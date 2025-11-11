-

GigaDevice se asocia con Melchioni Electronics para expandir su negocio en Francia, Italia y la Península Ibérica

PEKÍN Y MILÁN--(BUSINESS WIRE)--GigaDevice, empresa líder en semiconductores especializada en memorias flash, microcontroladores (MCU) de 32 bits, sensores y productos analógicos, acaba de firmar un acuerdo de distribución con Melchioni Electronics, con sede en Milán.

Esta asociación amplía el alcance de GigaDevice a varios mercados europeos importantes, ya que Melchioni Electronics no solo suministrará las principales líneas de flash y MCU de GigaDevice, sino que también ofrecerá asistencia técnica especializada en aplicaciones de campo. El acuerdo abarca la distribución en Francia, Italia, España y Portugal, con presencia física en cada uno de estos países.

GigaDevice comercializa productos de primer nivel, como memorias flash SPI NOR, memorias flash SLC NAND, microcontroladores de 32 bits, productos analógicos y sensores.

