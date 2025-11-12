L'entreprise Fastenal et les Oilers d'Edmonton concluent un accord pluriannuel

WINONA, Minn.--(BUSINESS WIRE)--L'entreprise Fastenal (Nasdaq : FAST), leader mondial en solutions de chaîne d'approvisionnement et en distribution industrielle, a conclu un accord pour former un partenariat pluriannuel avec les Oilers d'Edmonton. Cet accord fait de Fastenal le partenaire privilégié en approvisionnement MRO (entretien, réparation et opérations) du Rogers Place, illustrant le partenariat croissant de Fastenal avec la LNH et ses clubs.

Fastenal collabore avec les Oilers au Rogers Place depuis 2024. Avec ce nouvel accord, ils fourniront à l'aréna une large gamme de produits MRO nécessaires pour continuer à offrir à ses fans une expérience de classe mondiale : des outils et fixations aux fournitures de nettoyage et d'assainissement. Fastenal met également en œuvre une technologie supplémentaire de gestion des stocks de Fastenal (FMIT), notamment FASTVend ® connecté au nuage et les appareils FASTBin®, pour augmenter l'efficacité du personnel d'entretien et de conciergerie de l'aréna.

Dans le cadre de l'accord, Fastenal sera davantage présente lors des retransmissions télévisées des Oilers, et figurera sur les bandes au Rogers Place lors des matchs des Oilers.

« En tant que sponsor MRO officiel de la LNH, nous sommes en mesure d'adopter une approche stratégique de la demande de stock, et donc de garantir le niveau de préparation et l'excellence opérationnelle de l'aréna », a déclaré Greg Mees, vice-président régional de Fastenal, chargé de l'Ouest canadien. « Nous nous réjouissons de faire profiter le Rogers Place de cette expertise. »

« Ils disposent d'installations extraordinaires et nous sommes très heureux de les équiper de solutions et de services Fastenal de pointe », a ajouté Dmitriy Lipes, directeur de district local de Fastenal. « Étant situés à Edmonton, c'est une grande fierté de servir une équipe aussi emblématique. Nous sommes également fiers de collaborer sur la glace comme en dehors. »

Grâce au parrainage national de Fastenal pour la LNH, la Ligue, ses clubs et ses arénas peuvent tous profiter du FMIT, des solutions numériques et de notre réseau de succursales pour consolider la chaîne d'approvisionnement et rationaliser leurs opérations.

À propos de Fastenal

Avec environ 1 600 succursales réparties dans 25 pays, Fastenal propose une large gamme d'éléments de fixation, de produits de sécurité, d'outils de découpe de métaux et d'autres fournitures industrielles à des clients impliqués dans la fabrication, la construction, l'entreposage et le stockage, les centres de données, la vente en gros et les administrations fédérales, étatiques et locales. En ciblant nos investissements sur des experts et des stocks locaux, sur une technologie orientée client, des services très diversifiés, ainsi qu'un approvisionnement et une logistique de premier plan, nous offrons une combinaison unique de capacités qui permet à nos clients de réduire les contraintes liées aux coûts, aux risques et à l'évolutivité dans leurs chaînes d'approvisionnement mondiales. Cette approche « contact humain et haute technologie » (high-touch, high-tech) s'illustre dans notre slogan, Où l'industrie rencontre l'innovation.

Des informations supplémentaires concernant Fastenal sont offertes sur notre site Web à l'adresse suivante www.fastenal.ca.

