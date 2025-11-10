Dawex e il Gruppo Innovalia uniscono le forze per accelerare lo sviluppo delle soluzioni di scambio dati in Spagna

PARIGI & BILBAO, Spagna--(BUSINESS WIRE)--Dawex, leader in soluzioni di data exchange, e il Gruppo Innovalia, un gruppo strategico di società high-tech specializzate in soluzioni di trasformazione digitale, hanno stretto un accordo di collaborazione di alto profilo per guidare lo sviluppo di data space sicuri e sovrani nel mercato spagnolo, tramite una serie completa di prodotti e servizi.

La collaborazione affianca due aree di competenza solide e complementari: la leadership tecnologica di Dawex nel Data Exchange e le vaste conoscenze del Gruppo Innovalia riguardo al settore industriale spagnolo. Dawex e il Gruppo Innovalia uniscono le forze per offrire proposte a valore congiunto a grandi aziende, PMI e organismi pubblici, interessati a implementare i loro ecosistemi digitali e data space sicuri e affidabili.

Dawex contribuisce con le sue vaste competenze in ambito tecnologico, legale e di business per creare data space ed ecosistemi di dati sicuri e di fiducia, come Corporate Data Hub, Data Marketplace e Industry Data Space. L'obiettivo: migliorare la competitività, l'efficienza dei mercati e la resilienza della catena di valore.

Il Gruppo Innovalia contribuisce con la sua approfondita conoscenza del mercato spagnolo, la capacità di erogare servizi avanzati di consulenza e IT e una rete di PMI high-tech che consolida l'implementazione e la scalabilità delle soluzioni congiunte.

L'accordo riguarda principalmente il mercato spagnolo e, inizialmente, punta al settore energetico, manifatturiero, agroalimentare, costruzioni, retail e della mobilità.

"Questa collaborazione strategica tra Dawex e il Gruppo Innovalia è un passo essenziale per accelerare la crescita di data space sicuri e sovrani nel mercato spagnolo", ha dichiarato Fabrice Tocco, co-CEO di Dawex. "Insieme, consentiamo a organizzazioni spagnole di tutti i principali settori di raggiungere nuovi livelli di efficienza e innovazione, grazie a soluzioni software mirate alla creazione di data space e data marketplace resilienti e molto performanti, in collaborazione con il Gruppo Innovalia, presente in molte regioni spagnole".

Secondo Jesús de la Maza, Presidente del Gruppo Innovalia: "Grazie a questo accordo e all'integrazione delle soluzioni Dawex nel nostro portafoglio, oggi possediamo capacità uniche per aiutare le aziende ad adottare soluzioni di scambio dati e governance con cui possono fare un importante passo avanti per migliorare i loro processi di business e lanciare iniziative basate sull'IA".

A proposito di Dawex

Dawex è leader tecnologico per le soluzioni di Data Exchange studiate per divulgare o condividere i Data Product in un ecosistema fondato sulla fiducia, adatto a ogni business case e conforme alle normative in materia di dati. Con la tecnologia Data Exchange di Dawex, le organizzazioni creano ecosistemi di dati e data space come Corporate Data Hub, Industry Data Hub e Data Marketplace per rispondere alle sfide economiche, ambientali e di decarbonizzazione. Su invito delle Nazioni Unite, Dawex è entrata nel panel di esperti sui dati del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente. Nominata Technology Pioneer dal Forum economico mondiale, Dawex ha dato il via a un programma di standardizzazione internazionale per le transazioni affidabili dei dati. Fondata nel 2015 in Francia, Dawex sta espandendo la sua attività nei mercati di Europa, Asia, Nord America e Medio Oriente.

A proposito di Innovalia Group

www.innovalia.com