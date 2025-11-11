Megaport將收購Latitude.sh，攜手打造業界首屈一指的運算與網路即服務平台，為全球高效能應用程式及AI工作負載提供強大支援

澳洲布里斯本--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球首屈一指的網路即服務(NaaS)供應商Megaport Limited (ASX: MP1)今日宣布，已就收購Latitude.sh達成協議。Latitude.sh是全球首屈一指的運算即服務公司，可按需提供高效能CPU與GPU基礎架構。

收購完成後，雙方將整合核心能力，打造一個全球平台——將Megaport的私有高速連接架構與Latitude.sh的運算基礎架構相結合，協助企業在26個國家的1000多個資料中心快速部署關鍵工作負載並實現互連互通。

Megaport執行長Michael Reid表示：「全球大型企業長期依賴Megaport實現資料中心與雲端的順暢工作負載移轉。透過整合Latitude.sh，我們將這一承諾從網路延伸至高效能最佳化運算領域，與雲端服務商形成互補。透過攜手合作，我們不僅將服務于龐大的傳統運算市場，還將進軍爆發式成長的AI基礎架構領域和超高速發展的推理市場。」

Latitude.sh執行長Gui Soubihe補充說道：「這是一次絕佳的機會，能讓我們可按需部署專用CPU和GPU的運算平台融入全球最大的網路即服務提供者生態。Latitude.sh的按需最佳化運算能力與Megaport的全球私有高速網路相結合，將打造尖端的全球自動化基礎架構即服務平台。」

Latitude.sh業務遍及全球10個國家的20個核心市場，致力於提供集簡易性、高速度與可擴充性於一身的高效能CPU及GPU基礎架構。該平台不僅配備便於開發者使用的API介面和透明計費系統，更可實現最短五秒的極速工作負載部署，目前已為Latitude的1150余家客戶賦能，協助其實現企業級應用、高效能區塊鏈節點、SaaS、遊戲、廣告科技及串流媒體等領域的運算資源擴充。憑藉擁有超過7700台伺服器的先進裝置群及專用NVIDIA AI群集，Latitude持續為新創公司、大型企業及服務供應商提供推理、精調與訓練等負載支援。

透過將Latitude.sh整合至Megaport的全球私有高速網路，企業將能夠快速部署運算資源，並實現與全球雲端服務商、合作夥伴及1000多個資料中心的順暢互連。

Reid繼續說道：「此次收購代表Megaport開啟了全新篇章。我們正在建構一個網路與運算在全球深度融合的業界領先平台。這將使Megaport在混合雲端與AI驅動的未來格局中居於核心地位。」

該交易可望於2025年12月31日或之前完成，但需達成特別成交條件並獲得相關核准。

關於Megaport

Megaport正在改變企業連接基礎架構的方式，讓使用者透過一個簡單的智慧平台即可管理所有連接，只需幾次點選就能建立安全、可擴充且靈活的網路，在幾分鐘內接取全球端點並建立專用路徑。Megaport與全球服務提供者、資料中心營運商、系統整合商和管理服務公司建立了合作夥伴關係，並在全球1000多個地點營運，深受全球領先企業的信賴。Megaport已通過ISO/IEC 27001認證。如欲加入網路連線的全新時代，請造訪megaport.com。

關於Latitude.sh

Latitude.sh是一個全球性的運算即服務平台，能夠在數秒內提供高效能且經過最佳化的CPU與GPU運算基礎架構。Latitude.sh秉持開發者至上的服務構想，憑藉全球分散式基礎架構布局，協助企業及創新者實現AI、雲端原生及企業級工作負載的更快速、更高效擴充。

