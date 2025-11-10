Aptiv与Robust.AI携手开发AI赋能协作机器人

瑞士沙夫豪森市与美国旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 致力于打造更安全、更绿色、更互联未来的跨国科技公司Aptiv PLC（NYSE: APTV）与AI赋能工业自动化领军企业Robust.AI今日宣布达成战略合作，将共同开发AI赋能协作机器人（cobot）。此次合作汇聚了Aptiv行业领先技术（包括Wind River平台及工具），以及Robust.AI的机器人技术与以人为本的设计理念，从而加速仓储和工业自动化领域的创新进程。

Aptiv软件、高级安全及用户体验事业部总裁Javed Khan表示，“通过与战略伙伴的协同创新，Aptiv正借助能够实时感知、思考、行动与优化的技术体系，构建智能边缘的未来蓝图。将Aptiv的智能感知、计算及软件解决方案与Robust.AI创新机器人平台相结合，我们将加速可扩展AI赋能解决方案在多行业的商业化落地，创造切实价值。”

通过整合Aptiv感知产品组合及机器学习技术与Robust.AI平台，双方将打造可扩展、高效且安全的机器人工作流程。该联合解决方案将具备：

Aptiv PULSE™ 传感器 ：集紧凑型环视摄像头与超短距雷达于一体，实现可靠精准的360度环境感知。

PULSE™ ：集紧凑型环视摄像头与超短距雷达于一体，实现可靠精准的360度环境感知。 Aptiv雷达机器学习与行为机器学习 ：用于复杂环境中实时感知与动态路径规划的高级机器学习技术，并基于Aptiv行业领先的高级驾驶辅助系统（ADAS）

：用于复杂环境中实时感知与动态路径规划的高级机器学习技术，并基于Aptiv行业领先的高级驾驶辅助系统（ADAS） Robust.AI平台架构 ：涵盖先进AI赋能光学传感与决策模型、实时同步定位与建图（SLAM）、专利全向驱动系统、可即时移交控制权至操作人员的力感应操纵杆等直观功能，全面提升生产效率与运营安全。

：涵盖先进AI赋能光学传感与决策模型、实时同步定位与建图（SLAM）、专利全向驱动系统、可即时移交控制权至操作人员的力感应操纵杆等直观功能，全面提升生产效率与运营安全。 扩展概念验证（PoC）：依托Aptiv计算平台及Wind River系统解决方案——包括VxWorks实时操作系统（RTOS）与Helix虚拟机监控程序，提供顶尖性能与虚拟化支持、低延迟运行及卓越灵活性，适配多样化系统设计需求。

Robust.AI的Carter™是一款多功能协作机器人，专为增强现有劳动力而设计。其软件定义功能集订单拣选、点对点运输和移动分拣三大能力于一体，可在单一平台上支持多工作流程。凭借即插即用的自动化特性，Carter能快速显著提升生产效率，并通过数据驱动洞察优化工作流程、提升仓储效率、实现持续自主学习。这种前所未有的灵活性使客户能根据设施不断变化的需求动态调整Carter。

Robust.AI联合创始人兼首席技术官Rodney Brooks表示，“Aptiv在开发自动驾驶车辆先进AI模型、传感器及实时操作系统领域的专业积淀，将增强Carter在动态狭窄空间中与人协同作业的安全性。整合这些AI赋能技术使我们不仅能超越同类先进方案，更能将Carter提升的生产力和效率优势拓展至全新行业。”

Aptiv的集成能力、全球布局和弹性供应链，使其能够在多元化市场中实现复杂系统的规模化生产，并已通过在全球数百万辆汽车中部署先进技术得到验证。因此，Robust.AI能聚焦核心优势——以人为本的设计与AI赋能工作流，同时确保解决方案具备经济高效的规模化交付能力。

关于Aptiv

Aptiv是一家跨国科技公司，致力于开发更安全、更环保、更互联的解决方案，助力实现可持续的未来。要了解更多信息，请访问aptiv.com。

关于Robust.AI

Robust.AI由全球顶尖的机器人专家团队创立并领导。我们融合AI、机器人技术与以人为本的设计理念，致力于打造应用广泛、易于部署、体验卓越的机器人解决方案。要了解更多信息，请访问www.robust.ai.

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。