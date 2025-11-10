Altman Solon stärkt Wissensmanagement und Zusammenarbeit mit Mindbreeze

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--Mindbreeze, ein weltweit führender Anbieter von KI-basierten Wissensmanagementlösungen, hat heute bekanntgegeben, dass Altman Solon, die weltweit größte Strategieberatung für Telekommunikation, Medien und Technologie (TMT), zukünftig auf Mindbreeze InSpire setzt. Die Zusammenarbeit startete im Juli 2025 mit einem Testlauf des Mindbreeze Insight Workplace, mit dem Ziel, das Unternehmenswissen, wie SharePoint Inhalte sowie Informationen aus webbasierten Datenquellen von Altman Solon, in einem „Single Point of Entry“ bereitzustellen.

Vor der Zusammenarbeit mit Mindbreeze suchte Altman Solon nach Möglichkeiten, den Zugriff und Austausch von Wissen zwischen ihren globalen Teams über verschiedene Systeme hinweg zu optimieren. Eine Herausforderung, mit der Beratungsunternehmen mit umfangreichen, schnell wachsenden Datenökosystemen häufig konfrontiert sind. Mit SharePoint verfügte das Unternehmen zwar über eine solide Grundlage für die Verwaltung strukturierter Projektdaten, die verfügbaren Suchfunktionen schränkten jedoch die Sichtbarkeit über verschiedene Anwendungen hinweg ein. Da sich Projektinformationen auf mehrere sichere Datensilos verteilen, war es bislang schwierig, eine konsolidierte Sicht auf das vorhandene Unternehmenswissen zu erhalten. Ohne einen zentralen Zugang zu Informationen verbrachten die Teams wertvolle Zeit mit dem manuellen Zusammenführen von Daten, was sowohl die Zusammenarbeit als auch die Einarbeitung neuer Mitarbeitender verzögerte. In einem wissensbasierten Unternehmen erfordern selbst einfache Fragen wie „Wer leitet dieses Projekt?“ oder „Wie hoch ist die Glasfaserpenetrationsrate in Mexiko?“ sofort zuverlässige Antworten, die Altman Solon allen Abteilungen des Unternehmens zur Verfügung stellen wollte.

Umsetzung innerhalb weniger Wochen:

7. Juli – Beginn der Datenindizierung und Set-up des Insight Workplace

– Beginn der Datenindizierung und Set-up des Insight Workplace 11. August – Vorzeitiger Start der Akzeptanztests aufgrund des sehr positiven Feedbacks

– Vorzeitiger Start der Akzeptanztests aufgrund des sehr positiven Feedbacks 8. September – Altman Solon schließt den Kauf von Mindbreeze für eine Laufzeit von drei Jahren ab und plant eine sofortige unternehmensweite Einführung

– Altman Solon schließt den Kauf von Mindbreeze für eine Laufzeit von drei Jahren ab und plant eine sofortige unternehmensweite Einführung 12. September – Go-live

Die Art und Weise, wie Beraterinnen und Berater bei Altman Solon mit dem Unternehmenswissen interagieren, hat sich mit Mindbreeze grundlegend verändert. Anstatt mehrere Systeme zu durchsuchen, die inkonsistente Suchergebnisse liefern, greifen die Beraterinnen und Berater jetzt auf eine einheitliche, KI-basierte Plattform zu, die Erkenntnisse, Projekte und Dokumente unternehmensweit miteinander verbindet. Projektdaten, die früher in Datensilos gespeichert waren, werden indiziert und intelligent verknüpft, sodass sich kontextreiche Erkenntnisse und historische Benchmarks in Sekundenschnelle finden lassen. Wo früher manuelle Suchvorgänge viel Zeit in Anspruch nahmen, liefern KI-gestützte Q&A-Funktionen sofort präzise, mit Quellenangaben ergänzte Antworten – so können Teams schneller und mit größerer Sicherheit arbeiten. Die Integration von Mindbreeze gestaltet Projektstarts effizienter, verbessert die Zusammenarbeit und optimiert die Kundenbetreuung – ein bedeutender Schritt in Altman Solons umfassender digitaler Transformation.

„Der Mehrwert von Mindbreeze zeigte sich schnell und ermöglichte uns, innerhalb weniger Wochen von der Pilotphase zur vollständigen Implementierung zu gelangen“, erklärt Alex Dumke, COO bei Altman Solon. „Unsere Teams haben nun einfacheren Zugang zu Projekterkenntnissen und geistigem Eigentum, was eine bessere Zusammenarbeit und fundiertere Entscheidungen in unseren globalen Teams ermöglicht.“

„Die Zusammenarbeit mit Mindbreeze gestaltete sich sehr agil und transparent“, ergänzt Kimberly Padilla, Global Head of Knowledge Management bei Altman Solon. „In nur wenigen Wochen konnten wir von der Datenindizierung bis hin zur vollständigen Benutzerakzeptanzprüfung alles umsetzen. Jetzt können Beraterinnen und Berater auf das Unternehmenswissen zugreifen und damit interagieren – für eine schnellere, intelligentere und intuitivere Zusammenarbeit.“

Der Mindbreeze Insight Workplace bietet Altman Solon folgende Vorteile:

Echtzeit-Suche in strukturierten und unstrukturierten Daten in natürlicher Sprache

Umfassende 360-Grad-Projektansichten inklusive Verantwortlichkeiten, Dokumentations- und Kundendetails

KI-gesteuerte Empfehlungen, die Wissen noch zugänglicher und besser nutzbar machen

Zentraler Einstiegspunkt, der die Entscheidungsfindung beschleunigt

Nahtlose Integration des Insight Workplace in MS Teams

„Die rasche Entscheidung von Altman Solon Mindbreeze zu kaufen, unterstreicht sowohl die Dringlichkeit eines modernen Wissensmanagements als auch die Leistungsfähigkeit unserer Lösung, die genau diese Anforderungen erfüllt“, sagt Daniel Fallmann, Gründer und Geschäftsführer von Mindbreeze. „Ihre Teams waren von Anfang an vom Insight Workplace begeistert und innerhalb weniger Wochen zeigte sich – das ist die perfekte Lösung.“

Über Altman Solon

Altman Solon ist die weltweit größte Strategieberatung mit alleinigem Fokus auf Telekommunikation, Medien und Technologie (TMT). Das Unternehmen ist mit Niederlassungen in Nord- und Südamerika, Europa sowie Asien vertreten und arbeitet weltweit mit führenden Unternehmen zusammen, um deren wichtigsten strategischen Herausforderungen zu bewältigen.

Über Mindbreeze

Mindbreeze ist ein führender Anbieter von KI-basierten Wissensmanagementlösungen mit Standorten in Europa und den Vereinigten Staaten sowie einem weltweit agierenden Partnernetzwerk. Mindbreeze InSpire definiert neu, wie Organisationen Zugang zu Informationen erhalten und diese verwenden. Mit Unterstützung von fortschrittlicher KI wandelt die Lösung komplexe Daten in umsetzbare Erkenntnisse um und ist somit in der Lage, Informationen nahtlos systemübergreifend zu verbinden und zu analysieren.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Lösungen liefern unsere KI-Agenten hochrelevante, kontextbezogene und auf individuelle Geschäftsanforderungen zugeschnittene Erkenntnisse, um eine intelligentere und schnellere Entscheidungsfindung zu ermöglichen. Mit unübertroffenen Integrationsmöglichkeiten, der Datensicherheit und zentralen Automatisierungen maximiert Mindbreeze InSpire den Wert Ihres Informationsökosystems und treibt gleichzeitig Innovationen voran.

Aufgrund des Vertrauens von Branchenführern, das sie Mindbreeze entgegenbringen, und der Anerkennung für unsere Spitzentechnologie ist Mindbreeze heute wegweisend bei der Erschließung neuer Dimensionen der Enterprise Intelligence.

Weitere Informationen finden Sie unter www.mindbreeze.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn und X @Mindbreeze.