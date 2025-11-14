-

ベリシリコン、グーグルと共同でオープンソースCoral NPU IPを発表

エッジLLMアプリケーション向けにエッジAIエコシステムの開発を加速

上海--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- ベリシリコン（688521.SH）は、グーグルと共同でCoral NPU IPをリリースすると発表しました。このIPは、常時稼働かつ超低消費電力のエッジ大規模言語モデル（LLM）アプリケーション向けに設計されています。これは、グーグルのオープン機械学習コンパイラに関する基礎研究に基づいており、AIセキュリティ機能を強化させており、開発者に堅牢なエッジAIエコシステムを構築するための統合オープンソースプラットフォームを提供します。

Coral NPUは、オープンRISC-V命令セットアーキテクチャを基盤とし、ネイティブテンソル処理機能とともに、JAX、PyTorch、TensorFlow Lite（TFLite）といった主要な機械学習フレームワークをサポートし、コンパイラインフラにはLLVM（Low Level Virtual Machine：低レベル仮想マシン）プロジェクトのMLIR（Multi-Level Intermediate Representation：マルチレベル中間表現）などのオープンスタンダードツールを活用しています。これは特にウェアラブルデバイスや環境センサーシステムといった常時稼働かつ超低消費電力のエッジAIアプリケーション向けに設計されています。

Coral NPU IPは現在、Google Developersウェブサイトでオープンソース化されており、世界中の開発者が利用できます。ベリシリコンは、商用対応のエンタープライズグレードIPを提供し、豊富なIPポートフォリオとチップ設計・検証能力を活用し、カスタムシリコンサービスをワンストップで提供します。ベリシリコンは現在、AI/ARグラスやスマートホームアプリケーション向けのCoral NPU IPベースの検証チップの開発に取り組んでおり、エッジにおけるLLMの導入を加速させています。

ベリシリコンのカスタムシリコンプラットフォーム担当エグゼクティブバイスプレジデント兼ゼネラルマネージャーであるワイズウェイ・ワンは、「これは、Open Se Curaオープンソースプロジェクトにおける当社のこれまでの実績に基づくもので、グーグルのオープンソース技術とベリシリコンのチップ設計・商用化能力の継続的な深い統合を表すものです。当社は、チップ設計、検証、システムレベルでの最適化に関する強みを活かし、エッジAIエコシステムの発展、実世界の製品へのオープンソース技術導入の支援、そしてエッジLLMアプリケーションの実現などによって、業界におけるイノベーションのために強力なサポートを提供します」と述べています。

ベリシリコンについて

ベリシリコンは、プラットフォームベースの包括的な自己完結型カスタム・シリコン・サービスと、自社の半導体IPを活用した半導体IPライセンス供与サービスをお客様に提供することに尽力しています。詳細情報は、 www.verisilicon.com をご覧ください。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

