizá-la, criando destinos que impulsionam o crescimento sustentável, capacitam talentos sauditas e geram um impacto socioeconômico duradouro. Somente o projeto AMAALA deverá criar até 50.000 novos empregos e contribuir com 11 bilhões de riais sauditas (US$ 3 bilhões) para o PIB do país após sua finalização.

A RSG investiu 51,04 bilhões de riais sauditas na primeira fase do desenvolvimento do destino. Quando concluída, a fase contará com um total de nove resorts, abrangendo mais de 1.600 acomodações, incluindo residências de marcas renomadas e independentes. Os três resorts restantes que completam a primeira fase são o Clinique La Prairie Health Resort, o Jayasom Wellness Resort e o The Ritz-Carlton Resort. Todos estão com previsão de inauguração nos próximos meses, ampliando ainda mais a diversificada oferta de luxo e bem-estar do AMAALA.

Turismo regenerativo pioneiro

O AMAALA está comprometido em ir além da sustentabilidade, visando um benefício líquido de conservação de 30% para os ecossistemas locais até 2040, através da melhoria de habitats biologicamente diversos. O destino foi elaborado com cuidado para receber no máximo 500.000 visitantes por ano, a fim de preservar o ambiente intocado. Todo o complexo será abastecido por energia 100% renovável, eliminando 350.000 toneladas de CO2 equivalente ao ano.

Os hóspedes podem chegar ao AMAALA pelo Aeroporto Internacional Red Sea, que agora recebe voos diretos de Doha, Dubai, Jeddah e Riad, e fazer o traslado em uma frota de veículos elétricos de luxo. Uma rota direta para a Europa será adicionada em breve. Em 2026, o Aeroporto AlWajh será reaberto após reformas, proporcionando maior conectividade com o destino.

