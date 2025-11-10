-

スバンテとセドラ、EU域内でバイオ由来CO₂活用に向けた炭素回収実証プロジェクトを開始

スイス・ヴェロー & カナダ・ブリティッシュコロンビア州バンクーバー--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 固体吸着剤を用いた炭素回収および除去技術の世界的リーダーであるスバンテ・テクノロジーズ（以下「スバンテ」）は、スウェーデン最大の森林所有者協会であるセドラが、2026年初頭にヴェロー工業サイトでスバンテの炭素回収技術を試験導入し、将来的な大規模導入の可能性を検討すると発表しました。

この実証プロジェクトは、スバンテにとってEU域内の林業分野で初めての導入事例となり、パルプ・製紙産業におけるバイオ由来CO₂の回収拡大に向けた重要な一歩です。プロジェクトでは、セドラのパルプ生産工程から発生するバイオ由来CO₂排出を対象に、スバンテ独自の固体吸着フィルターの性能を検証し、循環型バリューチェーンの構築とスウェーデンの気候目標の達成を支援することを目指します。

循環型バイオエコノミーへの戦略的ステップ

セドラのパルプ生産ではバイオ由来CO₂が発生します。これは再生可能な炭素源であり、食品、水処理、化学品製造、合成燃料など幅広い分野での活用が期待されています。本実証では、このCO₂を回収・精製することで、新たな収益源の創出と、森林資源の価値を伐採量の増加なしに拡張することを狙います。

「炭素回収はもはや排出削減の手段にとどまりません。資源効率と気候にプラスとなるイノベーションの時代に入っています」と、スバンテの事業部門スバンテ・ソリューションズ＆デジタルサービス社長のマーク・クラエッセンは述べています。「セドラと連携することで、年間100万トン超のバイオ由来CO₂を回収・除去する可能性があります。私たちはこのプロジェクトを通じて、スバンテの持続可能で高性能な回収技術が産業部門の脱炭素化を商業規模で実現できることを実証したいと考えています」

技術導入とバリューチェーン全体の検証

試験施設はセドラのヴェロー事業所に設置され、スウェーデン研究機関RISEの協力のもと運用されます。RISEは、回収したCO₂の液化試験を支援し、プロジェクトチームは回収から圧縮・液化に至るまでのバリューチェーン全体を評価します。これにより、永久貯留や下流での再利用に向けたスケールアップの実現可能性を検証します。

「スバンテの技術を自社環境で試験することで、私たちの事業に最適化された知見を構築しています」と、セドラ・セル・ヴェローのゼネラル・マネジャーであるジェニー・ゴットハードソン氏は述べています。「この取り組みは、当社の競争力と森林資源の収益性を高めるための重要な一歩です」

EU支援と気候へのインパクト

本プロジェクトは、EU復興・強靭化基金（RRF）の一部であるIndustriklivet（インダストリクリーヴェット）プログラムからの資金支援を受けています。これは、スウェーデンの国家気候戦略およびセドラの持続可能な林業とイノベーションへの長期的コミットメントに沿うものです。

この実証プロジェクトは、スバンテが掲げる「カナダ発のクリーンテックを世界で商業化し、産業と国境を越えてカーボンキャプチャ技術を普及させる」という使命をさらに強化するものとなります。

スバンテについて

スバンテは、目的主導で運営される、炭素回収および除去ソリューションの大手プロバイダーです。当社は、産業排出および大気中のCO2を環境に配慮した方法で回収・除去するナノ加工フィルターやモジュール式ロータリーコンタクター機器を製造しています。スバンテは、「2025 Global Cleantech 100」およびTIME誌とスタティスタによる「Top Greentech Companies of 2025」にランクインしています。詳細は、www.svanteinc.comをご覧ください。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

Contacts

Svante
Colleen Nitta
Director, Marketing & Communications
cnitta@svanteinc.com
+1-604-970-2813

Industry:

Svante Technologies Inc.

Release Versions
EnglishSpanishGermanFrenchItalian (Summary)Chinese SimplifiedJapanese

Contacts

Svante
Colleen Nitta
Director, Marketing & Communications
cnitta@svanteinc.com
+1-604-970-2813

More News From Svante Technologies Inc.

スバンテ、2025年に歴史的な節目となる炭素管理イノベーション18周年を祝う

加ブリティッシュコロンビア州バンクーバー--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 炭素回収・除去ソリューションの世界的リーダーであるSvante Technologies Inc.（スバンテ）は、産業用カーボンマネジメント技術の先駆者として今月で創業18周年を迎えました。今年は大胆なイノベーション、戦略的パートナーシップ、そして固体吸着剤ベースの炭素回収・除去フィルター向け世界初の商業生産施設を稼働開始するなど、スバンテの歴史において最も変革的な一年となりました。 二酸化炭素排出管理のあり方を革新するというビジョンを掲げ2007年に設立されたスバンテは、今や世界の炭素管理産業の要へと成長しました。そのビジョンは2025年、ブリティッシュコロンビア州バーナビーに建設されたレッドウッド工場（14万1000平方フィートの炭素回収・除去技術研究拠点）の稼働により、飛躍的な進歩を遂げました。この世界初の製造工場は、年間最大1000万トンのCO₂を回収可能な固体吸着剤ベースのフィルターを生産するよう設計されており、これは270万台以上のガソリン車の排出量を相殺する量に相当し...

スバンテ、ノーベル化学賞を称賛し、商業的炭素回収における金属有機構造体技術の重要性を強調

加ブリティッシュコロンビア州バーナビー--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 固体吸着剤を用いた炭素回収・除去フィルター技術のリーダーであるスバンテは、先週発表された2025年のノーベル化学賞受賞者を祝福しました。同賞は、金属有機構造体（MOF）分野における画期的な研究で功績を上げた北川進氏、リチャード・ロブソン氏、オマール・ヤギ氏の各科学者に授与されました。スウェーデン王立科学アカデミーは、MOFの開発に対して、その「計り知れない可能性」と二酸化炭素を含む特定の物質を捕捉・貯蔵できる高い比表面積を持つ多孔質材料を生み出す独自の分子構造を評価し、本賞を授与しました。 スバンテのCOO兼スバンテOEM&Dの社長であるリチャード・ラリベルテは、「まさに当社が活用している種類の材料がノーベル委員会に認められたことは、炭素回収・除去分野全体に深い確証を与えてくれました。MOF分野における最先端研究は、この業界における当社の成功基盤の1つとなっています」と述べています。 ノーベル賞の発表では、スバンテ独自のフィルター技術の中核を成す、ガス分離および高容量捕捉にお...

スバンテとサムスンE&A、デジタル対応のスキッドマウント型モジュール式炭素回収プラントの提供で共同研究開発契約を締結

ブリティッシュコロンビア州バンクーバー--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- スバンテ・テクノロジーズ・インコーポレーテッド（以下スバンテ）とサムスンE&Aは、一連の標準化されたスキッドマウント型モジュール式炭素回収プラントの共同開発にあたり、共同研究開発契約を締結したと発表しました。このプラントは、スバンテの新しいVeloxoTherm™固体吸収材ベースの炭素回収フィルター技術に基づき、サムスンE&Aの先進的なデジタルソリューションとモジュール化機能を活用するものです。調印式は、カナダのバンクーバーで稼働を開始した、スバンテの新しい商業用フィルター製造施設のグランド・オープニング・イベントで行われました。この施設は、スバンテのフィルター技術のための世界初のギガファクトリーであり、年間1000万トンのCO2を回収するのに十分なフィルターの製造能力があります。 スバンテの社長兼CEOのクロード・ルトルノーは次のように述べています。「私たちは、産業用炭素回収の迅速な導入を阻む最大の障壁を取り除こうとしています。そのために、まず世界トップレベルの製造...
Back to Newsroom