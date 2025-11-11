Svante en Södra lanceren EU-pilootproject voor koolstofafvang om het gebruik van biogene CO₂ te bevorderen

VÄRÖ, Zweden & VANCOUVER, Brits-Columbia--(BUSINESS WIRE)--Svante Technologies Inc. (“Svante”), een wereldwijde leider op het gebied van oplossingen voor koolstofafvang en -verwijdering op basis van vaste sorptiemiddelen, is trots te kunnen melden dat Södra, de grootste vereniging van boseigenaren in Zweden, heeft aangekondigd dat het begin 2026 de koolstofafvangtechnologie van Svante zal testen op het industrieterrein Värö, waar het de mogelijkheden voor grootschalige afvang in de toekomst zal evalueren.

Dit proefproject is de eerste toepassing van Svante in de bosbouwsector van de EU en betekent een belangrijke stap in de richting van het opschalen van biogene koolstofafvang in de pulp- en papierproductie. In het proefproject wordt de prestatie van Svante's eigen vaste sorptiefilters onderzocht bij het afvangen van biogene CO₂-emissies uit de pulpproductie van Södra. Het doel is nieuwe circulaire waardeketens mogelijk te maken en de klimaatdoelstellingen van Zweden te ondersteunen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.