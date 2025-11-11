Svante et Södra lancent un projet pilote de capture du carbone dans l’UE visant à faire progresser l’utilisation du CO₂ biogénique

VÄRÖ, Suède et VANCOUVER, Colombie-Britannique--(BUSINESS WIRE)--Svante Technologies Inc. (« Svante »), leader mondial des solutions de capture et d’élimination du carbone à base de sorbants solides, est fier d’annoncer que Södra, la plus grande association de propriétaires forestiers de Suède, a annoncé qu’elle testerait la technologie de capture du carbone de Svante sur le site industriel de Värö début 2026 et évaluerait les possibilités de capture à grande échelle à l’avenir.

Ce projet pilote marque le premier déploiement de Svante dans le secteur forestier de l’UE et représente une étape importante vers la mise à l’échelle du captage du carbone biogénique dans la production de pâte à papier et de papier. Il évaluera les performances des filtres à sorbants solides exclusifs de Svante dans le captage des émissions de CO₂ biogénique provenant des activités de production de pâte à papier de Södra, dans le but de permettre la création de nouvelles chaînes de valeur circulaires et de soutenir les objectifs climatiques de la Suède.

Une étape stratégique vers une bioéconomie circulaire

La production de pâte à papier de Södra génère du CO₂ biogène, une source de carbone renouvelable qui peut être utilisée dans l’alimentation, la purification de l’eau, la fabrication de produits chimiques et les carburants électroniques. En capturant et en raffinant ce CO₂, le projet pilote vise à créer de nouvelles sources de revenus et à augmenter la valeur des matières premières forestières sans augmenter la récolte.

« La capture du carbone ne concerne plus seulement la réduction des émissions, mais aussi l’efficacité des ressources et l’innovation positive pour le climat », déclare Mark Claessen, président de la division Svante Solutions & Digital Services de Svante. « En collaboration avec Södra, nous avons le potentiel de capturer et d’éliminer plus d’un million de tonnes de CO₂ biogénique par an. Nous sommes ravis de travailler sur ce projet afin de démontrer comment notre technologie de captage durable et hautement performante peut contribuer à décarboner les opérations industrielles à l’échelle commerciale. »

Déploiement de la technologie et test de la chaîne de valeur complète

L’installation d’essai sera mise en place sur le site de Södra à Värö et exploitée en collaboration avec l’institut de recherche suédois RISE, qui soutiendra les essais de liquéfaction du CO₂ capté. Cela permettra à l’équipe du projet d’évaluer l’ensemble de la chaîne de valeur, du captage à la compression et à la liquéfaction, et d’évaluer la faisabilité d’une mise à l’échelle pour le stockage permanent ou l’utilisation en aval.

« En menant des essais avec la technologie de Svante dans notre propre environnement, nous développons une expertise adaptée à nos opérations », déclare Jenny Gotthardsson, directrice générale de Södra Cell Värö. « Il s’agit d’une étape importante pour renforcer notre compétitivité et la rentabilité des domaines forestiers. »

Soutien de l’UE et impact climatique

Ce projet est partiellement financé par Industriklivet, qui fait partie de la facilité pour la reprise et la résilience (RRF) de l’UE dans le cadre du programme Next Generation EU. Il s’inscrit dans la stratégie climatique nationale de la Suède et dans l’engagement à long terme de Södra en faveur de la sylviculture durable et de l’innovation.

Ce projet pilote renforce la mission de Svante qui consiste à commercialiser à l’échelle mondiale les technologies propres fabriquées au Canada et à accélérer le déploiement de solutions de capture du carbone dans tous les secteurs et au-delà des frontières.

À propos de Svante

Svante est un fournisseur de premier plan de solutions de captage et d’élimination du carbone. La société fabrique des filtres nanotechnologiques et des machines modulaires à contacteurs rotatifs qui capturent et éliminent le CO₂ de manière écologique des émissions industrielles et de l’air. Svante figure dans le classement 2025 Global Cleantech 100 et dans la liste Top Greentech Companies of 2025 de TIME & Statista. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.svanteinc.com.

