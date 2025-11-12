アンダーセン・コンサルティング、VaporVMとの協業によりデジタル変革分野を強化

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、ドバイに本社を置くクラウド・ネイティブ技術企業VaporVMとの協業を通じて、デジタル変革およびサイバーセキュリティ分野の機能を拡充しました。

2017年に設立されたVaporVMは、統合型クラウドサービス、DevOps、サイバーセキュリティー、データサイエンス、およびアプリケーションのモダナイゼーションを通じて、世界の企業がデジタル変革を推進できるよう支援しています。同社はスケーラビリティーと市場投入までのスピードを重視し、フォーチュン500企業と協働しながら、専門知識と自動化を活用してIT運用の効率化とデジタル成果の加速を実現しています。

VaporVMの創業者兼最高経営責任者（CEO）であるアキール・アシム氏は次のように述べています。「VaporVMは、新しい技術を導入するだけでなく、それらを真の変革を推進する力として活用することで、ビジネスの可能性を再構築する支援に取り組んでいます。アンダーセン・コンサルティングとの協業により、この使命をグローバル規模で拡大し、クラウド、サイバーセキュリティー、そしてデジタル変革に関する当社の専門知識を新たな市場に提供し、企業が測定可能な成果を達成できるようにしています。」

アンダーセンのグローバル会長兼最高経営責任者（CEO）であるマーク・Ｌ・ボルサッツ氏は次のように述べています。「今日の環境では、俊敏性とセキュリティーが密接に関係しています。サイバーセキュリティーおよびテクノロジー変革分野におけるVaporVMの実績は、当社のプラットフォームにとって極めて貴重な存在です。同社は、エネルギー、イノベーション、そして現代のデジタルインフラが直面する重要課題への技術的な焦点をもたらします。」

アンダーセン・コンサルティングは、企業戦略、ビジネス、テクノロジー、AIトランスフォーメーション、人材ソリューションなど幅広いサービスを提供するグローバルなコンサルティング会社です。同社は、アンダーセン・グローバルの多次元的なサービスモデルと連携し、世界44,000人以上の専門家と600拠点超のネットワークを通じて、コンサルティング、税務、法務、評価、グローバルモビリティー、アドバイザリーなどの世界水準のサービスを提供しています。アンダーセン・コンサルティング・ホールディングスLPはリミテッド・パートナーシップであり、加盟法人および提携法人を通じて世界各地でコンサルティング・ソリューションを展開しています。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。