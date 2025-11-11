Episode Six與Fireblocks攜手推出統一支付解決方案，連結傳統金融和數位金融

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Episode Six和Fireblocks今日在新加坡金融科技節上宣布共同開發統一支付解決方案。該支付解決方案順暢整合傳統金融和數位金融，將法定貨幣、穩定幣、積分獎勵和其他數位資產納入單一可程式化平台，使金融機構能夠快速、安全、靈活地跨資產類別經營業務。

此次合作將Episode Six的企業級發卡和帳本基礎設施與Fireblocks用於安全數位資產代管、結算、交易操作和穩定幣支付的企業平台相結合。

兩家公司將共同推出市場首屈一指的解決方案，使銀行、金融科技公司和其他企業能夠透過一個統一的系統實現傳統資產與數位資產的發行、資金籌措及交易處理。

憑藉受2400多家機構交易對手方信賴的數位資產交互操作網路Fireblocks Network，該統一支付解決方案將連結120多條區塊鏈、超過35家數位資產交易所，以及全球銀行卡網路。這種廣泛的相互操作性確保機構能在保持法規遵循和安全性的前提下，擴大數位資產業務規模。

該平台將支援預充值和信貸型兩種支付選項，讓金融機構能夠靈活配置產品，滿足各類客戶需求——從即時充值數位錢包到傳統信貸產品，均能在單一系統內實現。

Episode Six執行長兼共同創辦人John Mitchell表示：「金融機構越來越希望找到連結法定貨幣和數位資產世界的方法，同時避免運行並行系統帶來的複雜性。透過與Fireblocks合作，我們正提供讓這一願景成為現實的基礎設施。我們的統一支付解決方案支援可程式化多資產交易，具備銀行對傳統支付所期望的相同可靠性與法規遵循標準——無論其是預充值型、信貸型還是數位資產支援型。」

此次合作恰逢關鍵節點，銀行和金融服務提供者正尋求可交互操作且符合法規的解決方案，以支援代幣化存款、穩定幣和其他數位資產的日益普及。透過結合Episode Six的企業級帳本與Fireblocks的安全錢包及區塊鏈連結能力，該統一支付解決方案將協助機構加快創新，在單一整合平台上推出可程式化貨幣服務、數位資產產品和即時結算功能。

Fireblocks支付與網路資深副總裁Ran Goldi表示：「金融格局的演變速度前所未見，機構需要的基礎設施不僅要安全、可擴充，還要能適應未來變化。此次合作旨在為它們提供自信創新所需的工具，無論它們是要推出代幣化產品、精簡資金管理營運，還是重新構想價值在網路間的流動方式。」

該統一支付解決方案兼具靈活性和可擴充性，既可以獨立平台型態運行，也能與現有核心銀行系統和外部帳本順暢整合。它還將引進先進功能，包括即時虛擬卡生成和充值、可程式化穩定幣發行，以及傳統與數位支付通路的順暢連結。

Episode Six和Fireblocks正攜手加快向真正互連互通的金融生態系統轉型——屆時銀行、金融科技公司和數位平台將能夠安全、快速、大規模地提供可程式化金融產品和多資產服務。

關於Episode Six

Episode Six是為金融科技公司、銀行和品牌提供企業級發卡和帳本基礎設施的全球供應商。Episode Six提供與顛覆者競爭並引領市場所需的創新能力。Episode Six平台的核心在於其靈活性、適應性和韌性，確保客戶保持市場領先地位。Episode Six業務遍及超過45個國家，為全球70多家企業客戶提供支援，在美國、加拿大、英國、歐洲、日本、新加坡、香港、澳洲和印度均設有不斷擴大的團隊。投資方包括HSBC、Mastercard、SBI Investment Co Ltd、Anthos Capital、Avenir和Japan Airlines。

關於Fireblocks

Fireblocks是全球最受信賴的數位資產基礎設施公司，協助各類規模的企業在區塊鏈上建構、管理和發展業務。憑藉業界最具可擴充性和安全性的平台，我們簡化穩定幣支付、結算、代管、代幣化和交易操作，為由銀行、支付服務提供者、穩定幣發行方、交易所和代管機構組成的龐大生態系統提供從機構金融到針對消費者的數位體驗等各類服務。包括Worldpay、BNY、Galaxy和Revolut在內的數千家企業均信賴Fireblocks，其已保障超過10兆美元的數位資產在120多條區塊鏈上完成交易。如欲瞭解更多資訊，請造訪fireblocks.com。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。