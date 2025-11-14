VeriSilicon und Google bringen gemeinsam Open-Source Coral NPU IP auf den Markt

SHANGHAI--(BUSINESS WIRE)--VeriSilicon (688521.SH) hat kürzlich die gemeinsame Markteinführung der Coral NPU IP mit Google bekannt gegeben, die auf Always-On-, Ultra-Low-Energy Edge-Large Language Model (LLM)-Anwendungen abzielt. Die IP basiert auf der Grundlagenforschung von Google zu offenen Machine-Learning-Compilern und wurde mit KI-Sicherheitsfunktionen erweitert. Sie bietet Entwicklern eine vereinheitlichte Open-Source-Plattform, um ein robustes Edge-KI-Ökosystem aufzubauen.

Die Coral NPU basiert auf der offenen RISC-V-Befehlssatzarchitektur und verfügt über native Tensor-Verarbeitungsfähigkeiten. Sie unterstützt gängige Machine-Learning-Frameworks wie JAX, PyTorch und TensorFlow Lite (TFLite) und nutzt Open-Standard-Tools wie die Multi-Level Intermediate Representation (MLIR) aus dem LLVM-Projekt (Low Level Virtual Machine) für die Compiler-Infrastruktur. Sie wurde für Always-On-, Ultra-Low-Energy Edge-KI-Anwendungen entwickelt, insbesondere für Wearables und Systeme zur Umfeld-Erkennung.

Die Coral NPU IP ist nun auf der Google Developers Website als Open Source verfügbar und steht Entwicklern weltweit zur Nutzung bereit. VeriSilicon wird eine kommerziell nutzbare, unternehmensgerechte Version der IP anbieten und dabei sein umfangreiches IP-Portfolio sowie seine Fähigkeiten in Chipdesign und -verifikation nutzen, um allumfassende, kundenspezifische Siliziumdienste bereitzustellen. Derzeit arbeitet VeriSilicon an einem Validierungschip auf Basis der Coral NPU IP, der für AI-/AR-Brillen und Smart-Home-Anwendungen konzipiert ist und die Bereitstellung von LLMs am Edge beschleunigt.

„Dies baut auf unseren früheren Erfahrungen mit dem Open-Source-Projekt Open Se Cura auf und stellt die fortgesetzte tiefgreifende Integration der Open-Source-Technologie von Google mit den Chip-Design- und Vermarktungskompetenzen von VeriSilicon dar“, sagte Wiseway Wang, Executive Vice President und General Manager der Custom Silicon Platform Division bei VeriSilicon. „Wir werden weiterhin unsere Stärken in den Bereichen Chip-Design, Verifizierung und System-Level-Optimierung nutzen, um das Edge-KI-Ökosystem voranzubringen, den Einsatz von Open-Source-Technologien in realen Produkten zu unterstützen und Edge-LLM-Anwendungen zu ermöglichen und damit einen starken Beitrag zur Innovationskraft der Branche zu leisten.“

Über VeriSilicon

VeriSilicon ist bestrebt, seinen Kunden plattformbasierte, allumfassende, kundenspezifische Siliziumdienste und Halbleiter-IP-Lizenzierungsdienste aus einer Hand anzubieten, die das eigene Halbleiter-IP nutzen. Weitere Informationen finden Sie unter www.verisilicon.com

