GigaDevice werkt met Melchioni Electronics samen om haar activiteiten in Frankrijk, Italië en het Iberische schiereiland uit te breiden

BEIJING & MILAAN--(BUSINESS WIRE)--GigaDevice, een toonaangevende fabrikant van halfgeleiders gespecialiseerd in flashgeheugen, 32-bit microcontrollers (MCUs), sensoren en analoge producten, heeft een distributieovereenkomst gesloten met Melchioni Electronics, een bedrijf gevestigd in Milaan.

Via dit partnerschap breidt GigaDevice haar armslag naar verschillende belangrijke Europese markten uit, waarbij Melchioni Electronics niet alleen de flash- en MCU-lijnen van GigaDevice zal aanbieden, maar ook specifieke ondersteuning voor applicatietechniek op locatie. Het akkoord dekt distributie in Frankrijk, Italië, Spanje en Portugal, met een aanwezigheid ter plaatse in elk van deze landen.

GigaDevice levert SPI NOR Flash, SLC NAND Flash, 32-bit microcontrollers, analoge en sensorproducten van wereldklasse.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Tel.: + 86 (010) 8288 1196
E-mail: marcom@gigadevice.com

GigaDevice Semiconductor Inc.

SHH:603986
