GigaDevice si allea con Melchioni Electronics per espandere l'attività in Francia, Italia e nella penisola iberica

GigaDevice, leader nella produzione di semiconduttori specializzato in memorie Flash, microcontroller a 32 bit (MCU), sensori e prodotti analogici, ha sottoscritto un accordo di distribuzione con l'azienda milanese Melchioni Electronics.

Con questa partnership, GigaDevice estende la propria portata in numerosi mercati europei di primo piano, con Melchioni Electronics addetta alla fornitura non solo delle linee principali di prodotti Flash e MCU targate GigaDevice, ma anche di assistenza tecnica dedicata per le applicazioni sul campo. L'accordo riguarda la distribuzione in Francia, Italia, Spagna e Portogallo, con la presenza sul territorio in ciascuno di questi paesi.

GigaDevice è un fornitore di prodotti d'eccellenza nei comparti delle SPI NOR Flash, delle SLC NAND Flash, dei microcontrollori a 32 bit, delle soluzioni analogiche e dei sensori.

