Svante y Södra lanzan un proyecto piloto de captura de carbono con sede en la UE para impulsar la utilización de CO₂ biogénico

VÄRÖ (Suecia) y VANCOUVER (Columbia Británica)--(BUSINESS WIRE)--Svante Technologies Inc. (“Svante”), líder global en soluciones de captura y eliminación de carbono basadas en absorbentes sólidos, tiene el orgullo de comunicar que Södra, la asociación de propietarios forestales más grande de Suecia, anunció que pondrá a prueba la tecnología de captura de carbono de Svante en la planta industrial de Värö a principios de 2026 y que evaluará oportunidades de captura a gran escala en el futuro.

Este proyecto piloto representa la primera implementación de Svante en el sector forestal de la Unión Europea (UE) y es un importante paso hacia el crecimiento de la captura de carbón biogénica en la producción de pulpa y papel. El proyecto piloto evaluará el rendimiento de los filtros de absorbentes sólidos patentados de Svante para la captura de emisiones de CO₂ biogénico en las operaciones de pulpa de Södra, con el objetivo de hacer realidad nuevas cadenas de valor circulares y ayudar a los objetivos climáticos de Suecia.

Un paso estratégico hacia la bioeconomía circular

La producción de pulpa de Södra genera CO₂ biogénico, que es una fuente de carbono renovable con aplicaciones potenciales en alimentos, purificación de agua, elaboración de productos químicos y combustibles ecológicos. Al capturar y refinar este CO₂, el objetivo del proyecto piloto es permitir el acceso a nuevos flujos de ingresos y extender el valor de las materias primas de los bosques sin aumentar la explotación forestal.

“La captura de carbono ya no consiste solamente en la reducción de emisiones: se trata de la eficiencia de los recursos y una innovación positiva para el clima”, señaló Mark Claessen, presidente de la unidad de negocios de soluciones y servicios digitales de Svante. “Junto con Södra, tenemos el potencial de capturar y eliminar más de un millón de toneladas de CO₂ biogénico por año. Estamos muy contentos de trabajar en este proyecto para demostrar de qué forma nuestra tecnología de captura de alto rendimiento sostenible puede ayudar a descarbonizar operaciones industriales a escala comercial”.

Prueba de implementación de tecnología y cadena de valor completa

Se instalará un centro de pruebas en la planta Värö de Södra, que se operará de forma conjunta con el instituto de investigación sueco RISE, cuyo objetivo es asistir en las pruebas de licuefacción del CO₂ capturado. Esto permitirá que el equipo del proyecto evalúe toda la cadena de suministro, desde la captura hasta la compresión y la licuefacción, para determinar la viabilidad del escalado para el almacenamiento permanente o el uso downstream.

“Al realizar pruebas con la tecnología de Svante en nuestro propio entorno, estamos desarrollando conocimientos adaptados a nuestras operaciones”, indicó Jenny Gotthardsson, gerenta general de Södra Cell Värö. “Se trata de un paso importante para fortalecer nuestra competitividad y la rentabilidad de los patrimonios forestales”.

Apoyo de la UE e impacto climático

El proyecto tiene financiación parcial de Industriklivet, que forma parte del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) de la UE en el marco del programa Next Generation EU. Va en el sentido de la estrategia climática nacional de Suecia y el compromiso a largo plazo de Södra con la forestación sostenible y la innovación.

Este proyecto piloto refuerza la misión de Svante de comercializar tecnología ecológica de origen canadiense en todo el mundo y acelerar la implementación de captura de carbono y soluciones en distintas industrias y a través de fronteras.

Acerca de Svante

Svante es un proveedor líder de soluciones de captura y eliminación de carbono especializadas. La empresa fabrica filtros y máquinas de contactores rotativas modulares de nanoingeniería que capturan y eliminan el CO₂ de manera responsable con el medioambiente de emisiones industriales y el aire. Svante fue incluido en los listados 2025 Global Cleantech 100 y Top Greentech Companies of 2025 de TIME y Statista. Para más información, visite www.svanteinc.com.

