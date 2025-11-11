Altman Solon elige Mindbreeze para impulsar la gestión del conocimiento y el trabajo colaborativo en la organización

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--Mindbreeze, uno de los principales proveedores mundiales de soluciones de gestión del conocimiento basadas en inteligencia artificial, anunció hoy que Altman Solon, la firma de consultoría estratégica más grande del mundo que se dedica exclusivamente a las telecomunicaciones, los medios de comunicación y la tecnología (TMT), había comprado Mindbreeze InSpire. La colaboración comenzó en julio de 2025 con una prueba de Mindbreeze Insight Workplace, un espacio de trabajo diseñado para unificar las fuentes de datos en la web y en SharePoint de Altman Solon en un único punto de acceso al conocimiento organizacional.

Antes de asociarse con Mindbreeze, Altman Solon buscaba mejorar la forma en que sus equipos globales accedían y compartían conocimientos en los sistemas, un desafío habitual entre las firmas de consultoría con ecosistemas de datos vastos y que aumentan rápido. La empresa había creado una base sólida en SharePoint para gestionar datos estructurados de los proyectos, pero sus capacidades de búsqueda nativas limitaban la visibilidad entre plataformas. La información de los proyectos estaba distribuida en varios repositorios seguros, lo que dificultaba generar una visión única y completa del conocimiento colectivo. Sin una interfaz de inteligencia centralizada, los equipos dedicaban mucho tiempo a consolidar datos de forma manual, lo que ralentizaba la colaboración y los procesos de incorporación. En actividades comerciales basadas en el conocimiento, incluso preguntas sencillas, como “¿Quién gestiona este proyecto?” o “¿Cuál es la tasa de penetración de la fibra óptica en México?”, requieren respuestas inmediatas y fiables, algo que Altman Solon quería que tuvieran todos los departamentos de la firma.

Apenas unas semanas:

7 de julio : Inicio de la indización de datos y configuración de Insight Workplace.

: Inicio de la indización de datos y configuración de Insight Workplace. 11 de agosto : Las pruebas de aceptación por parte de usuarios comenzaron antes de lo previsto gracias a los comentarios positivos.

: Las pruebas de aceptación por parte de usuarios comenzaron antes de lo previsto gracias a los comentarios positivos. 8 de septiembre : Altman Solon finalizó la compra de Mindbreeze por un periodo de tres años, con la implementación inmediata de la solución en toda la empresa.

: Altman Solon finalizó la compra de Mindbreeze por un periodo de tres años, con la implementación inmediata de la solución en toda la empresa. 12 de septiembre: Puesta en marcha.

Con Mindbreeze, Altman Solon transformó rápidamente la forma en que los consultores interactúan con la información de la firma. En lugar de navegar por múltiples sistemas que proporcionaban resultados de búsqueda inconsistentes, los consultores ahora acceden a una plataforma unificada, impulsada por IA, que conecta conocimientos, proyectos y documentos de toda la empresa. Los datos de los proyectos que antes se almacenaban en entornos aislados, ahora se indizan y vinculan de manera inteligente, lo que facilita obtener información contextualizada y referencias históricas en cuestión de segundos. Mientras que antes las búsquedas manuales consumían mucho tiempo, ahora las funciones de preguntas y respuestas basadas en IA ofrecen respuestas precisas con las citas de sus fuentes al instante, por lo que los equipos pueden avanzar más rápido y con mayor confianza. La integración de Mindbreeze ha agilizado la puesta en marcha de los proyectos, mejorado la colaboración y optimizado la prestación de servicios a los clientes: un avance tangible en la transformación digital más integral de Altman Solon.

“Mindbreeze dio muestras de su valor enseguida, lo que nos permitió pasar de la fase piloto a la implementación completa en cuestión de semanas”, dijo Alex Dumke, director de operaciones (COO) de Altman Solon. “Ahora nuestros equipos acceden más fácilmente a información de proyectos y propiedad intelectual. Esto favorece y enriquece la colaboración y permite a nuestros equipos internacionales tomar decisiones más informadas”.

“Trabajar con Mindbreeze ha sido una experiencia sorprendentemente ágil y transparente”, señaló Kimberly Padilla, responsable global de Gestión del Conocimiento de Altman Solon. “En unas pocas semanas, pasamos de la indización de los datos a las pruebas completas de aceptación por parte de los usuarios. Hoy, los consultores pueden acceder e interactuar con el conocimiento de la firma de formas que hacen que la colaboración sea más rápida, inteligente e intuitiva”.

El espacio de trabajo Mindbreeze Insight Workplace brinda a Altman Solon lo siguiente:

Búsquedas en lenguaje natural de datos estructurados y no estructurados en tiempo real.

Vistas completas en 360 grados de proyectos, incluidos directores, documentación y detalles del cliente.

Recomendaciones impulsadas por IA que hacen que el conocimiento sea más accesible y aplicable.

Un centro de colaboración que elimina los silos y acelera la toma de decisiones.

Integración perfecta de Insight Workplace en Microsoft Teams.

“La rápida decisión de Altman Solon de comprar Mindbreeze subraya tanto la urgencia de la gestión moderna del conocimiento como la capacidad de nuestra solución para satisfacer esas necesidades”, señaló Daniel Fallmann, director ejecutivo y fundador de Mindbreeze. “Desde el primer día sus equipos adoptaron Insight Workplace y, en cuestión de semanas, quedó claro que era la solución adecuada para la organización”.

Acerca de Altman Solon

Altman Solon es la firma de consultoría estratégica más grande del mundo que se dedica exclusivamente al sector de las telecomunicaciones, los medios de comunicación y la tecnología (TMT). Con sucursales en las Américas, Europa y Asia, Altman Solon se asocia con líderes mundiales para abordar los desafíos estratégicos más críticos.

Sobre Mindbreeze

Mindbreeze es líder interncional en inteligencia empresarial basada en IA, con sede en Europa y Estados Unidos. Mindbreeze InSpire redefine la forma en que las organizaciones acceden y utilizan la información. Gracias a su avanzada IA, transforma datos complejos en información útil, conectando y analizando información de forma fluida entre distintos sistemas.

A diferencia de las soluciones tradicionales, los agentes inteligentes de Mindbreeze ofrecen conocimientos hiperrelevantes y contextualizados que se adaptan a las necesidades específicas del negocio, lo que permite tomar decisiones más rápidas e inteligentes. Cuenta con capacidades excepcionales de integración, seguridad de datos y automatización, que son sus pilares fundamentales. Mindbreeze InSpire maximiza el valor del ecosistema informativo al tiempo que impulsa la innovación.

Mindbreeze cuenta con la confianza de los líderes de la industria, es reconocido por su tecnología de vanguardia y lidera el camino hacia la apertura de nuevas dimensiones para la inteligencia empresarial.

