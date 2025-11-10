Altman Solon sceglie Mindbreeze per promuovere la gestione della conoscenza e la collaborazione a livello dell'intera organizzazione

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--Mindbreeze, fornitore leader a livello mondiale di soluzioni AI per la gestione della conoscenza, oggi ha annunciato che Altman Solon, la maggior società mondiale di consulenza strategica specializzata esclusivamente nelle telecomunicazioni, nei media e nella tecnologia (TMT), ha acquisito Mindbreeze InSpire. La collaborazione ha preso il via nel mese di luglio 2025 con la sperimentazione di Mindbreeze Insight Workplace per unificare le fonti di dati di SharePoint e quelle basate sul web di Altman Solon in un unico punto di accesso per la conoscenza organizzativa.

Prima della collaborazione con Mindbreeze, Altman Solon puntava a migliorare la modalità di accesso e condivisione delle conoscenze tra i sistemi da parte dei suoi team globali, una difficoltà comune tra le società di consulenza con ecosistemi di dati vasti e in rapida crescita. L'azienda in SharePoint aveva realizzato solide basi per la gestione dei dati progettuali strutturati, ma le funzionalità di ricerca native limitavano la visibilità tra le diverse piattaforme; le informazioni sui progetti erano suddivise tra diversi repository sicuri e questo ostacolava la creazione di una visione unica e olistica della conoscenza aziendale collettiva. In mancanza di un'interfaccia centralizzata di intelligence, i team dedicavano tempo prezioso a consolidare manualmente i dati, con conseguente rallentamento della collaborazione e dell'onboarding. Nell'ambito di un'azienda basata sulla conoscenza, anche semplici domande del tipo "Chi dirige questo progetto?" o "Qual è il tasso di penetrazione della fibra in Messico?" richiedono risposte immediate e affidabili, cosa che Altman Solon puntava a fornire a tutti i reparti dell'azienda.

In poche settimane:

7 luglio : inizio dell'indicizzazione dei dati e configurazione di Insight Workplace.

: inizio dell'indicizzazione dei dati e configurazione di Insight Workplace. 11 agosto : anticipo dell'esecuzione dei test di accettazione da parte degli utenti rispetto al previsto grazie al feedback estremamente positivo.

: anticipo dell'esecuzione dei test di accettazione da parte degli utenti rispetto al previsto grazie al feedback estremamente positivo. 8 settembre : Altman Solon finalizza l'acquisto triennale di Mindbreeze, con un'implementazione completa pianificata immediata a livello dell'intera azienda.

: Altman Solon finalizza l'acquisto triennale di Mindbreeze, con un'implementazione completa pianificata immediata a livello dell'intera azienda. 12 settembre: inizio della fase applicativa del progetto.

Con Mindbreeze, Altman Solon ha rapidamente trasformato il modo in cui i suoi consulenti interagiscono con le conoscenze aziendali; invece di navigare tra più sistemi che fornivano risultati di ricerca incoerenti, ora questi professionisti accedono a una piattaforma AI unificata che mette in connessione analisi, progetti e documenti a livello aziendale. I dati di progetto, un tempo archiviati in ambienti isolati, ora vengono indicizzati e collegati in modo intelligente per semplificare l'accesso pressoché istantaneo a informazioni contestualizzate e benchmark storici. Mentre la ricerca manuale di un tempo era necessario molto tempo, le funzionalità AI di Q&A ora forniscono risposte accurate e basate sulle fonti per consentire ai team di agire più rapidamente e con maggiore sicurezza. L'integrazione di Mindbreeze ha semplificato l'avvio dei progetti, migliorato la collaborazione e ottimizzato i servizi destinati ai clienti, un progresso tangibile nell'ambito della più ampia trasformazione digitale di Altman Solon.

"In brevissimo tempo Mindbreeze si è rivelato prezioso e ci ha aiutato a passare in poche settimane dal progetto pilota all'esecuzione completa", ha affermato Alex Dumke, direttore operativo di Altman Solon. "I nostri team ora accedono più facilmente alle analisi sui progetti e alla proprietà intellettuale, e questo migliora la collaborazione e consente un processo decisionale più informato tra i nostri professionisti globali".

"Collaborare con Mindbreeze è stato sorprendentemente agile e trasparente", ha affermato Kimberly Padilla, responsabile globale della gestione della conoscenza presso Altman Solon. "In poche settimane siamo passati dall'indicizzazione dei dati al completamento dei test di accettazione utente. Ora i consulenti sono in grado di accedere alle conoscenze aziendali e di interagirvi in modi che rendono la collaborazione più rapida, intelligente e intuitiva".

La piattaforma Mindbreeze Insight Workplace fornisce ad Altman Solon:

Ricerca in linguaggio naturale e in tempo reale su dati strutturati e non strutturati.

Visione completa, a 360 gradi, sul progetto, inclusi leadership, documentazione e informazioni sul cliente.

Raccomandazioni basate sull'AI che rendono più accessibile e fruibile la conoscenza.

Un hub collaborativo che elimina i silos velocizzando il processo decisionale.

Integrazione perfetta di Insight Workplace in MS Teams.

"La rapida decisione di Altman Solon di acquistare Mindbreeze sottolinea sia l'urgenza di una gestione moderna della conoscenza, sia la potenza della nostra soluzione nel rispondere a questa esigenza", è il commento di Daniel Fallmann, amministratore delegato e fondatore di Mindbreeze. "I team dell'azienda hanno adottato Insight Workplace già dal primo giorno e, nel giro di poche settimane, hanno capito chiaramente che si trattava della soluzione giusta per questa organizzazione".

Informazioni su Altman Solon

Altman Solon è la maggio azienda mondiale di consulenza strategica dedicata esclusivamente ai settori delle telecomunicazioni, dei media e della tecnologia (TMT). Con uffici in America, Europa e Asia, Altman Solon collabora con leader globali per affrontare le sfide strategiche più critiche.

Informazioni su Mindbreeze

Mindbreeze è un leader mondiale nell'intelligence aziendale potenziata dall'IA con sedi in Europa e negli Stati Uniti. Mindbreeze InSpire ridefinisce il modo in cui le aziende accedono alle informazioni e le utilizzano. Alimentata dall'IA all'avanguardia, Mindbreeze InSpire trasforma dati complessi in informazioni azionabili, collegando e analizzando ininterrottamente informazioni su vari sistemi.

A differenza delle soluzioni tradizionali, i nostri agenti AI offrono informazioni iper rilevanti, sensibili al contesto su misura per rispondere alle esigenze uniche delle singole aziende, consentendo processi decisionali più rapidi e intelligenti. Grazie alle capacità di integrazione ineguagliate, alla sicurezza dei dati e all'automazione al centro della sua mission, Mindbreeze InSpire ottimizza il valore del vostro ecosistema informativo, promuovendo allo stesso tempo l'innovazione.

Mindbreeze, su cui fanno affidamento una miriade di player del settore e famosa per la sua tecnologia avanzata, è all’avanguardia nel rendere disponibili nuove dimensioni dell’intelligence aziendale.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito web www.mindbreeze.com oppure seguire l'azienda su LinkedIn e X @Mindbreeze.

