Episode Six与Fireblocks携手推出统一支付解决方案，连接传统金融和数字金融

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Episode Six和Fireblocks今日在新加坡金融科技节上宣布联合开发统一支付解决方案。该支付解决方案无缝整合传统金融和数字金融，将法定货币、稳定币、积分奖励和其他数字资产纳入单一可编程平台，使金融机构能够快速、安全、灵活地跨资产类别开展业务。

此次合作将Episode Six的企业级发卡和账本基础设施与Fireblocks用于安全数字资产托管、结算、交易操作和稳定币支付的企业平台相结合。

两家公司将共同推出市场领先的解决方案，使银行、金融科技公司和其他企业能够通过一个统一的系统实现传统资产与数字资产的发行、资金筹措及交易处理。

借助受2400多家机构交易对手方信赖的数字资产互操作网络Fireblocks Network，该统一支付解决方案将连接120多条区块链、超过35家数字资产交易所，以及全球银行卡网络。这种广泛的互操作性确保机构能在保持合规性和安全性的前提下，扩大数字资产业务规模。

该平台将支持预充值和信贷型两种支付选项，让金融机构能够灵活配置产品，满足各类客户需求——从即时充值数字钱包到传统信贷产品，均能在单一系统内实现。

Episode Six首席执行官兼联合创始人John Mitchell表示：“金融机构越来越希望找到连接法定货币和数字资产世界的方法，同时避免运行并行系统带来的复杂性。通过与Fireblocks合作，我们正提供让这一愿景成为现实的基础设施。我们的统一支付解决方案支持可编程多资产交易，具备银行对传统支付所期望的相同可靠性与合规标准——无论其是预充值型、信贷型还是数字资产支持型。”

此次合作恰逢关键节点，银行和金融服务提供商正寻求可互操作且合规的解决方案，以支持代币化存款、稳定币和其他数字资产的日益普及。通过结合Episode Six的企业级账本与Fireblocks的安全钱包及区块链连接能力，该统一支付解决方案将助力机构加速创新，在单一集成平台上推出可编程货币服务、数字资产产品和实时结算功能。

Fireblocks支付与网络高级副总裁Ran Goldi表示：“金融格局的演变速度前所未有，机构需要的基础设施不仅要安全、可扩展，还要能适应未来变化。此次合作旨在为它们提供自信创新所需的工具，无论它们是要推出代币化产品、优化资金管理运营，还是重新构想价值在网络间的流动方式。”

该统一支付解决方案兼具灵活性和可扩展性，既可作为独立平台运行，也能与现有核心银行系统和外部账本无缝集成。它还将引入先进功能，包括即时虚拟卡生成和充值、可编程稳定币发行，以及传统与数字支付渠道的无缝连接。

Episode Six和Fireblocks正携手加速向真正互联互通的金融生态系统转型——届时银行、金融科技公司和数字平台将能够安全、快速、大规模地提供可编程金融产品和多资产服务。

关于Episode Six

Episode Six是为金融科技公司、银行和品牌提供企业级发卡和账本基础设施的全球供应商。Episode Six提供与颠覆者竞争并引领市场所需的创新能力。Episode Six平台的核心在于其灵活性、适应性和韧性，确保客户保持市场领先地位。Episode Six业务遍及超过45个国家，为全球70多家企业客户提供支持，在美国、加拿大、英国、欧洲、日本、新加坡、香港、澳大利亚和印度均设有不断扩大的团队。投资方包括HSBC、Mastercard、SBI Investment Co Ltd、Anthos Capital、Avenir和Japan Airlines。

关于Fireblocks

Fireblocks是全球最受信赖的数字资产基础设施公司，助力各类规模的组织在区块链上构建、管理和发展业务。凭借行业最具可扩展性和安全性的平台，我们简化稳定币支付、结算、托管、代币化和交易操作，为由银行、支付服务提供商、稳定币发行方、交易所和托管机构组成的庞大生态系统提供从机构金融到面向消费者的数字体验等各类服务。包括Worldpay、BNY、Galaxy和Revolut在内的数千家组织均信赖Fireblocks，其已保障超过10万亿美元的数字资产在120多条区块链上完成交易。如需了解更多信息，请访问fireblocks.com。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。