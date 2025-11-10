Dawex en Innovalia Group bundelen hun krachten om de implementatie van data-uitwisselingsoplossingen in Spanje te versnellen

PARIJS & BILBAO, Spanje--(BUSINESS WIRE)--Dawex, marktleider in data-uitwisselingsoplossingen, en Innovalia Group, een strategische groep technologiebedrijven gespecialiseerd in oplossingen voor digitale transformatie, hebben een strategische samenwerkingsovereenkomst getekend om de ontwikkeling van veilige en soevereine dataruimtes op de Spaanse markt te stimuleren met een uitgebreid aanbod van producten en diensten.

De samenwerking brengt twee sterke en complementaire expertisegebieden samen: het technologische leiderschap van Dawex op het gebied van data-uitwisseling en de uitgebreide kennis van Innovalia Group over de Spaanse industriële sector. Dawex en Innovalia Group bundelen hun krachten om gezamenlijke waardeproposities aan te bieden aan grote bedrijven, het MKB en overheidsinstanties die geïnteresseerd zijn in de implementatie van hun eigen digitale ecosystemen en veilige, betrouwbare dataruimtes.

