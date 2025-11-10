-

Aptiv en Robust.AI werken samen aan de ontwikkeling van AI-aangedreven collaboratieve robots

Gecombineerde technologieën zullen de volgende generatie cobots in meerdere sectoren een impuls geven

original Aptiv and Robust.AI partner to co-develop AI-powered collaborative robots (cobots), integrating Aptiv’s industry-leading portfolio—including the PULSE sensor—with Robust.AI’s robotics expertise and human-centered design.

SCHAFFHAUSEN, Zwitserland en SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Aptiv PLC (NYSE: APTV), een wereldwijd technologiebedrijf dat zich richt op het mogelijk maken van een veiligere, groenere en meer verbonden toekomst, en Robust.AI, toonaangevend op het gebied van AI-gestuurde industriële automatisering, hebben vandaag een strategische samenwerking aangekondigd voor de gezamenlijke ontwikkeling van AI-aangedreven collaboratieve robots (cobots). Deze samenwerking combineert het toonaangevende portfolio van Aptiv, waaronder Wind River-platforms en -tools, met de robotica-expertise en mensgerichte ontwerpen van Robust.AI om innovatie op het gebied van magazijn- en industriële automatisering te versnellen.

“Aptiv maakt samen met onze strategische partners de toekomst aan de intelligente rand mogelijk door middel van technologieën die in real time waarnemen, denken, handelen en optimaliseren,” aldus Javed Khan, executive vicepresident en president van Software, Geavanceerde Veiligheid en Gebruikerservaring bij Aptiv.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

