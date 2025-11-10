Aptiv e Robust.AI desenvolvem em conjunto robôs colaborativos com tecnologia de IA

SCHAFFHAUSEN, Suíça e SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Aptiv PLC (NYSE: APTV), uma empresa multinacional de tecnologia com foco em viabilizar um futuro mais seguro, mais ecológico e mais conectado, e Robust.AI, líder em automação industrial impulsionada por IA, anunciou hoje uma cooperação estratégica para o desenvolvimento conjunto de robôs colaborativos (cobots) com tecnologia de IA. Esta parceria combina o portfólio líder do setor da Aptiv, incluindo as plataformas e ferramentas Wind River, com a experiência em robótica e o design centrado no ser humano da Robust.AI para acelerar a inovação em automação industrial e de depósitos.

"A Aptiv, junto com nossos parceiros estratégicos, viabiliza o futuro da computação de ponta inteligente mediante tecnologias que percebem, pensam, agem e otimizam em tempo real", disse Javed Khan, Vice-Presidente Executivo e Presidente de Software, Segurança Avançada e Experiência do Usuário da Aptiv. "Ao combinar as soluções de percepção inteligente, computação e software da Aptiv com a plataforma inovadora de robótica da Robust.AI, aceleramos a implementação de soluções escaláveis, baseadas em IA, que agregam valor real a diversos setores."

O portfólio de tecnologias de percepção e aprendizagem automática da Aptiv será integrado à plataforma Robust.AI para oferecer fluxos de trabalho robóticos escaláveis, eficientes e seguros. A solução conjunta irá contar com:

Sensor PULSE™ Aptiv – Uma câmera compacta com visão panorâmica, combinada com um radar de alcance ultracurto, permitindo uma detecção confiável e precisa de 360°.

PULSE™ – Uma câmera compacta com visão panorâmica, combinada com um radar de alcance ultracurto, permitindo uma detecção confiável e precisa de 360°. Radar de ML Aptiv e ML de Comportamento – Tecnologias avançadas de aprendizagem automática para percepção em tempo real e planejamento dinâmico de trajetórias em ambientes complexos, baseadas em sistemas avançados de assistência ao condutor (ADAS) líderes do setor da Aptiv.

– Tecnologias avançadas de aprendizagem automática para percepção em tempo real e planejamento dinâmico de trajetórias em ambientes complexos, baseadas em sistemas avançados de assistência ao condutor (ADAS) líderes do setor da Aptiv. Arquitetura de plataforma da Robust.AI – Inclui sensores ópticos avançados com tecnologia de IA e modelos de tomada de decisão, localização e mapeamento simultâneos em tempo real (SLAM), um sistema de acionamento holonômico patenteado, um guidão sensível à força que transfere instantaneamente o controle aos operadores humanos e outros recursos intuitivos que melhoram a produtividade, a eficiência e a segurança.

– Inclui sensores ópticos avançados com tecnologia de IA e modelos de tomada de decisão, localização e mapeamento simultâneos em tempo real (SLAM), um sistema de acionamento holonômico patenteado, um guidão sensível à força que transfere instantaneamente o controle aos operadores humanos e outros recursos intuitivos que melhoram a produtividade, a eficiência e a segurança. Prova de conceito (PoC) expandida – Ao aproveitar a capacidade de computação da Aptiv e as plataformas da Wind River, incluindo o sistema operacional de tempo real (RTOS) VxWorks e o hipervisor Helix, oferece o melhor desempenho e virtualização da categoria, operação de baixa latência e maior flexibilidade para suportar uma ampla gama de projetos de sistema.

O Carter™ da Robust.AI é um robô colaborativo multifuncional projetado para complementar as equipes de trabalho existentes. Sua funcionalidade definida por software oferece as capacidades de três robôs: separação de pedidos, transporte ponto a ponto e triagem móvel, permitindo o suporte a múltiplos fluxos de trabalho em uma única plataforma. Com recursos de automação imediata, o Carter oferece ganhos de produtividade rápidos e significativos, além de informações baseadas em dados que otimizam os fluxos de trabalho, melhoram a eficiência de depósitos e possibilitam a aprendizagem automática. Esta flexibilidade sem precedentes possibilita que os clientes adaptem o Carter de modo dinâmico às necessidades em constante evolução de suas instalações.

"A experiência da Aptiv em desenvolver modelos avançados de IA, sensores e sistemas operacionais em tempo real para veículos autônomos irá aperfeiçoar a capacidade do Carter de cooperar com segurança com operadores humanos em ambientes dinâmicos e de proximidade", disse Rodney Brooks, Cofundador e Diretor de Tecnologia da Robust.AI. "A integração destes recursos com tecnologia de IA irá nos permitir superar até mesmo outras soluções avançadas e levar os benefícios de maior produtividade e eficiência do Carter a novos setores."

As capacidades de integração, o alcance mundial e a cadeia de fornecimento resiliente da Aptiv permitem a produção em escala de sistemas complexos em diversos mercados, comprovados pela implementação de tecnologias avançadas em milhões de veículos ao redor do mundo. Isto possibilita que a Robust.AI se concentre em seus principais pontos fortes: design centrado no ser humano e fluxos de trabalho baseados em IA, enquanto garante que as soluções sejam entregues de modo econômico e em grande escala.

Sobre a Aptiv

A Aptiv é uma empresa multinacional de tecnologia que desenvolve soluções mais seguras, ecológicas e conectadas, possibilitando um futuro mais sustentável. Acesse aptiv.com.

Sobre a Robust.AI

A Robust.AI foi fundada e é liderada por uma equipe de robótica de classe mundial. Unimos IA, robótica e design centrado no ser humano para tornar os robôs amplamente úteis, fáceis de adotar e agradáveis ​​de usar. Para mais informações, acesse www.robust.ai.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.