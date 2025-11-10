アプティブとRobust.AI、AI搭載の協働ロボットを共同開発

スイス・シャフハウゼンおよびサンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 安全で環境に優しいコネクテッド・ソリューションを開発するグローバル・テクノロジー企業であるアプティブPLC（NYSE: APTV）は、AI駆動型産業オートメーションのリーダーであるRobust.AIと共に、AI搭載の協働ロボット（コボット）の共同開発に向けた戦略的提携を発表しました。本提携は、アプティブが有するWind Riverプラットフォームやツールを含む業界をリードするポートフォリオと、Robust.AIのロボティクス分野における専門性および人間中心の設計理念を融合することで、倉庫および産業オートメーションの分野におけるイノベーションの加速を目指すものです。

「アプティブは戦略的パートナーと協力し、リアルタイムにセンシング・思考・行動・最適化を行う技術を通じて、インテリジェント・エッジの未来を実現しています」と、アプティブのソフトウェア、先進安全およびユーザーエクスペリエンス部門のエグゼクティブ・バイス・プレジデント兼プレジデントであるジャベト・カーンは述べています。「アプティブのインテリジェントな認識技術、コンピューティングおよびソフトウェア・ソリューションをRobust.AIの革新的なロボティクス・プラットフォームと組み合わせることで、私たちは複数の産業分野において実効性の高いスケーラブルなAI搭載ソリューションの展開を加速しています。」

アプティブの認識技術ポートフォリオおよび機械学習技術は、Robust.AIプラットフォームと統合され、スケーラブルで効率的かつ安全なロボティクス・ワークフローを実現します。共同ソリューションには次の要素が含まれます。

アプティブ PULSE™ センサー ：周囲監視用カメラと超短距離レーダーを組み合わせたコンパクトなセンサーで、信頼性の高い360度センシングを実現。

PULSE™ ：周囲監視用カメラと超短距離レーダーを組み合わせたコンパクトなセンサーで、信頼性の高い360度センシングを実現。 アプティブRadar MLおよびBehavior ML ：アプティブの業界をリードする先進運転支援システム（ADAS）技術に基づき、複雑な環境でのリアルタイム認識と動的経路計画を可能にする高度な機械学習技術。

：アプティブの業界をリードする先進運転支援システム（ADAS）技術に基づき、複雑な環境でのリアルタイム認識と動的経路計画を可能にする高度な機械学習技術。 Robust.AIのプラットフォーム・アーキテクチャ ：AI搭載の光学センサーと意思決定モデル、リアルタイム同時自己位置推定・マッピング（SLAM）、特許取得済みの全方向駆動システム、人の操作に瞬時に切り替え可能な力感知ハンドルバーなど、生産性・効率性・安全性を高める直感的な機能を備える。

：AI搭載の光学センサーと意思決定モデル、リアルタイム同時自己位置推定・マッピング（SLAM）、特許取得済みの全方向駆動システム、人の操作に瞬時に切り替え可能な力感知ハンドルバーなど、生産性・効率性・安全性を高める直感的な機能を備える。 拡張PoC（概念実証）：VxWorksリアルタイムOSおよびHelix Hypervisorを含むアプティブのコンピューティング基盤とWind Riverプラットフォームを活用し、仮想化、低遅延動作、柔軟なシステム構成を支える最高水準の性能を実現。

Robust.AIのCarter™は、既存の作業チームを補完するように設計された多機能コボットです。ソフトウェア定義型の機能により、ピッキング、ポイント・ツー・ポイント輸送、モバイル仕分けという3種類のロボット機能を1台で実現し、単一のプラットフォーム上で複数のワークフローをサポートします。ドロップイン型の自動化機能を備えるCarterは、生産性を迅速かつ大幅に向上させるとともに、データドリブンな洞察によってワークフローを最適化し、倉庫の効率を改善し、継続的な学習を可能にします。この比類のない柔軟性により、顧客は施設の変化するニーズに応じてCarterを動的に適応させることができます。

「アプティブが自動運転車向けに開発してきた先進的なAIモデル、センサー、およびリアルタイムOSに関する専門知識は、Carterが動的で限られた空間でも人間の作業者と安全に協働する能力を高めます」と、Robust.AIの共同創業者兼CTOであるロドニー・ブルックスは述べています。「これらのAI搭載機能を統合することで、他の先進的なソリューションをも凌駕し、Carterがもたらす生産性と効率性の向上というメリットを新たな産業分野にも拡大することができます。」

アプティブの統合能力、グローバルな事業展開力、そして強固なサプライチェーンは、多様な市場で複雑なシステムをスケーラブルに生産することを可能にしています。これらの能力は、世界中の数百万台の車両に先進技術を展開してきた実績によって証明されています。これにより、Robust.AIは自社の強みである人間中心の設計とAI搭載のワークフローに専念でき、コスト効率に優れた大規模なソリューション提供を実現しています。

アプティブについて

アプティブは、安全で環境に優しいコネクテッド・ソリューションを開発することで、持続可能性の高い未来を実現するグローバル・テクノロジー企業です。詳細は aptiv.com をご覧ください。

Robust.AIについて

Robust.AIは、世界トップクラスのロボティクス専門家チームによって設立・運営されています。同社は、AI、ロボティクス、人間中心の設計を融合し、ロボットをより有用で導入しやすく、使う喜びを感じられる存在にすることを目指しています。詳細は www.robust.ai をご覧ください。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。