Venture Global anunció un acuerdo de compraventa a largo plazo con Naturgy de España

ARLINGTON, Virginia--(BUSINESS WIRE)--Hoy, Venture Global, Inc. (NYSE: VG) y Naturgy anunciaron la firma de un nuevo contrato de compraventa (SPA) a largo plazo para la adquisición de 1 millón de toneladas anuales (MTPA) de gas natural licuado (GNL) a Venture Global durante veinte años a partir de 2030. El acuerdo representa el primer contrato a largo plazo de España para la compra de GNL estadounidense desde el primer contrato de Venture Global en 2018. Hasta la fecha, Venture Global ha suministrado a España 35 cargamentos desde sus instalaciones de Calcasieu Pass y Plaquemines.

“Venture Global tiene el honor de ampliar su colaboración a largo plazo con España a través de este nuevo acuerdo con Naturgy, una empresa líder mundial en GNL”, afirmó Mike Sabel, director ejecutivo de Venture Global. “Este contrato tendrá un impacto positivo en la balanza comercial de los Estados Unidos con España y mejorará la seguridad energética en toda la región. Como nuestra velocidad y capacidad de ejecución no tienen parangón, Venture Global se ha convertido en un proveedor fiable en el que el mercado mundial confía. La firma de este acuerdo, junto con el gran impulso comercial que logramos en los últimos seis meses, refleja la continua confianza de los clientes en nuestra empresa y la fuerte demanda de GNL en el mundo. Venture Global mantiene su compromiso de satisfacer esa demanda con un suministro a largo plazo flexible, rápido, asequible y fiable”.

Acerca de Venture Global

Venture Global es un productor y exportador estadounidense de gas natural licuado (GNL) de bajo costo con un volumen de producción de más de 100 millones de toneladas por año MTPA y capacidades de construcción o desarrollo. Venture Global comenzó a producir GNL en su primera planta en 2022 y, actualmente, es uno de los mayores exportadores de GNL de los Estados Unidos. El negocio verticalmente integrado de la empresa incluye activos en toda la cadena de suministro de GNL, como la producción de GNL, el transporte de gas natural, el embarque y la regasificación. Los tres primeros proyectos de la empresa, Calcasieu Pass, Plaquemines LNG y CP2 LNG, se encuentran en Luisiana, a lo largo del Golfo de América. Venture Global está desarrollando proyectos de captura y secuestro de carbono en cada una de sus plantas de GNL.

