Svante e Södra lançam projeto piloto de captação de carbono na UE para promover uso de CO₂ biogênico

VÄRÖ, Suécia e VANCOUVER, Columbia Britânica--(BUSINESS WIRE)--Svante Technologies Inc. ("Svante"), líder mundial em soluções de captução e remoção de carbono com base em sorventes sólidos, sente orgulho de compartilhar que a Södra, a maior associação de proprietários florestais da Suécia, anunciou que irá testar a tecnologia de captução de carbono da Svante no complexo industrial de Värö no início de 2026 e avaliar as oportunidades para captação em larga escala no futuro.

Este projeto piloto marca a primeira implementação da Svante no setor florestal da UE e representa um passo significativo para expandir a captação de carbono biogênico na produção de celulose e papel. O projeto piloto irá avaliar o desempenho dos filtros de sorvente sólido patenteados da Svante para captar emissões de CO₂ biogênico das operações de celulose da Södra, visando viabilizar novas cadeias de valor circulares e apoiar as metas climáticas da Suécia.

Um passo estratégico rumo à bioeconomia circular

A produção de celulose da Södra gera CO₂ biogênico, uma fonte de carbono renovável com aplicações potenciais em alimentos, purificação de água, fabricação de produtos químicos e combustíveis sintéticos. Ao captar e refinar este CO₂, o projeto piloto busca gerar novas fontes de receita e ampliar o valor das matérias-primas florestais sem aumentar a exploração madeireira.

"A captação de carbono não se resume mais apenas à redução de emissões; trata-se de eficiência de recursos e inovação com impacto climático positivo", afirmou Mark Claessen, Presidente da Unidade de Negócios da Svante, Svante Solutions & Digital Services. "Em conjunto com a Södra, temos o potencial de captar e remover mais de um milhão de toneladas de CO₂ biogênico ao ano. Estamos animados em trabalhar neste projeto para demonstrar como nossa tecnologia de captação sustentável de alto desempenho pode ajudar a descarbonizar as operações industriais em escala comercial."

Implantação de tecnologia e testes em toda a cadeia de valor

A instalação de testes será instalada no complexo da Södra em Värö e operada em cooperação com o instituto de pesquisa sueco RISE, que dará suporte aos testes de liquefação do CO₂ captado. Isto irá permitir que a equipe do projeto avalie toda a cadeia de valor (da captação à compressão e liquefação), e analise a viabilidade de ampliação para armazenamento permanente ou uso posterior.

"“Ao executarmos testes com a tecnologia da Svante em nosso próprio ambiente, desenvolvemos conhecimento especializado sob medida para nossas operações", disse Jenny Gotthardsson, Diretora Geral da Södra Cell Värö. "Este é um importante passo para intensificar nossa competitividade e rentabilidade de nossas propriedades florestais."

Apoio da UE e impacto climático

O projeto é parcialmente financiado pelo Industriklivet, parte do Mecanismo de Recuperação e Resiliência (RRF) da UE, no âmbito do programa Next Generation EU. Está alinhado com a estratégia climática nacional da Suécia e com o compromisso a longo prazo da Södra com a silvicultura sustentável e a inovação.

Este projeto piloto reforça a missão da Svante de comercializar tecnologias limpas de fabricação canadense a nível mundial e acelerar a implementação de soluções de captação de carbono em vários setores e países.

Sobre a Svante

A Svante é uma empresa líder em soluções de captação e remoção de carbono, orientada por propósito. A empresa fabrica filtros nanoestruturados e máquinas modulares de contato rotativo que captam e removem CO₂ de modo ambientalmente responsável, proveniente de emissões industriais e da atmosfera. A Svante está na lista Global Cleantech 100 de 2025 e na lista das Principais Empresas de Tecnologia Ecológica de 2025 da TIME & Statista. Para mais informações, acesse www.svanteinc.com.

