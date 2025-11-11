Megaport计划收购Latitude.sh，携手打造行业领先的计算与网络即服务平台，为全球高性能应用及AI工作负载提供强大支持

澳大利亚布里斯班--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球领先的网络即服务（NaaS）提供商Megaport Limited（ASX: MP1）今日宣布，已就收购Latitude.sh达成协议。Latitude.sh是国际领先的计算即服务企业，致力于提供按需使用的高性能CPU与GPU基础设施。

收购完成后，双方能力将整合形成全球性平台，融合Megaport的私有高速网络架构与Latitude.sh的计算基础设施，助力企业在遍布26个国家/地区的1000多个数据中心内快速部署并互联关键工作负载。

Megaport首席执行官Michael Reid表示，“全球顶尖企业长期依赖Megaport实现数据中心与云端的无缝工作负载迁移。通过整合Latitude.sh，我们将这一承诺从网络延伸至高性能优化计算领域，与云服务商形成互补。此次合作不仅将服务庞大的传统计算市场，更将为爆发式增长的AI基础设施和推理市场开启新机遇。”

Latitude.sh首席执行官Gui Soubihe补充道，“此次合作让我们获得绝佳机遇，能将按需部署专用CPU和GPU的计算平台扩展至全球最大的网络即服务提供商体系。Latitude.sh的按需优化算力与Megaport全球私有高速网络相结合，将打造出领先的全球自动化基础设施即服务平台。”

Latitude.sh业务遍及全球10个国家20个核心市场，致力于提供集简易性、高速度与可扩展性于一身的高性能CPU及GPU基础设施。该平台不仅配备开发者友好型API接口和透明计费系统，更可实现最短5秒的极速工作负载部署，目前已为Latitude的1150余家客户赋能，助力其实现企业级应用、高性能区块链节点、SaaS服务、游戏、广告科技及流媒体等领域的算力扩展。凭借拥有超过7700台服务器的先进设备群及专用NVIDIA AI集群，Latitude持续为初创企业、大型集团及服务供应商提供推理、精调与训练等负载支持。

通过将Latitude.sh整合至Megaport全球私有高速网络，企业将能快速启动算力资源，并实现与全球云服务商、合作伙伴及超1000个数据中心的即时互联。

Reid进一步表示，“此次收购标志着Megaport开启了全新篇章。我们正在构建一个网络与算力在全球范围内深度融合的行业领先平台。这将使Megaport在混合云与AI驱动的未来格局中占据核心地位。”

该交易预计将于2025年12月31日或之前完成，具体取决于惯常交割条件及审批事项的满足情况。

关于Megaport

Megaport正以智能、简便的一体化平台，重塑企业连接其基础架构的方式。用户只需点击几次，即可构建安全、可扩展且高度灵活的网络，几分钟内即可接入全球端点并开通私有连接路径。作为全球领先企业信赖的合作伙伴，Megaport与全球服务提供商、数据中心运营商、系统集成商及托管服务商携手合作，目前已在全球1,000多个节点提供服务。Megaport已通过ISO/IEC 27001信息安全管理体系认证。加入网络连接的全新时代，请访问megaport.com。

关于Latitude.sh

Latitude.sh是全球领先的计算即服务平台，能够在数秒内交付高性能、深度优化的CPU与GPU计算基础设施。该平台秉持开发者至上的服务理念，依托全球分布式基础设施布局，助力企业及创新者实现人工智能、云原生及企业级工作负载的更快速、更高效扩展。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。