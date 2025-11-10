Altman Solon kiest Mindbreeze voor kennisbeheer en samenwerking binnen de organisatie

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--Mindbreeze, een toonaangevende wereldwijde leverancier van AI-gebaseerde oplossingen voor kennisbeheer, heeft vandaag aangekondigd dat Altman Solon, 's werelds grootste strategische adviesbureau dat zich uitsluitend richt op telecommunicatie, media en technologie (TMT), Mindbreeze InSpire heeft overgenomen. De samenwerking begon in juli 2025 met een proefperiode van de Mindbreeze Insight Workplace, ontworpen om de SharePoint- en webgebaseerde databronnen van Altman Solon te verenigen tot één centraal toegangspunt voor organisatorische kennis.

Voordat Altman Solon met Mindbreeze samenwerkte, wilde het bedrijf de manier verbeteren waarop zijn wereldwijde teams toegang kregen tot en kennis deelden tussen systemen, een veelvoorkomende uitdaging bij adviesbureaus met enorme, snelgroeiende data-ecosystemen. Het bedrijf had een sterke basis gelegd in SharePoint voor het beheer van gestructureerde projectgegevens, maar de ingebouwde zoekmogelijkheden beperkten de zichtbaarheid op verschillende platforms. Projectinformatie was verspreid over verschillende beveiligde opslagplaatsen, waardoor het moeilijk was om een enkel, holistisch beeld te vormen van onze collectieve kennis. Zonder een gecentraliseerde intelligentie-interface besteedden teams kostbare tijd aan het handmatig consolideren van gegevens, waardoor de samenwerking en onboarding werden vertraagd. In een kennisgedreven bedrijf vereisen zelfs simpele vragen zoals "Wie leidt dit project?" of "Wat is de glasvezelpenetratiegraad in Mexico?" directe, betrouwbare antwoorden, iets waarin Altman Solon in alle afdelingen binnen het bedrijf wilde voorzien.

Binnen slechts een paar weken:

7 juli - Start van gegevensindexering en de installatie van Insight Workplace.

- Start van gegevensindexering en de installatie van Insight Workplace. 11 augustus - Gebruikersacceptatietests begonnen eerder dan gepland vanwege de sterke positieve feedback.

- Gebruikersacceptatietests begonnen eerder dan gepland vanwege de sterke positieve feedback. 8 september - Altman Solon rondde de aankoop van Mindbreeze af voor een periode van drie jaar, met een volledige bedrijfsbrede uitrol die onmiddellijk gepland stond.

- Altman Solon rondde de aankoop van Mindbreeze af voor een periode van drie jaar, met een volledige bedrijfsbrede uitrol die onmiddellijk gepland stond. 12 september - Livegang.

Met Mindbreeze heeft Altman Solon snel de manier veranderd waarop zijn consultants omgaan met bedrijfskennis. In plaats van te navigeren door meerdere systemen die inconsistente zoekresultaten opleverden, hebben consultants nu toegang tot een uniform, AI-gestuurd platform dat inzichten, projecten en documenten bedrijfsbreed verbindt. Projectgegevens die voorheen in gescheiden omgevingen werden opgeslagen, worden nu geïndexeerd en intelligent gekoppeld, waardoor het eenvoudig is om binnen enkele seconden contextrijke inzichten en historische benchmarks te verkrijgen. Waar handmatig zoeken ooit tijd kostte, leveren AI-gestuurde vraag-en-antwoordmogelijkheden nu direct accurate, bronvermelde antwoorden op, waardoor teams sneller en met meer vertrouwen kunnen werken. De integratie van Mindbreeze heeft de projectopstart gestroomlijnd, de samenwerking verbeterd en de klantlevering verbeterd – een tastbare stap voorwaarts in de bredere digitale transformatie van Altman Solon.

"Mindbreeze bleek al snel waardevol en hielp ons binnen enkele weken van proef naar volledige implementatie te gaan," stelde Alex Dumke, COO bij Altman Solon. "Onze teams hebben nu gemakkelijker toegang tot projectinzichten en IP, wat een betere samenwerking en weloverwogenere besluitvorming binnen onze wereldwijde teams ondersteunt."

"De samenwerking met Mindbreeze was verfrissend flexibel en transparant," verklaarde Kimberly Padilla, wereldwijd hoofd Knowledge Management bij Altman Solon. "In slechts enkele weken zijn we van data-indexering naar volledige gebruikersacceptatietests gegaan. Vandaag hebben consultants toegang tot en kunnen ze gebruik maken van bedrijfskennis op manieren die samenwerking sneller, slimmer en intuïtiever maken."

De Mindbreeze Insight Workplace voorziet Altman Solon van:

Realtime zoeken in natuurlijke taal in gestructureerde en ongestructureerde data.

Uitgebreide 360-graden projectweergaven, inclusief leiderschap, documentatie en klantgegevens.

AI-gestuurde aanbevelingen die kennis toegankelijker en bruikbaarder maken.

Een samenwerkingshub die silo's doorbreekt en de besluitvorming versnelt.

Naadloze integratie van de Insight Workplace in MS Teams.

"De snelle beslissing van Altman Solon om Mindbreeze aan te schaffen onderstreept zowel de urgentie van modern kennisbeheer als de kracht van onze oplossing om aan die behoeften te voldoen," merkte Daniel Fallmann, CEO en oprichter van Mindbreeze, op. "Vanaf dag één omarmden hun teams de Insight Workplace en binnen enkele weken werd duidelijk dat dit de juiste keuze was voor hun organisatie.”

Over Altman Solon

Altman Solon is 's werelds grootste strategieadviesbureau dat zich uitsluitend richt op de sectoren telecommunicatie, media en technologie (TMT). Met kantoren in Noord- en Zuid-Amerika, Europa en Azië werkt Altman Solon samen met wereldleiders om hun meest kritieke strategische uitdagingen aan te pakken.

Over Mindbreeze

Mindbreeze is een wereldleider op het gebied van AI-aangedreven bedrijfsinformatie, met hoofdkantoren in Europa en de Verenigde Staten. Mindbreeze InSpire herdefinieert hoe organisaties toegang krijgen tot informatie en deze gebruiken. Aangedreven door geavanceerde AI, transformeert het complexe gegevens in bruikbare inzichten, waarbij informatie tussen systemen naadloos wordt verbonden en geanalyseerd.

In tegenstelling tot traditionele oplossingen leveren de AI-agenten van Mindbreeze hyperrelevante, contextbewuste inzichten op maat voor unieke bedrijfsbehoeften, waardoor slimmere en snellere beslissingen kunnen worden genomen. Mindbreeze InSpire biedt ongeëvenaarde integratiemogelijkheden, gegevensbeveiliging en automatisering in de kern. Hierdoor maximaliseert Mindbreeze InSpire de waarde van uw informatie-ecosysteem en stimuleert het bedrijfsinnovatie.

Mindbreeze wordt vertrouwd door marktleiders en geniet erkenning voor zijn geavanceerde technologie. Mindbreeze is toonaangevend in het ontsluiten van nieuwe dimensies van bedrijfsintelligentie.

Meer informatie op www.mindbreeze.com of volg ons op LinkedIn en X @Mindbreeze.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.