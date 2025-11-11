Megaport adquirirá Latitude.sh, creando una plataforma líder en la industria de cómputo y red como servicio para impulsar aplicaciones de alto rendimiento y cargas de trabajo de IA a nivel mundial

BRISBANE, Australia--(BUSINESS WIRE)--Megaport Limited (ASX: MP1), el proveedor líder mundial de red como servicio (NaaS), anunció hoy que ha firmado un acuerdo para adquirir Latitude.sh, una empresa líder mundial de cómputo como servicio que ofrece infraestructura de CPU y GPU de alto rendimiento bajo demanda.

Tras la finalización de la adquisición, las capacidades combinadas crearán una plataforma global que une la infraestructura de conectividad privada de alta velocidad de Megaport con la infraestructura informática de Latitude.sh, lo que permitirá a las empresas implementar y conectar rápidamente cargas de trabajo críticas en más de 1000 centros de datos en 26 países.

“Las empresas más grandes del mundo llevan mucho tiempo confiando en Megaport para trasladar cargas de trabajo sin problemas entre centros de datos y la nube”, afirmó Michael Reid, CEO de Megaport. “Con la integración de Latitude.sh, ampliaremos esa promesa más allá de la red hacia el cómputo optimizado de alto rendimiento, complementando así a los proveedores de la nube. Juntos, no solo atenderemos el enorme mercado del cómputo tradicional, sino que también abriremos las puertas al sector de la infraestructura de IA en pleno auge y al mercado de inferencia de rápido crecimiento”.

Gui Soubihe, CEO de Latitude.sh, añadió: “Esta es una magnífica oportunidad para extender nuestra plataforma de cómputo —capaz de implementar CPU y GPU dedicadas bajo demanda— al mayor proveedor mundial de red como servicio (NaaS). La combinación del cómputo optimizado bajo demanda de Latitude.sh con la red privada global de alta velocidad de Megaport creará una plataforma de infraestructura como servicio (IaaS) automatizada y de vanguardia a nivel mundial”.

Latitude.sh proporciona infraestructura de CPU y GPU de alto rendimiento en 20 mercados clave de 10 países, combinando simplicidad, velocidad y escalabilidad. Con API intuitivas para desarrolladores, facturación predecible y la capacidad de implementar cargas de trabajo en tan solo cinco segundos, la plataforma permite a los más de 1150 clientes de Latitude escalar los recursos informáticos para aplicaciones empresariales, nodos blockchain de alto rendimiento, SaaS, videojuegos, tecnología publicitaria y servicios de streaming. Con una flota avanzada de más de 7700 servidores y clústeres de IA NVIDIA dedicados, Latitude admite cargas de trabajo de inferencia, ajuste y entrenamiento para startups, grandes empresas y proveedores de servicios.

Al integrar Latitude.sh en la red privada global de alta velocidad de Megaport, las empresas podrán activar capacidad informática e interconectarla sin problemas con nubes, socios y más de 1000 centros de datos en todo el mundo.

“Esta adquisición marca un nuevo capítulo para Megaport”, continuó Reid. “Estamos construyendo una plataforma líder en la industria donde la red y el cómputo convergen globalmente. Esto posicionará a Megaport en el centro del futuro impulsado por la nube híbrida y la IA”.

Se prevé que la transacción se cierre el 31 de diciembre de 2025 o antes, sujeta al cumplimiento de las condiciones de cierre y aprobaciones habituales.

Acerca de Megaport

Megaport está transformando la forma en que las empresas conectan su infraestructura, con una plataforma inteligente y sencilla para gestionar todas las conexiones. Cree redes seguras, escalables y ágiles en tan solo unos clics, acceda a puntos de conexión globales y cree rutas privadas en minutos. Con la confianza de las empresas líderes del mundo, Megaport colabora con proveedores de servicios globales, operadores de centros de datos, integradores de sistemas y empresas de servicios gestionados, y opera en más de 1000 ubicaciones habilitadas en todo el mundo. Megaport cuenta con la certificación ISO/IEC 27001. Conéctese en megaport.com.

Acerca de Latitude.sh

Latitude.sh es una plataforma global de cómputo como servicio que proporciona infraestructura de cómputo de alto rendimiento optimizada para CPU y GPU en cuestión de segundos. Con una experiencia centrada en el desarrollador y presencia global, Latitude.sh permite a empresas e innovadores escalar cargas de trabajo de IA, nativas de la nube y empresariales de forma más rápida y eficiente.

